Desde Grecia, Camila Sodi celebra los 15 años de su hijo

Inspirada por el paradisiaco Mediterráneo, Camila Sodi viajó a Grecia para disfrutar de unos días en aquel fascinante destino en compañía de su familia. La actriz ha revelado fotografías de su fascinante escapada por Mykonos, disfrutando del sol, la arena y las cálidas aguas de ese destino europeo, uno de los preferidos entre las celebridades. Estas vacaciones además son muy especiales para la intérprete, pues en medio de su travesía celebró por todo lo alto el cumpleaños número 15 de su hijo Jerónimo, a quien tuvo en el pasado junto al actor Diego Luna. Conmovida, Camila recordó la importante fecha de su debut en la maternidad hace poco más de una década, un acontecimiento que le otorgó la oportunidad de redescubrirse así misma en una faceta de la que siente enteramente orgullosa, sentimiento que cobró mayor fuerza cuando en 2010 dio la bienvenida a Fiona, su hija menor.

La discreta celebración de Camila

Fiel a compartir vistazos con sus seguidores de los acontecimientos relevantes en su entorno personal, Camila mostró en Instagram algunas fotos de su paseo por altamar. Y no solo eso, la actriz protagonista de telenovelas como Rubí, también ha presumido parte de los deleites que han hecho de su viaje por el esplendoroso país toda una experiencia. La gastronomía local y los fascinantes recorridos por este rincón plagado de historia, han sido solo parte de los encantos de los que la intérprete, como buena viajera, se ha enamorado. Pero sin duda, el motivo que ha dado mayor significado a este paseo es el festejo de cumpleaños número 15 de su hijo Jerónimo, a quien ha consentido por su llegada a esta edad, una tradición que ha seguido desde que la maternidad diera un tierno vuelco a su vida.

Emotiva, Camila celebró a su hijo como lo merece. La orgullosa mamá presumió una rebanada del pastel de chocolate con el que sorprendió a Jerónimo, un instante para el recuerdo que quiso compartir con sus fanáticos. “Hoy mi hijo cumple 15 años”, escribió la estrella de cine y de series televisivas, sin dar más detalles de cómo vivió este momento, aunque agregó un emoji con carita a punto de romper el llanto para destacar el sentimiento que la invadió. Por si fuera poco, y sin mostrar a sus hijos, la actriz publicó un clip en el que se le mira a bordo de una embarcación disfrutando de una bebida, un clip que acompañó con el tema musical de la clásica telenovela Quinceañera, un simpático homenaje a sí misma por este día que recuerda para siempre. “Festejando 15 años de ser mamá”, escribió simpática.

Camila Sodi y la maternidad

Si bien Camila ha sido muy discreta sobre los acontecimientos en torno a su vida privada, en ocasiones muy especiales ha abierto su corazón sobre la maternidad y la manera en que esta circunstancia le cambió la vida. Así lo hizo al asistir como invitada en mayo de 2021 al podcast de Aislinn Derbez, La Magia del Caos, un espacio de confidencias en el que ambas actrices mostraron su lado más humano. “Como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, y yo creo que lo único que es clave cuando tienes hijos es de dónde llegan, y cuando llegan del amor es todo, esa es la base para todo…Yo decía que nunca quería tener hijos… nunca era muy niñera… y una vez que eres mamá te vuelves mamá de todos los niños…”, aseguró la actriz, quien destacó cómo fue cambiando su manera de pensar con el paso del tiempo, algo que recuerda con toda claridad.

Así fue el nacimiento de sus hijos

A pesar de lo mucho que la ilusionó tener bebés, Camila evocó esos días en que debido a algunos problemas de salud la situación se tornó compleja durante el embarazo. “Me fui a vivir a Tepoztlán, luego me fui a vivir a Los Ángeles, quería como hacer nidito, dejé de trabajar. Yo era feliz con mi panzota y comiendo, la gocé mucho. No me gustó estar embarazada, me dio anemia las dos veces, como que la padecí muchísimo… El segundo postparto lo pasé fuertísimo, así de depresión postparto máximo, el primero me fue muy bien…”, dijo, para luego contar detalles de cómo se dio la llegada de Fiona y Jerónimo al mundo. “Los dos partos fueron naturales, eso me dio como un súper ‘power’ así de: ‘Yo soy superchica, no hay nada que no pueda hacer después de esto’, entonces eso me hizo sentir (empoderada)… Aparte mi hijo, el primero, fueron 22 horas (de parto) … la segunda, 23 (horas de parto), una más. Sin epidural, sin aspirina, ni nada…”, explicó.

