'Aquí no hay pelea', doña Cuquita Abarca sobre la herencia de Vicente Fernández

Si por algo son conocidos los Fernández, es por la unidad que siempre han mostrado frente a las adversidades y ante los momentos más cruciales de su historia como familia. Algo de lo que han dado muestra incluso tras la partida del patriarca del clan, don Vicente Fernández, pues todos los miembros han procurado mantenerse siempre cercanos, fortaleciéndose unos a otros ante la ausencia del legendario intérprete. Es por eso que, al hablar de la herencia que el ‘Charro de Huentitán’ dejó tras su partida, doña Cuquita Abarca, su viuda, se ha encargado de aclarar que, por fortuna, no existe ningún conflicto entre sus herederos, pues a don Vicente siempre le gusto tener sus asuntos bajo completo control, evitando así problemas a futuro y diferencias entre sus hijos y familiares.

Las declaraciones de doña Cuquita

Así lo ha compartido doña Cuquita durante un reciente encuentro con la prensa, el cual tuvo lugar en el Rancho los Tres Potrillos, en el que con total apertura respondió a las preguntas relacionadas con la herencia del artista y la forma en la que fue repartida, mostrándose complacida de que, por lo menos en ese tema, las cosas han quedado claras. “Él tenía todo arreglado, dejó todo arreglado, aquí no tenemos ningún problema de herencia, aquí no hay pelea”, compartió la viuda de don Vicente, en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, quien incluso se atrevió a bromear al respecto. “Todo está dividido conforme a su voluntad, yo no lo voy a cambiar…”, agregó. “Que bien podría hacerlo, porque ahorita es mío todo, pero respeto lo que Vicente quiso”, puntualizó entre risas.

La música de don Vicente, el aliciente de su viuda

Por otro lado, doña Cuquita también habló de cómo es que recuerda a don Vicente ahora que su ausencia física ya no está a su lado. “Se siente la energía, sentimos que está aquí en el rancho”, compartió la matriarca del clan, dejando en claro que gracias a su música es que puede sentirse cerca del que fue su compañero de vida por varias décadas. “Yo lo escucho todo el día, la verdad es que todas las noches pongo el teléfono, pongo música de Vicente y toda la noche lo escucho”, compartió conmovida. “Todo el día se pone música de Vicente en su tumba, de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, que es a la hora que voy a rezar, se apaga la música y hacemos el rosario”, agregó.

La sorpresa que la familia tiene preparada para todos los fans de ‘Chente’

A tan solo unos meses de que se cumplan dos años de la lamentable partida de don Vicente Fernández, su familia ya prepara lo que será un homenaje póstumo para el cantante, el cual girará en torno a la publicación de un disco que contendrá 20 de los éxitos más emblemáticos de algunos de los compositores más representativos del cancionero mexicano como lo son José Alfredo Jiménez, Martín Urrieta, Juan Gabriel y Armando Manzanero, temas que el cantante nunca antes había interpretado y que alcanzó a grabar antes de su fallecimiento.

Algo de lo que doña Cuquita habló durante la conferencia de prensa a la que convocó la mañana de este martes 9 de agosto en el Rancho Los Tres Potrillos, en donde compartió detalles sobre los planes que tienen como familia para continuar con el legado que el artista les heredó y mantenerlo siempre vigente. “Yo me siento muy contenta, muy halagada de hacerle este homenaje a Vicente, sacar esta música que él dejó. Que todo su pueblo no lo olvide, que siga escuchándolo”, compartió emocionada.

¿Cómo ha enfrentado la ausencia de don Vicente?

Sin duda alguna, la partida de don Vicente Fernández ha dejado un gran vacío en las vidas de todos los integrantes de su familia y especialmente en el corazón de doña Cuquita, quien compartió su vida con el ‘Charro de Huentitán’ por varias décadas y junto a quien formó una hermosa familia. Algo de lo que hace unos meses habló durante un encuentro con la prensa, en donde a corazón abierto hizo referencia a la forma en la que ha enfrentado la muerte de su famoso esposo, admitiendo que a pesar de que la tristeza se ha hecho presente en su vida desde la muerte de don Vicente, se ha resignado a vivir sin la presencia de su amado. “Creí que estaba muy bien preparada. Creo que estoy preparada, y los meses se me han pasado pues con tristezas, pues normal… Esto ya pasó, no tiene remedio, no puedes hacer nada, así es que yo (sigo) adelante”, expresó la madre de Alejandro Fernández con total entereza en declaraciones retomadas por el programa Ventaneando, dejando en claro que fue él quien le da la fortaleza para poder seguir adelante a pesar las circunstancias. “Él me enseñó, él me la dio. Él trabajaba mucho y yo tenía que ser la fuerte de todas maneras”, agregó.

