Salma Hayek, Penélope Cruz y Zoe Saldaña protagonizan un reencuentro de amigas

A pesar de ser dos de las estrellas más brillantes del firmamento de Hollywood y de tener agendas repletas de compromisos laborales y personales, Salma Hayek y Penélope Cruz mantienen una cercana amistad, la cual ha trascendido a través de lo años, gracias a que ambas han procurado mantenerse siempre unidas a pesar de la distancia y el poco tiempo libre que tienen, por lo que cada que tienen la oportunidad, aprovechan hasta el último minuto para ponerse al día y afianzar su amistad, no importa si es en medio de una alfombra roja o en sus respectivas casas. Tal y como ha sucedido recientemente, cuando las actrices, que iniciaron su relación por allá de los años 90, se dejaron ver de lo más felices y juntas en redes sociales, muy bien acompañadas de Zoe Saldana, quien se ha unido a ellas en este relajado momento.

Unidas por una gran amistad

A través de su perfil de Instagram, Salma ha hecho eco de este reencuentro a través de una linda fotografía en la que se le puede ver recostada al lado de sus tres colegas y amigas, las tres fundidas en un emotivo abrazo; una imagen que ha sido celebrada por todos sus fans, pues sin duda quedó en claro que entre las tres existe una gran complicidad y un profundo cariño. “Un círculo de amor, apoyo, empoderamiento y amistad duradera”, expresó la hermosa intérprete al pie de su publicación, describiendo así la relación que sostiene con cada una de sus compañeras de profesión, con quienes ha logrado construir un lazo inquebrantable.

Como era de esperarse, la fotografía ha causado todo tipo de reacciones de parte de sus fans, quienes no han dejado de celebrar la amistad de las tres estrellas, mostrándose sumamente emocionados de verlas juntas y en un ambiente de completa amistad, lejos del glamour y el protocolo de las alfombras rojas y entregas de premios. Entre los comentarios e sus seguidores, ha destacado el mensaje que Zoe le ha dejado a Salma, quien reaccionó de la forma más cariñosa posible a la fotografía: “Nos amo”, expresó la protagonista de la saga Guardianes de la Galaxia.

Así comenzó la amistad de Salma y Penélope

Si bien, pareciera que Salma Hayek y Penélope Cruz han sido amigas por siempre, la hermosa española compartió el año pasado, en una entrevista con Ellen Degenere, cómo fue que inició su amistad con la mexicana y la forma en la que ahora también se han convertido en hermanas. “Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un boleto para hacer una película. Tenía mi boleto de regreso. Así que venía por dos meses y no conocía a nadie aquí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa”, contó Penélope, “Por eso es que ahora somos como hermanas. Acabé durmiendo en su cuarto porque tenía miedo. Y, tú sabes, así fue cómo nos conocimos. Además de todo, a mitad de la noche, ella dice que yo la agarraba de la mano porque tenía miedo. No sé, estaba soñando”, compartió Cruz en enero del año pasado.

Con cierta nostalgia en la mirada y siempre agradecida con el gesto que Salma tuvo con ella a su llegada a Hollywood, Penélope puso en alto el gran cariño que le tiene desde entonces a su colega y amiga, el cual solo ha ido creciendo conforme el paso del tiempo. “Fue increíble que alguien a quien verdaderamente no conocía, solo por teléfono, se asegurara de recogerme en el aeropuerto y no me dejara irme al hotel”. La protagonista de películas como Todo Sobre Mi Madre: “Me dijo, quieras o no, no me conoces pero te vas a venir a mi casa, no te voy a dejar sola. La quiero tanto, desde el primer día ha sido así conmigo”.

