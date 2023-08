La letra de ‘Mi ex tenía razón’ de Karol G, ¿tiene dedicatoria a Anuel? En una época en la que las canciones dejan en evidencia lo que pasa entre los famosos, parece que Karol G manda un mensaje muy directo a su ex, ¿Anuel?

El 2024 ha sido el año en el que los cantantes han decidido utilizar sus temas como medio para compartir con el público el estado de su corazón. Si Shakira revolucionaba con su colaboración con Bzrp en su sesión #53, en donde abría por primera vez la puerta a lo que había sucedido en su separación con Gerard Piqué y después, conmovía cantando con sus hijos Acróstico, dando un panorama claro sobre el duro momento por el que estaban pasando, hace unos días Rauw Alejandro ponía en palabras lo que parece una carta de despedida para Rosalía tras haber terminado su compromiso. Si el cantante ya había tomado las redes para tratar de dejar en claro que el amor seguía y que no había habido una infidelidad en esta ruptura -como se reportaba en su momento-, con el tema Hayami Hana -expresión de cariño a una mujer fantástica en japonés-, dejaba clara su ya famosa frase: “Seré muchas cosas, pero nunca infiel”. A estos casos se suma el de Anuel AA, quien en mayo pasado sacaba un tema que para muchos, dejaba en la música una invitación para una reconciliación con Karol G, pero todo apunta a que el mensaje no fue tomado como se esperaba. Esta vez ha sido la colombiana quien ha estrenado su tema Mi ex tenía razón, y la letra ha sido analizada a detalle por los seguidores de la que ex pareja. Es por eso que aquí desgranamos algunas de las frases más significativas de la letra y analizamos qué hay detrás de ella.

Mi ex tenía razón letra, bajo la lupa

Enfundada en una playera con la imagen de Selena Quintanilla, Karol aparece en el video de esta canción, aparentemente dejando claro que es su experimento con la música estilo tex-mex. Reafirmando la importancia que tiene la inolvidable Selena en su carrera, a través de su cuenta de Instagram, Karol ha dedicado este tema a la intérprete de El Chico del Apartamento 512. Otra referencia que no pasa desapercibida es el sombrero, muy al estilo de Anahí, de quien sabemos que la cantante es fan, en el icónico video de Sálvame de RBD. Con esto, Karol empieza a poner en escenario de lo personal que es este nuevo tema para ella.

La primera estrofa

Contigo los días de playa me dan más calor

Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor

Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía

Me pusiste a latir donde ya no me latía

A ti sí te creo cuando dices ‘mi amor’

Esta parte del tema parece íntimamente dedicada a Feid con quien mantiene una relación que hizo pública desde julio pasado después de que desde meses atrás hubiera especulaciones sobre un romance entre los dos músicos. Por supuesto, no podía faltar el apodo que Anuel usaba para llamarla durante su relación.

Las tres indirectas de Anuel AA a su ex Karol G en busca de reconciliación

El comentado coro

Mi ex tenía razón

Dijo que no iba a encontrar uno como él

Y me llegó uno mejor

Que me trata mejor

Ha sido inevitable que los fanáticos de la colombiana relacionen esta parte de la canción con Anuel, con quien Karol tuvo un comentado romance que no solamente terminó de forma abrupta, sino que llevó a Anuel a casarse con otra mujer, con quien tuvo un hijo. Poco tiempo después esta tempestuosa relación terminaría. Es precisamente ahí donde entra Mejor que yo, el tema que en mayo pasado estrenó Anuel, que en su momento se dijo estaba dedicada directamente a Karol. Aparentemente, cuando el cantante se enteró de que la colombiana había empezado un romance con Feid, no dudó ni un segundo en componer la canción. Con lo que no contaba, es que Karol tomaría exactamente sus mismas palabras para responderle con una balada en la que deja ver que se encuentra en un gran momento y que su nuevo novio ha sido clave para esto.

Todo me gusta al lado de ti

En la fila no me tratan como en Fendi

Soy un makinón pero me tenían empty

Me sentía fea como Betty

Y ahora estoy pretty

De verdad no sé por qué carajos fue que lloré

Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné

Ya no extraño la vida que tenía

Cuando pienso en lo que decía

Por si quedaba alguna duda de lo que pensaba Karol, después de que Anuel durmiera junto a una playera con su imagen en el video Mejor que yo, la cantante puso algunas frases en las que deja claro que los nuevos tiempos son mejores. Después de una serie de canciones en las que hablaba del desamor con Anuel, parece que con esta balada, Karol abre un nuevo capítulo, un verdadero ‘cerrando ciclos’.

