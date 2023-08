Enamorada, Paola Rojas habla por primera vez de su novio: 'Estoy muy contenta'

Recorriendo nuevos caminos a nivel profesional y disfrutando al máximo de sus hijos, Paola Rojas ha consolidado un equilibrio en todos los sentidos. Paralelo a su proyecto en Nmas, donde ha dejado al descubierto su faceta más intrépida, la periodista se reúne cada semana con sus compañeras de Netas Divinas para abordar sus experiencias y opiniones sobre temas del corazón, la maternidad, el trabajo y la familia. Ha sido durante la última emisión de este programa que la guapa conductora ha compartido por primera vez cómo fue que el amor volvió a tocar su puerta, pues aunque en un primer momento prefirió mantener en total privacidad los detalles de su vida sentimental, ya que su pareja no es una figura pública, finalmente ha decidido abrir su corazón al público motivada por la felicidad y la plenitud con la que abraza esta etapa.

Paola Rojas revela cómo conoció a su novio

En esta ocasión, el foro recibió como invitada a Dominika Paleta, quien habló de su sólido matrimonio de 23 años. Tras escuchar las declaraciones de la actriz, Paola ha querido también contar cómo fue que conoció a su actual pareja y el momento exacto en el que surgió el flechazo entre ellos: “Qué loco lo que les voy a contar, pero lo voy a hacer. La verdad es que platico muy poco sobre mi novio porque yo soy pública, pero él qué culpa tiene, y sabemos todas que ser pública tiene un costo al final, o sea, él y sus hijos qué culpan tienen, pero sí lo voy a contar porque fue también parecido (a la historia de Domenika)”, mencionó haciendo énfasis en que su relación inició de forma inesperada tras un reencuentro que tuvo lugar dos décadas después.

La conductora recordó con gran sentido del humor la primera ocasión en la que coincidieron: “Lo había conocido antes, hace muchos años en una fiesta en la que yo estaba un poco indispuesta a la mexicana”, dijo entre risas, “digamos que no había tomado solo agua de jamaica, entonces estaba risa y risa, por lo tanto no me acuerdo, lo cual es un poco frustrante, pero nos conocimos en aquel entonces, él se tenía que ir, y se fue. Pasaron los años y yo me casé, me multipliqué, él también, y nos encontramos años después”.

El reencuentro de Paola Rojas con su novio

Haciendo memoria, Paola contó el romántico panorama bajo el que se dio aquel segundo encuentro con su ahora novio, en el que estuvo presente Daniela Magun. “Yo estaba comiendo con Daniela, y de pronto ella se para y cuando regresa me dice: ‘Ese tipo que está ahí’, y yo (le respondí): ‘¿Cuál? El guapo que me fascina y no puedo dejar de mirar’, me dijo: ‘Ese, dice que te conoció en una fiesta hace años y no se olvida de tu mirada’”.

Magun se unió al relato recordando las palabras exactas con las que el empresario se presentó: “Yo me paro al baño y de repente me detiene y me dice: ‘Yo soy…, nada más quiero que por favor pases un mensaje, dile a Paola que yo la conocí en una fiesta hace muchos años y que desde entonces yo supe que íbamos a estar juntos’”.

Paola tomó la palabra para aclarar que el productor de Netas Divinas también jugó un papel importante para que surgiera su historia de amor: “Marcelo estaba comiendo con Miguel Ángel Fox. Termino rápido de comer porque me tenía que ir al noticiero de radio y estaba ahí Fox. Me acerco a despedirme de Fox y estaba a lado el señor (...) Me despido muy rápido y me voy muy rápido a informar a la nación y entonces ese señor le pidió insistentemente mi teléfono al productor… ¡Y qué bueno que se lo diste Fox porque estoy muy contenta!”, afirmó la periodista con una enorme sonrisa dando muestra de lo enamorada que está.

