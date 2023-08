'Yo la quería antes de conocerla', Sofía Rivera Torres sobre su relación con la hija de Eduardo Videgaray

Para Sofía Rivera Torres siempre fue muy importante mantener una buena relación con Andrea, la hija de su esposo Eduardo Videgaray, pues tenía muy claro que si algo no llegaba a funcionar con la jovencita, su noviazgo con el presentador no podría ser. Por fortuna, las cosas fueron menos complicadas de lo que Sofía esperaba, pues casi de inmediato logró conectarse profundamente con Andrea, por lo que a lo largo de los años han construido una relación sumamente cercana, en la que el cariño, la confianza y el respeto han sido sus aliados. Algo de lo que Sofía habló en una reciente entrevista, en la que con total honestidad se refirió a la forma en la que asumió el compromiso de entrar a la vida de Andrea y quedarse a su lado para siempre, sabiendo que las cosas no serían del todo fáciles debido a las circunstancias en las que la vida decidió unirlas, pues recordemos que años antes de que Sofía y Eduardo se conocieran, el conductor perdió a su esposa y madre de su única hija.

Sofía habla de su relación con la hija de Eduardo

Fue durante una emotiva charla que sostuvieron Videgaray y Rivera Torres con Isabel Lascurain para su canal de YouTube, que la conductora habló de cómo nació su amor por Andrea y cómo es que han logrado hacerse de una conexión única. “A mí me daba pavor, porque sé que es una responsabilidad enorme, y la verdad es que yo podía decir que a la ‘Skwinkle’- como suele llamar a Andrea de cariño-, yo la quería antes de conocerla, porque el primer date (con Eduardo) fue en marzo y ya formalizamos la relación en agosto, entonces fue un buen rato de estarnos conociendo, platicarnos, de saber de la existencia de Andrea”, compartió Sofía al ser cuestionada sobre su relación con la hija de su esposo.

Fue entonces que echó a andar atrás la historia y recordó los primeros pasos de su relación y la forma en la que la vida la sorprendió con la llegada de Eduardo, luego de haber pedido por él. “En año nuevo del 2018, en el cambio de 2018 a 2019, estaba yo en la playa en Puerto Vallarta, con mi familia, disfrutando, y me acuerdo que me senté en la arena y recé. Yo, que era la incasable, la de vivir el momento, la de todo, como que dije: ‘La neta es que ya extraño estar enamorada, extraño estar con alguien’, pero yo era muy exigente para realmente tener un novio, para tener una pareja, para tomar a alguien en serio era superexigente”, señaló Sofía, quien reveló que justo le pidió a Dios un hombre con ciertas características personales, las cuales Eduardo no solo cumplía al pie de la letra, también las superaba en todos los sentidos. “Nunca me imaginé, (Dios) me lo mandó tal cual lo pedí, con unos añitos demás, con todo lo que implicaba estar con él (que tuviera una hija adolescente), que eso sí yo no lo pensé, no lo imaginé”, compartió la actriz, haciendo referencia a que nunca pensó que lograría conectar con la hija del comunicador.

Una relación contra todo pronóstico

A pesar de las advertencias de algunas de sus amigas, quienes no tuvieron buenas experiencias con los hijos de sus parejas, Sofía decidió seguir a su intuición y escuchar a su corazón: “Desde muy al principio, yo supe antes de que él el lo supiera: ‘Este es el hombre de mi vida’, yo sabía, por eso cuando me cortó me dolió tanto, porque dije: ‘¿Por qué sentí todo eso, será que me equivoqué, será que soñé?’, pero yo decía: ‘No. También a veces sabemos las mujeres, no siempre te equivocas, a veces tu intuición te dice y mi intuición me decía tanto que él me amaba y estaba superenamorado de mí, como que yo estaba enamorado de él”, expresó.

El amor de Sofía por Andrea

Fue entonces que decidió seguir adelante con su relación, llevándose una grata sorpresa al momento de que dejó entrar a Andrea a su vida, algo a lo que tenía mucho miedo de enfrentarse, pues sabía que no sería fácil dadas las circunstancias personales de la jovencita. “Entonces cuando todo empezó a caer en su lugar y me tocó conocer por fin a Andrea, yo también tenía mucho miedo de decir: ‘Yo sé lo que acaba de pasar esta niña, yo sé que acaba de perder a su mamá, yo no quiero ser la siguiente mujer que le rompe el corazón por ausentarse’, entonces se me hacía una responsabilidad supergrande”, compartió la intérprete, quien ahora agradece tener a la hija de Eduardo en su vida. “La verdad es que me saqué la lotería, con toda la familia, Andrea es una niña tan madura, tan empática, tan sensata, tan sensible…”, señaló Sofía. “Esta niña es diferente, quiero darle amor y cariño, me ha dado a mí puras cosas buenas y bonitas”, agregó. “Eso no significa que siempre es fácil la relación, eso es totalmente otra cosa… Nunca me he arrepentido y nunca he dudado de mi decisión, o sea, yo estoy segura que estoy exactamente donde tengo que estar y con quien tengo que estar”, puntualizó.

