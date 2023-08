Andrea Escalona celebra su primer cumpleaños junto a su hijo: 'El mejor regalo que mi mamá me mandó'

Fue hace casi un año que Andrea Escalona y su pareja, Marco Estrada, dieron la bienvenida a su primer hijo, Emilio, junto a quien han recorrido una de las etapas más dichosas de su vida. Mientras disfruta al máximo de su maternidad, la conductora ha celebrado una vuelta más al sol rodeada de sus seres queridos y con una increíble sorpresa en el programa Hoy. Aunque cada año la presentadora se reúne con los suyos para festejar por todo lo alto, sin duda, este cumpleaños ha tenido una significativa carga emocional, ya que es el primero que pasa a lado de su pequeño, que en unos cuantos meses cumplirá su primer año. Si bien, en un primer momento la presentadora pensó en dar marcha atrás a la organización de la fiesta, finalmente se animó a continuar con sus planes sabiendo que así lo habría deseado su mamá, Magda Rodríguez, de quien aprendió a enfrentar cualquier adversidad con la mejor disposición y a gozar cada momento en total plenitud.

La fiesta de cumpleaños de Andrea Escalona

A través de sus redes sociales, Andrea compartió hasta el más mínimo detalle de la reunión que realizó el pasado domingo por su cumpleaños número 37. En esta ocasión la conductora decidió celebrar con una íntima comida, en la que estuvo acompañada por su primogénito, su novio y otros integrantes de su familia, entre ellos su papá, Arturo Escalona, y su tía, la productora Andrea Rodríguez. A lo largo de la tarde, la conductora también recibió a algunos de sus compañeros del matutino de Televisa, tales como Raúl El Negro Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley, quien acudió acompañado de su prometida Joely Bernat.

Su emotiva reflexión

Por supuesto que la presentadora no dejó pasar la oportunidad de capturar cada momento en divertidas fotografías que publicó más tarde en su cuenta de Instagram junto a una emotiva reflexión en la que confesó haber atravesado por un mar de sentimientos encontrados la semana previa a su cumpleaños: “¡Feliz cumpleaños a mí! Esta semana fue cansada emocionalmente, y me agarró el sí, pero no, de festejar mi cumpleaños. Hice planes, los cancelé, invitaba gente, les decía que ya no y así me pasé toda la semana”, escribió en las primera líneas de su post, en el que dedicó unas palabras de agradecimiento a su tía por haberla convencido de no renunciar a sus planes, “Gracias @andy_rodriguez por convencerme de celebrar y organizar todo”.

Con el corazón en la mano, Andrea expresó lo afortunada que se siente de poder contar con el cariño incondicional de sus seres queridos. “Gracias a mi familia, siempre me puedo apoyar, son mi soporte, mi todo”, añadió antes de recordar una de las grandes lecciones que le dejó su mamá: “Marco y Emilio son el mejor regalo que mi mamá me mandó desde el cielo, a mis amigos, a la gente que me quiere, como me enseñó Magdita, hay que celebrar la vida”, mencionó al final del texto con el que acompañó su álbum fotográfico en donde se dejó ver de lo más feliz cargando a su hijo.

Celebran a Andrea Escalona en el programa ‘Hoy’

El festejo no terminó el fin de semana, ya que este lunes la producción de Hoy preparó una serie de sorpresas para la conductora. Apenas arrancando la emisión, Raúl Araiza, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Paul Stanley y Tania Rincón estrecharon en un afectuoso abrazo a la festejada, quien minutos después durante una dinámica recibió curiosos regalos de sus compañeros, que iban desde un paraguas hasta una bolsa de bombones. Al final de la transmisión, Escalona se conmovió hasta las lágrimas tras revivir el recuerdo de su mamá: “Gracias Diosito, gracias a la vida, gracias Andrea (Rodríguez) eres mi segunda mamá, gracias a todos ustedes que son mi familia, gracias a mi familia que me apoya. Sabes que yo le pedía mucho a Magda que rezará por mi alma gemela y me la mandó: Marco y mi hijo, los amo con todo el corazón”, comentó.

