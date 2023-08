Desde el hospital, Lucero Mijares muestra su recuperación

Con total entusiasmo, Lucerito Mijares asume este momento de su vida, dispuesta a seguir adelante tras la caída que sufrió semanas atrás, poco antes de que hiciera su debut en el teatro musical como protagonista de la obra El Mago. Tal situación implicó que a la joven le fuera colocado un yeso en el pie debido a una fractura en el tobillo, aunque eso no impidió que continuara realizando sus presentaciones sobre el escenario, apoyada de un carrito así como de muletas. A varios días del accidente, todo va por buen camino para la hija de Lucero y Mijares, quien ha dejado ver su favorable evolución al replicar una fotografía desde el hospital en donde recibió las buenas noticias de su médico, quien además tomó la decisión de retirarle el yeso.

¿Cómo se encuentra Lucerito Mijares?

Fiel a mantener la cercanía con sus seguidores, Lucerito retomó en redes sociales el mensaje que dio a conocer el productor de su obra, Juan Torres, mismo en el que confirma su buen diagnóstico en este momento. Por si fuera poco, su madre, Lucero, contó que acompañó a su hija a la visita con el especialista, por lo que puso al tanto a los usuarios de los detalles hasta el momento. “Adorados y adoradas, porque ustedes lo pidieron, ¿cuál es la actualización con respecto al yeso de Lucerito Mijares? Ya se lo quitaron, así que qué emoción, ha tenido una recuperación buenísima. El doctor nos dijo puras cosas buenas…”, explicó la cantante sonriente a través de una historia en su cuenta de Instagram, en la que celebró por todo lo alto que Lucerito haya tenido un adecuado seguimiento tras lo ocurrido.

Lo que sigue para Lucerito Mijares

Mientras la joven de 18 años se mantiene muy activa trabajando en teatro, deberá de seguir puntualmente las recomendaciones del médico, según contó Lucero sobre la última fase de recuperación de su hija. “Le ha dejado una bota ortopédica que tendrá que usar por un par de semanas más para seguirse recuperando y quedar al cien. Le mandó indicaciones y cosas que va a tener que seguir al pie de la letra para recuperarse y muy pronto podrá estar libre total, así que qué emoción…”, expresó la intérprete en su publicación, visiblemente sonriente y enteramente agradecida con todos aquellos que se mostraron solidarios con Lucerito. “Gracias por su apoyo a todos, gracias por estar pendientes y a seguirle para adelante. un beso para todos”, dijo la también actriz en su mensaje.

Las palabras del productor de El Mago a Lucerito

Durante este tiempo de su emprendimiento en teatro, Lucero Mijares ha contado con el apoyo del productor Juan Torres, quien celebró el hecho de que su naciente estrella ya se encuentre mejor en este momento. El realizador compartió en sus redes sociales una foto de Lucerito desde el hospital, misma que ella replicó en su cuenta de Instagram, una postal que está acompañada de un emotivo texto. “Adiós yeso. Hace cuatro semanas el teatro nos puso la prueba más difícil que hemos vivido. Antes de tu estreno sucedió lo que ya sabemos. Hemos aprendido tanto en todo este tiempo, pero quiero que sepas que tu arrojo, tu valentía y tu amor y entrega por tu proyecto no fueron un acto heroico, fue la manera de enfrentar con valor y honor lo que nos tocó vivir asumiendo lo que eres, la cabeza de compañía de tu proyecto, el amor al teatro, a tu compañía y a tu público. Eres mi ejemplo y mi inspiración…”, dijo Torres.

A lo largo de estos días, Lucerito Mijares ha dejado ver su buena actitud, feliz de que tras el incidente su médico le haya autorizado dar funciones con el debido cuidado. “El doctor me autorizó dar las funciones y estoy supercontenta en mi carrito…”, dijo, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando. Días antes, la joven también explicó qué fue lo que exactamente le sucedió. “En este caso fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho y pues se tuvo que dar la función…”.

