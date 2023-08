Horacio Pancheri habla de su compromiso y de la fecha en que podría contraer matrimonio

A poco más de dos años de que Horacio Pancheri iniciara su romance con Isa Valero, la pareja dio un importante paso al tomar la decisión llevar lo suyo a otro nivel. El actor viajó a Cancún junto a su novia en días pasados para sorprenderla y entregarle el anillo de compromiso, felices por iniciar así esta etapa en la que comenzarán los preparativos para celebrar su futuro matrimonio. Con el corazón en la mano, el actor argentino habló de cómo vivió ese instante que ha quedado entre sus recuerdos más entrañables, y de todo lo que ocurrió durante esa magnífica velada en la que le dijo a la guapa venezolana que deseaba casarse con ella. Felices por este acontecimiento, los enamorados esperan que el día en que unan sus vidas como esposos sus seres queridos al completo puedan acompañarlos, según contó el intérprete al ser cuestionado sobre la fecha estimada en la que esperan llevar a cabo la ceremonia.

¿Cómo fue para Horacio Pancheri comprometerse?

Motivado por los nuevos rumbos que ha tomado su vida, Horacio habló de lo importante que fue para él y su novia comprometerse, tras un tiempo de conocerse, convivir y mantener fuerte la complicidad. “La verdad que en algún momento iba a pasar porque sí quería dar yo ese paso con Isa, por más que ya estamos viviendo juntos desde hace dos años, ese compromiso, con esa unión, con Dios, que es lo que nos une mucho…”, explicó el galán de telenovelas en entrevista con el programa matutino Hoy. En ese espacio, también contó cómo fue que planeó todo para que la entrega del anillo fuera magnífica, eligiendo el mar de Cancún como la principal locación para cumplir ese sueño. “Pedí permiso aquí en la producción que no me pongan llamado el viernes para poder hacer esa pedida. Nunca se lo imaginó ella…”, dijo.

Con las emociones a flor de piel, Horacio recuerda que puso todo en marcha para sorprender a su hoy prometida, situación que lo hizo transitar por una oleada de sentimientos hasta romper en llanto, algo que de igual manera tocó a Isa. “Una cena tempranito, romántica, nos acompañaron ahí un par de amigos para hacer unas fotos. Me tocó arrodillarme, ella se puso a llorar, me puse a llorar, no entendía nada. ‘¿En qué mano va?’, me decía. Fue un momento muy bonito, emotivo, estamos muy contentos y felices…”, explicó el actor al compartir detalles del festejo que realizó con parte de su círculo más cercano.

¿Cuándo se casará Horacio Pancheri?

Luego de entregar el anillo a su novia, la pregunta de cuándo celebrará su boda Horacio Pancheri con Isa Valero ha surgido entre la prensa y sus seguidores, testigos de este romance que ha tomado fuerza con el paso de los días. “Más que nada estamos pensando, primero para que no se dilate tanto. Ya estamos comprometidos y hay que hacerlo lo antes posible…”, explicó el actor, quien ha dejado ver que se tomarán el tiempo para organizarse de la manera más adecuada y que todo pueda fluir sin ningún contratiempo. Mientras tanto, viven plenos este periodo de grandes cambios y de importantes decisiones.

Al dejar ver que su boda podría celebrarse en menos de lo esperado, Horacio habló de la manera en que él y su prometida buscarían organizarse, pues desean que el día en que se casen sus seres queridos, quienes viven fuera de México, puedan estar presentes. Eso sí, el galán dio una fecha estimada para la celebración, la cual los tiene muy entusiasmados. “El tema es que estoy con las grabaciones hasta diciembre, entonces prefiero enfocarme bien en eso, que Isa con mi cuñada se enfoquen en armar bien la boda, y el tema de la familia que vienen de Venezuela y vienen de Argentina, de España algunos amigos, entonces más que nada para sacar pasajes con tiempo, que sea más económico. Pero sí calculamos el primer trimestre del 2024…”, dijo el intérprete, quien a la par disfruta de sus éxitos profesionales en la pantalla chica, ahora enfocado en las grabaciones del melodrama de Televisa en el que participa, titulado Golpe de Suerte.

