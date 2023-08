Cynthia Rodríguez reaparece en redes tras el nacimiento de su primer hijo: 'Lo estamos gozando'

La llegada de su primer hijo ha sido un acontecimiento por demás especial para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, quienes se convirtieron en padres el pasado 3 de agosto, una fecha que sin duda quedará marcada en sus calendarios para siempre. Y es que, sin duda, el nacimiento de León, como han decidido llamar a su primogénito, se ha dado en medio de un momento muy especial para la pareja, pues ambos gozan del respectivo éxito a nivel profesional, mientras que a nivel personal, no había otra cosa que desearan más que convertirse en padre, un anhelo que ya es una realidad. Algo de lo que la cantante habló en sus redes sociales, tan solos unos días después de haber dado a luz a su pequeño, una oportunidad en la que no dudó en compartir con sus fans como es que ha vivido estos primeros días como mamá.

La felicidad de Cynthia tras convertirse en madre

A través de su perfil de Instagram, Cynthia se dejó ver recuperada y muy sonriente, a tan solo unos días de haberle dado la bienvenida al pequeño León, una oportunidad en la que aprovechó para hacerle saber a sus fans lo agradecida que se siente por todas las muestras de cariño que ha recibido y para ponerlos al tanto sobre la salud de su recién nacido. “¿Cómo están? Quería pasar a saludarlos y dejarles muchos besos, de Leoncito y míos, decirles gracias. Como saben, Leoncito nació el jueves pasado en perfectas condiciones ¡está precioso!”, expresó ilusionada la también actriz, en un video que ha publicado en sus historias.

En ese sentido, la exparticipante de La Academia compartió algunos detalles del nacimiento de su bebé, desde sus medidas y peso, hasta el talla de la ropita que actualmente está usando, mostrándose sorprendida por lo rápido que ha crecido el pequeño en tan solo unos días. “Les quería contar más cosas porque sé que están muy al pendiente de nosotros: (León) Nació de 3.36 kg y midió 51 cm, pensamos que pesaba más porque está muy larguito, tiene brazos y piernas muy largas”, señaló la intérprete. “De hecho ya no le queda nada de new born, ya nos fuimos a 0 a 3 meses, está creciendo mucho, estamos con lactancia materna exclusiva, así que sí, todo es exclusividad con mi Leoncito”, agregó enternecida.

La odisea de Carlos para llegar al nacimiento de su hijo

Cynthia también se refirió a la forma en la que Carlos hizo de todo para llegar a tiempo al parto de su bebé, pues cabe resaltar que días previos a este acontecimiento estuvo de gira por España. De hecho, el artista aterrizó en la Ciudad de México el mismo día del nacimiento de León, por lo que estuvo a punto de perderse este momento tan especial. “Ya que estamos en el chisme les cuento más, no saben lo emocionante que fue, o sea nació el jueves como les contamos, su papá aterrizó de España ese día y del aeropuerto se fue directo al hospital para poder recibirlo juntos y afortunadamente pudimos estar juntos, lo estamos gozando y disfrutando muchísimo”, compartió emocionada.

Lo que ha dicho Carlos Rivera tras el nacimiento de su bebé

Tan solo un día después de haberle dado la bienvenida a su primogénito, Carlos acudió a su perfil de Instagram para compartir con sus fans su sentir tras pasar sus primeras horas convertido en papá, a través de una serie de videos que compartió en sus historias de Instagram, en los que con los sentimientos a flor de piel habló de cómo es que está viviendo este increíble momento de su vida, mostrándose sumamente pleno ante el comienzo de esta nueva etapa de su vida, la cual se da en medio de un instante muy importante en su carrera. “Mi sonrisa lo dice todo”, compartió el intérprete al inicio de su video, en el que efectivamente se le podía ver muy feliz. “No sé ni cómo describir la felicidad que siento, solamente les quiero dar las gracias por todos los mensajes llenos de amor para mí, para Leoncito y para Cyn, los tres estamos que no cabemos de alegría y de emoción, ya están en casa, están bien, están felices, y yo rumbo a Huamantla”, agregó el intérprete. “Hoy podría decir que sería el concierto más importante de mi vida y el más feliz, así que todo lo que vamos a vivir esta noche es espectacular”, compartió Carlos. “Mi Leoncito trae torta bajo el brazo y estamos sould out en Córdoba, Argentina, quedan poquitos boletos en Buenos Aires y en Rosario, así que me hace muy feliz esta noticia también", finalizó.

