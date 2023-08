La elegante respuesta de Ana Bárbara ante las declaraciones de José Emilio

Si de algo está segura Ana Bárbara es que, frente a la adversidad, el amor será siempre su mejor bandera. En medio de la reciente polémica a raíz de las declaraciones de José Emilio Fernández, - hijo de la fallecida Mariana Levy y nieto de Talina Fernández-, la cantante tomó la decisión de romper el silencio para responder a lo dicho por el joven de una manera elegante, discreta, y dejando claro que el cariño por los suyos es y será infinito. Recordemos que en días pasados, José Emilio admitió haber intentado vender información relacionada con la intérprete, arrepentido por tal situación y dispuesto a buscar un reencuentro con ella. Aunque eso no ha sucedido, la también productora musical ha revelado cómo asume lo ocurrido, consciente de que cada integrante de su círculo cercano tiene una manera distinta de pensar.

¿Qué dice Ana Bárbara sobre los comentarios de José Emilio?

Amable como suele ser, Ana Barbara concedió una entrevista a los medios de comunicación, espacio en el que uno de los reporteros le preguntó si ya había tenido la oportunidad de hablar con José Emilio, a lo que respondió tratando de ser muy cautelosa. “No, todavía no y ustedes saben que los quiero mucho pero hay cositas que de repente prefiero tenerlas en privado. Pero si hay alguna novedad se los prometo que trataré hasta donde pueda de compartírselas…”, explicó la intérprete, declaraciones retomadas por el programa televisivo Hoy. Para la afamada compositora, la cercanía con Paula y José Emilio, hijos de Mariana Levy, se dio cuando estos eran pequeños luego de que iniciara una relación sentimental con su papá, José María Fernández, El Pirru, entonces viudo.

Admite que hay dolor

Con toda sinceridad, la cantante habló de cómo estos acontecimientos familiares han tocado sus emociones de alguna manera. Sin embargo, se siente segura al refugiarse en el amor y tener claro que ese sentimiento sigue siendo su mayor motivación frente a cualquier escenario, como en este caso de su distanciamiento con el joven. “Cuando tú das todo con todo el amor el corazón es tu bandera, entonces mi corazón está blindado con el amor… Obviamente hay momentitos y todo, al final soy humana igual que ustedes, que tienen diferencias en su familia, en su casa, diferencias de forma de pensar, de criar, de todo, te va a doler pero vas a seguir adelante y haciendo las cosas con amor y ya…”, reveló la estrella musical en otro momento de su conversación, enteramente reservada y sin entrar en más detalles.

Desde que Ana Bárbara tomó la decisión de cuidar y brindar cariño a los hijos de su ex con Mariana Levy, ha estado dispuesta a brindarles todo su respaldo. Por tal motivo, asegura que pase lo que pase ese sentimiento nunca cambiará. Después de todo, ella se encargó de ejercer su papel como mamá de ellos cuando fue necesario, algo de lo que se siente plenamente orgullosa. “Yo no puedo decirte a ti cómo hables, cómo pienses, yo lo único que sé es que yo estoy aquí para darles muchísimo amor desde bebecitos y voy a seguir haciéndolo. Mientras hay convivencia hay diferencias, pero amor y paz para mis pedazos de mi alma…”, dijo la productora en su encuentro con los medios de comunicación.

¿Qué dijo José Emilio?

En días pasados, José Emilio Fernández Levy rompió el silencio para hablar de su distanciamiento con Ana Barbara. El joven admitió durante una entrevista concedida al programa de Telemundo, La Mesa Caliente, que había intentado vender información de la cantante a una publicación. “Lo que realmente pasó fue que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve unas indiferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas. Yo estaba solo pensando en el enojo, en rencor, no estaba pensando bien y hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala, no necesariamente buena, simplemente para dar una nota de ella…”, comentó. En ese espacio admitió estar arrepentido por su manera de proceder, y contó que está dispuesto a buscar a Ana Bárbara para una reconciliación. “Me siento decepcionado conmigo mismo por haberla dañado cuando ella nunca fue su intención hacerlo. Estoy apenado con ella, tengo de alguna cierta forma vergüenza de hablar con ella y de verla a los ojos…”, reveló.

