Minnie West y el conmovedor mensaje a su mamá, Amparín Serrano, a un año de su partida

Un año atrás, la noticia de la muerte de Amparo Serrano, conocida de cariño como Amparín,-también creadora de la marca Distroller-, tomó por sorpresa tanto a sus fieles seguidores como a varias de las personalidades del medio del espectáculo, quienes forjaron una cercana amistad con ella. Sus seres queridos, especialmente sus hijas, Minnie y Camila West, le dedicaron emotivas despedidas, y desde entonces han vivido su duelo rindiendo constantes homenajes a su mamá. Una vez más, Minnie quiso poner de frente el infinito cariño que tiene por ella, mismo que ha trascendido más allá de lo terrenal, un sentimiento tan profundo que la ha llevado a revelar lo mucho que aún le pesa su ausencia, mientras atesora los recuerdos que juntas pudieron acumular, desde sus fascinantes viajes por el mundo hasta su día a día como las mejores cómplices en todos los sentidos.

El conmovedor mensaje de Minnie

Cercana como suele ser con sus seguidores, Minnie gritó el inmenso amor que tiene por Amparín, recordando que meses atrás, por estas fechas, ambas continuaban disfrutando de la mutua compañía, algo de lo que se sentían plenamente orgullosas. Sin embargo, de un instante a otro, la historia de la familia al completo cambió para siempre. “Para Fletz: Este día, el año pasado, todavía estabas aquí y nuestras vidas todavía no se habían destrozado. Cada día te vuelvo a perder. Me despierto cada mañana y me doy cuenta de que no estás aquí. Y después de ahogarme en lágrimas, me acuerdo de lo increíble que era mi vida cuando estabas aquí…”, escribió la joven en las primeras líneas de su mensaje, haciendo evidente el dolor que aún persiste tras esta pérdida que la ha llevado a transitar por una subida y bajada de emociones, según ha dejado saber a lo largo de este periodo, en el que incluso tuvo que apoyarse de especialistas para poder salir adelante.

A pesar de todo, recorrer el camino sin su madre no ha sido sencillo, pues conforme pasa el tiempo surgen nuevas inquietudes, según ha compartido Minnie a corazón abierto en su reciente texto. “Qué suertuda es la gente que piensa que ‘el tiempo lo cura todo’, pues claramente no te han perdido a ti. Para mí el tiempo lo empeora, lo hace más real y me hace estar todavía más preocupada de cómo se hace para lograr estar en esta vida sin ti. No es solo que te hayas ido, es que la parte de mí que solo tú podías sacar nunca va a volver a salir, así que supongo que también estoy de luto por mí…”, dijo la también actriz, desvelando solo una parte de ese aspecto de su entorno personal que ha preferido mantener bajo reserva durante este periodo, refugiada también en su familia y en sus proyectos profesionales.

‘Estoy sobreviviendo’

Para hacer más emotivo su mensaje, Minnie acompañó el mismo con un video en el que recopila instantes junto a su madre Amparín Serrano. Desde que era recién nacida hasta sus años de juventud, evocó esos recuerdos que hoy son su sustento. "No me considero fuerte, simplemente estoy sobreviviendo, una situación sobre la que no tengo opción. No sabía, pero resulta que eso es lo que hace la gente fuerte, sobrevivir. Cuanto más tiempo estpy sin ti, más difícil se siente esto…”, dijo la actriz enteramente sensible, palabras a las que reaccionaron sus seguidores enviándole muestras de cariño y buenos deseos ante la situación emocional por la que atraviesa.

Más allá de lo sucedido, Minnie encuentra consuelo en el hecho de guardar similitudes con su mamá, así lo ha confesado al final de su texto, en el que reitera su esperanza de volver a encontrarse con ella algún día. “Lo único que me llena y me da un poco de felicidad estos días es cuando me dicen que me parezco a ti, porque siento que puedo ver aunque sea una parte de ti viva en el espejo. Te amo mancuerna y te extraño todos los segundos de mi vida, y ahí, somewhere over the rainbow nos volveremos a encontrar”, dijo.

