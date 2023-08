José Eduardo Derbez recuerda el día en el que se distanció de su mamá, Victoria Ruffo

La relación que José Eduardo Derbez y su mamá, Victoria Ruffo, han logrado construir a lo largo de los años es muy especial. Y no podría ser diferente, pues desde que era muy pequeño, el actor y la famosa actriz crearon una fuerte conexión que los ha mantenido unidos hasta la fecha y sin importar las circunstancias. Sin embargo, en una reciente entrevista, José Eduardo reveló que hubo en etapa en su vida en la que se distanció de su mamá, luego de que él tomara la decisión de dejar su casa y comenzar su vida de forma independiente al lado de una expareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las declaraciones de José Eduardo

Así lo reveló el actor en una sincera charla que sostuvo con Sandra de la Vega para el podcast La Capitana, en la que de forma muy abierta se refirió a la etapa de vida en la que su relación con Victoria se puso a prueba. “Siempre hemos sido muy unidos”, comentó el también presentador. “Bueno, cuando yo me salí de mi casa, que me fui a vivir solo, bueno, ni siquiera solo, me fui a vivir con mi expareja, me salí de mi casa, y ahí hubo como una pequeña ruptura (con mi mamá), porque como éramos tan unidos y éramos tan muéganos, y todo el tiempo era juntos para todo”, compartió el intérprete.

Y es que según reveló el actor, su mamá se encargó de crear un lazo muy especial con él, pues incluso lo llevaba a todos lados con ella, así fuera al trabajo o a una fiesta, por lo que conforme fue creciendo, el lazo que los unía se hizo más fuerte. Es por eso que el día en el que José Eduardo tomó la decisión de dejar el nido, su relación con su madre se vio trastocada. “Cuando yo decido irme de mi casa, hubo un distanciamiento, ya después como que empezamos a retomar”, expresó el intérprete, quien ahora goza de una muy buena relación con Victoria. “Ahorita somos muy unidos en lo que se puede, porque por cuestiones de trabajo de ella y mío, pues yo a veces estoy fuera de México, vengo, regreso, o salgo mucho… Yo amo estar en México, me choca salir de México”, compartió. “Cuando estamos en México, nos escribimos, nos vemos muchísimo, me voy yo a casa de mi mamá y vemos películas, o comemos, o jugamos parchís, o salimos a comer y así”, agregó.

VER GALERÍA

El gran amor que José Eduardo le tiene a su madre

En lo que se refiere a las redes sociales, José Eduardo suele ser un hombre de pocas palabras, sin embargo, es muy directo al expresar sus sentimientos a los suyos. "Madre, te amo muchisísimo, ¡feliz día!", escribía el pasado 10 de mayo en una dedicatoria a Victoria. Sin embargo, en otras ocasiones, el joven intérprete se ha abierto mucho más para expresar lo que siente hacia personas tan importantes como lo es la actriz. El año pasado, en una charla con su hermana Aislinn para su podcast La Magia del Caos, fue cuestionado por ella: “¿De qué te agarras tú en tus momentos más difíciles? Y quiero que me digas cuáles han sido tus momentos más cab%$#& … ¿Qué haces, qué herramientas tienes?”, preguntó ella. “Siempre me agarro de mí, siempre he entendido que me tengo a mí, y siempre me voy a tener a mí, y si no me recargo en mí, nadie más va a estar ahí, no puedo yo depender de nadie más”, respondió entonces el actor.

Pero, aunque dejó clara esta postura, reconoció que el apoyo de su madre ha sido crucial para salir adelante en los momentos más difíciles. “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cab3$% abajo”, admitió. “En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo”, expresó actor. “Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron mucho a Aislinn: “Eso está súper bonito”, comentó.

VER GALERÍA