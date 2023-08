Danna Paola: 'Mi sacrificio más grande fue mi niñez'

Desde pequeña, Danna Paola supo que los escenarios y los reflectores eran parte de su vida. A raíz de ganar fama al incursionar en sus primeras telenovelas, aprendió a vivir bajo el ojo mediático y atender las exigencias de su oficio como actriz y cantante. Así, con el paso de los años, supo asimilar lo que implicó vivir su niñez entre los foros de grabación y cumpliendo con sus múltiples compromisos, por lo que hoy revela cómo se siente tras hacer un recuento de esos años en los que tuvo que hacer una serie de sacrificios, según ha compartido en una reciente entrevista. Con el corazón en la mano, la estrella juvenil habló de sus procesos personales y de la manera en que ha logrado salir adelante, lo que a su vez le ha permitido sobrevivir dentro de una industria en la que cualquier figura pública enfrenta cambios de manera constante.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

¿Cómo vivió Danna Paola su niñez?

Sincera, Danna Paola habló para el suplemento S Moda del diario español El País, espacio en el que evocó ese tiempo de su naciente carrera como estrella infantil. A pregunta expresa sobre si en ese momento tenía autonomía para decidir si seguir o parar en sus actividades, respondió contundente: “No, a mí me decían que era un juego, y después se convirtió en mi trabajo de 8 a 7. No tenía otra cosa mas que ser artista…”, explicó en un instante de la charla, para luego ahondar en más detalles de ese periodo de su vida, un fragmento de su historia personal que, asegura, sigue redescubriendo de alguna manera. “Mi sacrificio más grande fue mi niñez. Hoy sigo haciendo mucho descubrimiento y mucha terapia para dejar de romantizar mi infancia que fue jodida porque llevo trabajando desde los cinco años…”, reveló al medio antes citado.

A pesar del sacrificio que eso implicó, la actriz y cantante de 28 años hace un balance tras tomar las riendas de su vida, orgullosa de dirigir su camino hacia un entorno favorable. Hoy, Danna Paola es una mujer realizada, feliz de tomar sus propias decisiones y de poner en marcha sus emprendimientos. “Agradezco tener una madurez algo más estable, pero tengo mis momentos buenos y malos. Soy dueña de todas mis cosas, llevo mi negocio y soy empresaria, pero es difícil asumir y tener conciencia de que estoy facturando desde que tenía cinco años…”, compartió la intérprete, que ha podido vivir cada uno de sus procesos dando el adecuado seguimiento.

VER GALERÍA

La terapia de Danna Paola

Ante la complejidad del entorno en el que creció Danna Paola, la actriz y cantante asume la situación de la mejor manera, echando mano de esas experiencias para poner de frente los aprendizajes. Por supuesto, ha emprendido esta labor apoyada de profesionales, quienes le han dado luz sobre su manera de concebir cada fragmento de su pasado. “Ser un niño artista no siempre va a ser una historia de éxito. Mi terapeuta me lo dice: ‘Tú eres un caso muy único’… Es un proceso de tomar mucha terapia y de no pelearme más con mi pasado, sino honrarlo y escribir sobre él…”, explicó la joven estrella, quien encontró en la música su más pleno desahogo. “En mis momentos más oscuros y más tristes puedo escribir canciones. Y me empodero y digo: ‘Me he convertido en esto porque trabajo desde los cinco años’. A mí nadie me ha regalado mis tablas y mi experiencia. Me enorgullece…”, reveló.

A pesar de ser una de las figuras latinas más admiradas de la escena pop actual, Danna Paola tiene muy clara su posición ante el mundo entero, la de ser una personas que, como muchas, tiene momentos buenos y malos, subidas y bajadas y una historia llena de contrastes. “Soy un ser humano, una mujer con mil errores y mil cosas buenas. No me considero ejemplo de nada ni de nadie. Habrá gente a la que no le caiga bien, pero eso no me hace tirarme a la cama deprimida…”, explicó. Por ahora, se enfoca en sus proyectos profesionales mientras disfruta de su romance con el también cantante e influencer Alex Hoyer, a quien por cierto le dedicó recientemente un emotivo mensaje por su cumpleaños.

VER GALERÍA