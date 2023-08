Ximena, madre de los hijos menores de Alejandro Fernández, le reconoce: 'Solo puedo hablar cosas bonitas de él'

De sus pasadas relaciones sentimentales, Alejandro Fernández conserva una grata convivencia con sus exesposas, pues más allá de las rupturas brindar un entorno de estabilidad y armonía para sus hijos es su mayor prioridad. De la misma manera en que ocurre con América Guinart, madre de Camila, Alex y América, El Potrillo mantiene un fuerte lazo de cordialidad con Ximena Díaz, la guapa colombiana con quien en el pasado procreó a Valentina y Emiliano, quienes ahora se han lanzado como cantantes al formar un dueto llamado Tinu X Emi. A propósito de este emprendimiento de los jóvenes, Díaz ha reconocido al afamado intérprete por su labor en la paternidad, feliz de que el cantante apoye de manera incondicional a sus hijos menores en esta nueva aventura, celebrando así el hecho de ser una familia unida e inspirada por la música. Del mismo modo, dijo estar contenta de que su ex viva un gran momento en cuestiones del corazón, disfrutando cada instante junto a su pareja, Karla Laveaga.

Ximena Díaz reconoce a El Potrillo

Con total emoción, Ximena asistió a la grabación del videoclip del tema musical titulado Deja Vu, con el que Valentina y Emiliano buscan abrirse paso en la escena. Fue en ese instante en el que la colombiana reconoció la labor de Alejandro Fernández, quien asegura ha estado muy pendiente de que sus hijos saquen a flote su talento, específicamente ahora que los jóvenes tomaron la decisión de sorprenderlos con su propuesta. “Alejandro se puso súper feliz, nos sorprendió a los dos que fuera dueto porque sí, él ya estaba viendo cómo los ayudaba porque los cinco cantan precioso. También Ameriquita canta precioso y quizás en algún momento quiera cantar y canta que se mueren también, ¡divino!”, reveló Díaz en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando.

Ximena se mostró tan conmovida, que evocó el instante en que Alejandro escuchó por primera vez el trabajo musical de Valentina y Emiliano, quienes fueron muy discretos al dar marcha a sus planes y su propuesta. Mientras eso ocurría, El Potrillo se preguntaba de qué manera encausaría el su talento, sin imaginar lo que vendría: “Me decía Alejandro: ‘¿Cómo todos, los cinco? Para que cada quién tenga su estilo, para que también encuentre su caminito, su personalidad’. Él estaba ya en eso, trabajándolo, cuando Emi y Vale llegan ya con la propuesta, ya con la canción grabada, ya se la muestran a su papá, bueno, se desmayó. Se puso feliz, me dijo: ‘Estoy emocionadísimo’…”, comentó.

Reconoce que hay amor

Abierta a compartir sus opiniones, Ximena, quien sostuvo una relación amorosa con Alejandro Fernández de 1998 a 2004, tiempo en que nacieron sus dos hijos, destacó la faceta del cantante como papá, siempre procurando mantener la buena convivencia al interior de su círculo. “A pesar de la chamba, es un papá amoroso y es un papá del que solo puedo hablar cosas bonitas de él, porque lo es. También la unión de los cinco hermanitos es un trabajo en familia que hemos hecho todos, todos estos años y me parece bellísimo y me parece un ejemplo en donde el amor se transforma pero no termina…”, aseguró Díaz en otro momento de la conversación con Ventaneando.

Entre otras cosas, Ximena celebró la gran estabilidad que prevalece en la vida de El Potrillo, quien incluso tiene la dicha de encontrarse enamorado de Karla Laveaga, con quien Díaz también mantiene un lazo de cordialidad, según reveló. “Disfruto verlo bien en todos los sentidos, en su carrera, con Karla me llevo perfecto, me parece hermosa. Imagínate cómo vas a querer que el papá de tus hijos esté mal…”, explicó. En ese espacio, Valentina y Emiliano también expresaron su felicidad ante este emprendimiento, agradecidos por el apoyo que su padre les ha brindado desde que le expresaron su deseo por incursionar en la música. “Muy contentos de hacerlo, de hacerlo juntos y de que todo está ya casi encaminado y muy felices de que están aquí…”, dijo la joven a los medios de comunicación. “Para mi papá nunca fue una sorpresa. Desde chiquititos los cinco bebés cantamos…”, agregó durante la plática, emocionados de hacer realidad este sueño para el que se prepararon con mucha anticipación, según contaron.

