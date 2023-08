El lamentable fallecimiento del novio de Sandra Bullock, Bryan Randall

A pesar de ser una de las famosas más exitosas en Hollywood, Sandra Bullock ha hecho un enorme esfuerzo por mantener su vida privada alejada de los reflectores. La protagonista de Miss Simpatía se ha convertido en madre y ha llevado su vida amorosa lejos de los titulares, regresando al foco público únicamente cuando es momento de presentar alguno de sus proyectos. Hay un puñado de fotografías de paparazzi en donde se le ve en su faceta personal, manteniéndose tan alejada como sea posible de los escándalos. Desgraciadamente, su nombre se ha vuelto noticia después de que se diera a conocer la lamentable partida de su novio, Bryan Randall, con quien mantenía una relación desde el 2015 y a quien se refería apenas en el 2021 como ‘el amor de su vida’. Según ha dado a conocer la familia del fotógrafo de 57 años, el fallecimiento se ha dado después de una lucha que llevó en privado contra la esclerosis lateral amiotrófica, un padecimiento conocido como ALS por sus siglas en inglés y que hace algunos años se pusiera en la mira por el famoso ice bucket challenge. Hasta el momento, Sandra ha decidido llevar su pena en privado y no ha dado ningún tipo de declaración o pronunciamiento al respecto.

El comunicado de la familia de Bryan Randall

La triste noticia se ha dado a conocer a través de un comunicado firmado por ‘la amada familia’ de Randall, aunque no se ha definido quién está detrás de él. “Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció pacíficamente después de una batalla de tres años contra el ALS. Bryan eligió al inicio el mantener su camino con el ALS en privado y aquellos que nos preocupábamos por pel hicimos lo que pudimos para honrar su petición. Estamos inmensamente agradecidos por los incansables doctores que navegaron el panorama de esta enfermedad con nosotros y a las increíbles enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de habitación, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con nosotros. En estos momentos, pedimos privacidad para sufrir y aceptar la imposibilidad de decirle adiós a Bryan”, finaliza el mensaje.

Se sabe que además de Sandra y sus dos hijos -uno de ellos, a quien adoptó antes de conocer a Randall y uno más a quien adoptó una vez que ya estaban en pareja-, al fotógrafo le sobrevive una hija de edad adulta, de nombre Skylar, producto de una relación previa.

Las palabras de Sandra

Aunque siempre se ha caracterizado por la discreción sobre su vida privada, en su intervención en Red Table Talk en el 2021, Sandra hizo una excepción para hablar sobre la relación de su familia. “Encontré al amor de mi vida. Compartimos dos hermosos niños, tres hijos con su hija mayor. Es lo mejor. No quiero que hagan lo que yo digo, pero no necesito un papel para ser devota a una pareja o una madre devota. No necesito que me digan que tengo que estar presente en los momentos más difíciles, no necesito que me digan que debo pasar la tormenta con un buen hombre”, decía en referencia a Bryan, aunque no se sabe si en ese momento ya conocía el duro diagnóstico.

En esa misma charla, comentó sobre su pareja desde el 2015: “Es un ejemplo que quisiera que mis hijos tuvieran. Tengo una pareja que es muy cristiana y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo, incluso cuando no estoy de acuerdo con él…Es difícil cruzar juntos, porque solo quisiera hacerlo sola”, dijo sobre los desacuerdos que podían tener en la crianza de los niños.

¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica?

De acuerdo con la Clínica Mayo, esta enfermedad conocida como ELA por sus siglas en español -ALS por sus iniciales en inglés- es un padecimiento del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y a la médula espinal, considerada como una enfermedad progresiva terminal. Aunque a menudo comienza con espasmos o debilidad muscular en una de las extremidades, llega al punto de afectar el control de músculos necesarios para actividades vitales como hablar, comer o respirar. Desgraciadamente, no existe ninguna cura para esta enfermedad y el pronóstico de vida suele ir de los 2 a los 5 años después del diagnóstico, aunque algunos casos logran sobrevivir una década con el padecimiento.

En un gesto de agradecimiento, la familia ha pedido donaciones a la ALS Association y el Massachusetts General Hospital.