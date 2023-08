Juan Soler se confiesa frente a su novia: 'Me habría encantado tener hijos con Pau'

Es un gran momento para Juan Soler, pues a la par de sus éxitos profesionales se mantiene muy inspirado por el amor. A un tiempo de su romance con Paulina Mercado, el actor tiene muy claro lo que desea con respecto a su vida sentimental, una manera de pensar que coincide con la de su novia. Ahora, en una reciente charla en un programa televisivo en Miami, el argentino habló de cómo se encuentra en estos instantes, sin desaprovechar la oportunidad para confesarle a la conductora, -quien se conectó a la conversación vía remota-, que le habría gustado poder formar una familia a su lado. Los enamorados dejaron ver así el fuerte lazo que los une, orgullosos de la complicidad que han construido con el paso de los días, felices de compartir esta emoción con sus seres queridos, quienes los han apoyado desde el primer momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En una sincera plática con el programa de Telemundo llamado La Mesa Caliente, Juan reveló cómo asume este periodo de constantes cambios en su vida, específicamente, el hecho de que nuevamente se encuentre enamorado. “Pau, como yo, también somos divorciados ambos, esta segunda vuelta uno sabe exactamente qué es lo que ya no quiere dentro de una relación…”, enfatizó durante su intervención, seguro de que gracias a la experiencia existe mayor certeza en ese sentido. “No sabes muchas veces hacia dónde vas, pero sabes en donde no quieres estar. Entonces creo que nos tocó vivir de esta forma, esta nueva oportunidad que tenemos y ya llegamos con las cosas claras, tratas de buscar en la honestidad una forma de relacionarte…”, explicó en un instante de la plática, en la que recibió las felicitaciones de las conductoras de la emisión.

La confesión a Paulina

En otro momento de la plática, Juan fue sorprendido cuando a la emisión se enlazó desde México Paulina Mercado. Sonriente, la conductora del programa Sale El Sol saludó a su novio, enteramente agradecida por el hecho de compartir su vida con él. Ante la visible emoción de los enamorados, las presentadoras no dudaron en preguntarle a Juan qué es lo que más le gusta de su novia, a lo que respondió con toda claridad. “Me encanta su alegría, su apego a la vida que tiene. Es una mujer que ama profundamente la vida, eso me encanta. Me encanta su sonrisa, me encanta todas las mañanas porque siempre se levanta con un propósito nuevo en la vida, es una mujer que me enseñó ahora el arte de la meditación y no lo abandoné, me complementó mucho…”, explicó el intérprete enteramente conmovido, celebrando así la dicha de encontrarse enamorado de una mujer con la que ha podido hacer equipo.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, Juan no se contuvo y expresó a Paulina el gran amor que siente por ella, tanto así que en otro instante una de las conductoras del programa, le pidió que le dijera a su novia algo que naciera de su corazón. “Me habría encantado tener hijos con Pau…”, confesó el intérprete de manera directa, lo que de inmediato avivó los ánimos en el estudio. Por su lado, Paulina regaló una espontánea sonrisa a la cámara, tomado esto como un halago. Aunque descartaron el hecho de tener hijos por el momento de la vida en el que ambos se encuentran, sí presumieron que sus respectivas familias se mantienen unidas, algo que ha sido muy gratificante para ambos, felices por el apoyo que han recibido de los suyos en todos los sentidos.

Las palabras de Paulina a Juan Soler

Paulina tampoco dejó pasar la oportunidad para reconocer lo mucho que estar enamorada de Juan ha sido grato para ella. Así mismo, se expresó sobre su sentir y habló de cómo ha sido este tiempo junto al galán de telenovelas, con quien disfruta posar para las cámaras en todo momento. “Sí es muy buena pareja… está envejeciendo espectacular, pero les prometo que lo más lindo que tiene este hombre es el corazón. Es un hombre encantador, generoso, buen papá, es un hombre maravilloso y eso no se acaba jamás…”, reiteró, asegurando que en este instante los dos tienen muy claras sus prioridades, una situación que los hace sentirse más seguros en todo sentido.

VER GALERÍA