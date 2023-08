¿Quién es Taylor Russell, la espectacular chica con la que vinculan a Harry Styles?

En definitiva, es el soltero más codiciado, por lo que cualquier mujer que se acerque a Harry Styles es puesta bajo la lupa. Después de la controversia que rodeó el final de su relación con Olivia Wilde y aquellas imágenes que lo captaban con Emily Ratajkowski en Japón, los rumores alrededor de Harry no se han detenido. Desde hace varias semanas corría el rumor de que el cantante se estaba conociendo con la actriz Taylor Russell, de hecho, estas especulaciones comenzaron a tomar fuerza cuando ella fue vista en uno de los conciertos de Styles en Viena. A pesar de los muchos comentarios alrededor de la vida amorosa de Harry, todavía faltaba alguna prueba que aclarara la situación entre el británico y la joven estrella canadiense, sobre todo después de que en el pasado, Styles haya sido vinculado con todo tipo de famosas sin que haya habido ninguna prueba de esto. Fue así cómo las cosas parecen cada vez más verídicas, ante la aparición que Harry y Taylor hicieron este miércoles después de una alfombra roja en Londres. Ha de decirse que los famosos no se encontraban solos y aunque las imágenes los muestran cercanos, no queda en evidencia la confirmación que tanto se ha estado esperando por parte de los fans del intérprete. Mientras esto llega, ¿quién es Taylor?

La cita en Londres de Harry y Taylor

La noche de este miércoles se vio a una espectacular Taylor en la noche de prensa de su obra The Effect en el National Theatre. Como ha hecho en los últimos años, decidió arriesgarse cuando de su look se trataba, luciendo una especie de corset estructurado off the shoulder con una silueta asimétrica directo de la pasarela de The Row. La pieza statement estaba combinada con una bolsa de lana y unos mocasines cafés. Después de su gran éxito, y cuando parecía que las cosas se relajaban, comenzó la fiesta tras el evento y sería ahí en donde se daría la noticia, ante la llegada inesperada de Harry Styles, quien suele ser muy discreto cuando no se encuentra haciendo promoción.

Si era imposible que pasara desapercibido, el hecho de que Harry se viera también en algún momento de la noche con su amigo, James Corden y su esposa Julia Carey, ha sumado credibilidad a la posibilidad de una relación entre los famosos. Según se pudo ver en las imágenes, Harry -que se mantuvo a una mínima distancia de la actriz-, presentó a Taylor con James y su esposa, quien abrazó efusivamente a la mujer del presentador.

¿Quién es Taylor?

Ante estas nuevas imágenes, parece que hay una nueva Taylor en la vida de Harry -después de aquella sonada relación de hace algunos años con Taylor Swift-. Taylor Russell McKenzie es una actriz canadiense de 29 años que ha destacado en varios proyectos después de seguir los pasos de su padre, quien se dedicó a la actuación. Lejos de las historias de los nepo babies tan de moda en estas épocas, el padre de Taylor no tuvo una carrera que representara muchos ingresos, por lo que según ella misma ha contado, ha trabajado desde que tiene 13 años para poder salir adelante. No fue sino hasta que cumplió la mayoría de edad que tomó su primera clase de actuación, profesión a la que ahora se dedica en cuerpo y alma.

Además de todo tipo de participaciones en la pantalla chica, más recientemente, el trabajo de Taylor en Bones and All, con Timothée Chalamet fue ampliamente reconocido. De hecho, aunque pudo haber pasado desapercibido, Taylor presentó esta cinta el año pasado en el Festival de Venecia, mismo en el que Harry Styles se encontraba promocionando su cinta Don’t Worry Darling, en la que trabajaba con su entonces novia Olivia Wilde, y de la que se desató la polémica que acabó por completo con su relación.

El trabajo de Taylor en Bones and All le reconoció una nominación a los Independent Spirit Awards, y ahora llega al escenario con la obra The Effects. Su rostro también puede parecerte conocido, pues es una de las embajadoras de Loewe, papel que solo reafirma su amor por la moda, que puede verse en cada una de sus apariciones con diseños innovadores y jugando con su imagen con distintos peinados y cortes.

La primera vez que se le relacionó con Harry fue en junio pasado, cuando TMZ reportó que habían sido vistos de la mano a las afueras de un museo, el perfil de Deux Moi también tuvo sus respectivos reportes, y después se vio a la chica en el concierto de Viena antes de que Harry terminara su gira.