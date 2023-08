Ya sabemos en dónde recibirá el 2024 Luis Miguel

El arranque de la ambiciosa gira de Luis Miguel se ha convertido en la noticia del momento, y no puede ser para menos, pues después de cuatro años de ausencia, el regreso del cantante a los escenarios ha despertado la nostalgia de millones que han seguido sus pasos desde sus inicios en la industria. Muchos habían sido los rumores que por meses encendieron la llama de la esperanza de los fans, que finalmente la semana pasada pudieron cumplir su sueño al disfrutar de la inigualable voz del artista durante un espectacular show en Buenos Aires, Argentina. La abrumadora respuesta del público ha sido tal que El Sol ha sumado a su itinerario nuevas fechas en diferentes ciudades de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Ha sido en medio de esta euforia que se ha dado a conocer el paradisíaco destino mexicano en el que Luis Miguel concluirá su histórico tour y recibirá por todo lo alto el Año Nuevo.

Tras visitar ciudades como Santiago de Chile, Las Vegas, Nueva York, Chicago, Toronto, Los Ángeles y Miami, Luis Miguel volverá a pisar tierras mexicanas para cerrar con broche de oro su Tour 2023. Amante de la playa y el mar, el intérprete de Será que no me amas ha elegido los impresionantes paisajes de Quintana Roo como el escenario de su última presentación en el país donde se consagró una estrella de la música. El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas y se llevará a cabo el 31 de diciembre en el icónico Campo de Golf El Camaleón, ubicado en el hotel Mayakoba, en la Riviera Maya.

Dado que se trata del término de su gira, El Sol ha planeado un evento único en su tipo que ninguno de sus fieles seguidores mexicanos puede perderse. Y es además de disfrutar del amplio repertorio musical del cantante, los asistentes también podrán contemplar la belleza y el magnífico ambiente que ofrecen las costas del Caribe Mexicano. La venta de boletos se realizará a través de la plataforma Funticket, aunque no olvides tener en cuenta que del 11 al 14 de agosto, Mayakoba ofrecerá una preventa especial y paquetes de hospedajes.

Por supuesto que el cantante, de 53 años, no podría concluir de otra manera el significativo año que ha tenido en el terreno profesional más que cantando para su incondicional público. Es por ello que ofrecerá este exclusivo espectáculo en el que, sin duda, deleitará a su público con populares temas como Ahora te puedes marchar, La Incondicional, La Bikina, Hasta que me olvides y Culpable o No, algunos de los éxitos que han conformado la playlist de sus más recientes presentaciones y que le han llevado a ganarse un puesto entre los máximos exponentes de la música hispana.

Para finales de este año, el legendario cantante tiene planeado su retorno a su querido Acapulco, ciudad que por años fungió como su hogar. Fue este jueves que se anunció que El Sol brillará de nuevo en la tierra del sol eterno con un gran concierto en la Arena GNP el próximo 27 de diciembre. Eso no es todo porque también se confirmó su Tour 2024, una noticia que ha emocionado a miles, lo cual no podría ser de otra manera dado el importante lugar que ocupa Luis Miguel en la historia de la música en español con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo y múltiples discos de Oro, Platino y Diamante.

