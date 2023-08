Michael Bublé confiesa ser gran fan Luis Miguel y disfruta de su concierto en Argentina

El regreso de Luis Miguel a los escenarios ha sido todo un acontecimiento. Tras varios años de ausencia frente a los reflectores, el cantante puso fin a la espera y arrancó su gira de conciertos en Argentina, un anunciado tour con el que recorrerá países como Chile, México y Estados Unidos. A la primera cita en la ciudad de Buenos Aires acudieron miles de fans, entre los que destacaron dos celebridades en primera fila; la actriz Luisana Lopilato y su esposo, Michael Bublé, quien ha confesado ser un gran fanático de la música de El Sol. Emocionado, el cantante canadiense expresó su opinión sobre el ídolo latino, y cómo él y su esposa disfrutan de sus clásicas interpretaciones, tal cual se pudo apreciar en los videos y fotos que circularon en redes sociales, en los que la pareja se veía muy animada durante el show.

En las imágenes que fueron captadas por fans al interior de la Movistar Arena, Bublé y Luisana se dejan ver muy atentos a lo largo del concierto, dando muestra de la admiración que tienen por el cantante, quien ha hecho historia gracias a sus profundas interpretaciones de baladas románticas, pop, boleros y hasta mariachi. Sincero, Michael concedió una entrevista al programa televisivo Ventaneando, espacio en el que habló de lo mucho que le gusta la obra musical de Luis Miguel, a quien pudo descubrir gracias a Luisana. “Mi esposa enloquece por él y por diferentes personas siempre hemos estado conectados. No somos amigos, pero soy su gran fan…”, explicó el intérprete durante la charla, feliz de poder haber sido testigo de este comentado regreso que acaparó titulares desde el primer momento.

Lo que Michael ha dicho a Luis Miguel

En otro instante, Michael reveló que ha sido tanta su fascinación por el trabajo musical de Luis Miguel que ha tenido conversaciones con el equipo del El Sol, al que le ha expresado lo mucho que él y su esposa disfrutan del repertorio del ídolo, cuya carrera despuntó en México cuando apenas era un niño. “Creo que él y yo siempre estaremos involucrados. ¿Sabes cuántas conversaciones hemos tenido con su mánager diciéndole que soy su fan, que me encanta su voz, que mi esposa fue adicta a su bioserie?”, dijo Bublé. Aunque por ahora no hay más detalles al respecto, de acuerdo con reportes del programa Hoy el canadiense pudo haberse reunido con Luis Miguel tras el concierto.

A propósito de los acontecimientos ligados a la vida personal de El Sol, Bublé conversó sobre el gusto de su esposa por la bioserie en Netflix del cantante, pues durante la transmisión de la misma, según recuerda, ella pedía que no se le molestara para disfrutar de los episodios. Con sentido del humor, el reconocido crooner relató cómo vivió en casa ese momento, en el que él daba espacio a su mujer para que disfrutara del show televisivo. “Cuando su show estaba en Netflix yo tenía que callarme. Mi esposa solo me decía: ‘Por favor… necesito concentración. Sal de casa, es tu tiempo con los niños, porque es mi tiempo con Luis (Miguel)’. Y luego la escuchaba decir: ‘Oh no’, y gritando…”, contó entre risas.

El esperado regreso de Luis Miguel

Tan pronto Luis Miguel anunció que volvería a los escenarios, sus fans estuvieron muy pendientes de las fechas en las que El Sol programaría sus conciertos. Luego de hacer oficial sus shows por las diversas ciudades, las localidades de los mismos se agotaron en cuestión de minutos. Ahora, las primeras presentaciones de Luis Miguel han sido la sensación, pues además el cantante luce una nueva imagen y regaló a los argentinos una experiencia única. Además de interpretar sus clásicos como La Incondicional, Suave, Será que no me amas, No sé tú o Por debajo de la mesa, incluyó un par de tangos de Carlos Gardel; El día que me quieras y Volver. Así mismo, sorprendió con un par de duetos para el recuerdo, pues gracias a la tecnología pudo cantar con dos estrellas que partieron años atrás; Michael Jackson y Frank Sinatra, un instante que le mereció todos los aplausos y el reconocimiento de los asistentes, agradecidos por este regalo musical que el intérprete preparó y que llevará a más ciudades.

