'Me siento muy orgulloso de mi entrega y corazón', Jorge Losa tras su salida de La Casa de los Famosos

A lo largo de las últimas nueve semanas, hemos seguido con detenimiento lo que sucede al interior de La Casa de los Famosos, el reality de Televisa que ha rescatado el formato de Big Brother VIP que tanto éxito tuvo por allá de 2002, y que tras 20 años ha vuelto a ser todo un suceso, no solo para la televisión mexicana, también para las redes sociales, donde la discusión y el análisis de lo que sucede al interior de la casa y con sus habitantes se ha vuelto el tema principal de conversación. Y es que además, la producción de dicho show se encargó de reclutar a famosos provenientes de todos orígenes y formatos, desde actores, cantantes, participantes de otros realities y personalidades del Internet, logrando un mosaico de personalidades de lo más atractivas. Uno de ellos es Jorge Losa, el guapo ‘Albacete’, quien generó todo tipo de sentimientos y polémicas a su alrededor, debido a sus habilidades físicas y su destreza, características que lo llevaron a ganar en más de una ocasión la inmunidad ante las nominaciones, por lo que la mayor parte de su estancia en la casa no corrió riesgo de ser eliminado. Sin embargo, hace una semana, Jorge finalmente fue expulsado quedándose a tan solo un paso de la gran final. Sobre este tema, el actor ha querido hablar con HOLA.com México, compartiendo con nosotros sus primeras impresiones tras salir de la casa y sus perspectivas respecto a sus compañeros de programa, con quienes convivió durante más de un mes en completo aislamiento.

La vivencia de Jorge dentro de la casa

Jorge, ¿cómo describirías tu experiencia dentro de La Casa de los Famosos?

“Ha sido una experiencia única, muy ruda, en la que tuve días de mil formas, en muchos pensaba que ya no aguantaba más, y otros se convertían en días maravillosos donde las emociones siempre estaban a flor de piel. Hasta día de hoy el mejor proyecto de mi vida por raro que parezca”.

¿Cómo fue enfrentarte a la realidad luego de tu salida?

“Es muy duro salir y encontrarte con ciertas cosas y con mucha gente que te cuenta lo que ocurrió a tus espaldas ahí dentro, y que tú no tienes la menor idea. Pero a la vez también es fantástico vivir el cariño del mundo y ver qué has hecho algo muy bonito ahí dentro y que todo el mundo también te lo reconoce. A su vez valoras más muchas cosas importantes de la vida”.

Te quedaste a un paso de la final, a pesar de ser uno de los contrincantes con más suerte, ¿te arrepientes de algo?

“No me arrepiento para nada de todo mi paso, además, las cosas suceden como deben de pasar en los tiempos perfectos, hay muchas cosas que no se logran comprender hasta que entras y vives una experiencia tan difícil”.

La precepción del 'Albacete' sobre su participación en el reality

¿Cómo percibes tu participación dentro de la casa ahora que estás afuera?

“Ahora que estoy fuera y con más razón que nunca, sé que sí estaba en la línea de lo correcto y en no dañar a los demás de forma agresiva, me siento muy orgulloso de mi entrega y corazón”.

¿Hay algún momento que hayas visto en redes que hayas vivido diferente dentro de la casa?

“Por supuesto que sí. Muchos momentos en los que yo vivía algo y alternamente en la otra recámara se vivía algo muy diferente. Varios momentos en los que me sorprendieron mucho las actitudes de Poncho (de Nigris) y Nicola (Porcella), por ejemplo”.

Lo que piensa de sus compañeros de casa

Ahora como espectador, ¿sigues opinando lo mismo de los integrantes que siguen en la competencia? o tu percepción ha cambiado

“La verdad es que mi percepción sí ha cambiado algo, me cayeron muchos veintes, vi cosas que jamás imaginé y sobre todo gratuitas y sin motivo alguno. Temas como desearle el mal hacia mi persona, jamás lo entendí”.

¿Crees que las conexiones que lograste hacer dentro de la casa trascenderán más allá se esta experiencia?

“Muy pocas serán las que trasciendan, en mi caso las de Ferka (Quiroz), Paul (Stanley) y Raquel (Bigorra)”.

¿Dejaste algún pendiente con algún integrante de la casa que crees que puedas atender una vez que todos salgan?

“La verdad estoy enfocado en mi carrera y en mis objetivos, como siempre dije, haciendo las cosas con lo mejor de mi corazón y amor. Si las cosas de la vida se dan y encuentro momentos con ellos y dependiendo las actitudes que mantengan hacia mí afuera, por supuesto que estaría abierto a platicar y a solucionar las cosas”.

¿Quién es tu favorito para coronarse en el Team Infierno?

“Wendy (Guevara) sin duda alguna, o incluso Nicola”.

Lo que viene para Jorge

¿Cuáles son tus planes tras La Casa de los Famosos?

“Seguir con mi vida que es la actuación, seguir haciendo carrera y dando pasos para entregar lo mejor de mí a esta carrera que es la que le da sentido a mi vida. Y por supuesto, avanzar con mi vida sentimental, en la que me encuentro en un maravilloso momento, disfrutar de mis amigos y familia y viajar. Y sin duda alguna tratar de devolverle todo el cariño al público y a México que tanto apoyo y cariño me han entregado, nunca me dejaron solo”.

