'No tenía intenciones de dejar este mundo', la mamá de Angus Cloud sobre la partida del actor

Hace unos días, el mundo del espectáculo se cimbró con la noticia del fallecimiento del actor Angus Cloud, quien lamentablemente partió a los 25 años y en medio de un momento muy importante en su carrera gracias al trabajo que hizo en la serie Euphoria, del que era uno de los protagonistas. Y aunque hasta el momento las autoridades no han esclarecido las causas de la muerte de Cloud, en redes sociales se ha hablado mucho sobre el tema, generando todo tipo de especulaciones y rumores en torno a esta lamentable noticia. Es por eso que la madre del actor, Lisa Cloud, ha querido compartir más detalles sobre los últimos días de vida de Angus y sobre los planes a futuro que tenía, descartando así todas las teorías que han girado en torno al nombre de su hijo.

El mensaje de la madre de Angus

A través de su perfil de Facebook, Lisa compartió un extenso mensaje en el que agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras la partida de su hijo, aprovechando la ocasión para hacer algunas puntuales aclaraciones sobre las causas de la muerte de Angus, descartando por completo los rumores y especulaciones al respecto. "Amigos, quiero que todos sepan que aprecio su amor por mi familia en este momento tan doloroso", escribió la madre del artista en sus primeras líneas. "También quiero que sepan que, aunque mi hijo estaba muy afligido por la prematura muerte de su padre a causa del mesotelioma, su último día fue feliz. Estaba reorganizando su habitación y colocando artículos en la casa con la intención de quedarse un rato en el hogar que amaba. Habló de su intención de ayudar a mantener a sus hermanas en la universidad, y también ayudar a mantener a su madre emocional y financieramente", agregó.

En ese mismo sentido, Cloud dejó en claro que su hijo tenía muchos planes por delante y toda la intención de seguir adelante tras la muerte de su padre, por lo que descartó los rumores que en redes sociales han circulado en redes sociales. “Él no tenía la intención de acabar con su vida. Cuando nos dimos un abrazo de buenas noches le dijimos cuánto nos queríamos y me dijo que me vería en la mañana. No sé si o qué habrá puesto en su cuerpo después de eso. Solo sé que apoyó la cabeza en el escritorio donde estaba trabajando en proyectos de arte, se durmió y no despertó”, continuó el mensaje de Lisa Cloud. "Podemos descubrir que tuvo una sobredosis accidental y trágicamente, pero está muy claro que no tenía la intención de irse de este mundo. Sus luchas fueron reales. Dio y recibió tanto amor y apoyo de su tribu. Su trabajo en Euphoria se convirtió en un pararrayos para su generación y abrió una conversación sobre la compasión, la lealtad, la aceptación y el amor”, agregó.

Para cerrar su mensaje, Lisa agradeció las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, insistiendo nuevamente en que Angus no planeaba dejar este mundo. “Las publicaciones en las redes sociales han sugerido que su muerte fue intencional. Quiero que sepan que ese no es el caso”, expresó la intérprete. "Para honrar su memoria, por favor hagan actos de bondad al azar como parte de su vida diaria. Benditos sean sus corazones", finalizó.

La triste confirmación

La noticia ha sido confirmada por la familia del actor a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que se han mostrado sumamente devastados ante este duro instante, pero esperanzados en que ahora Angus se encuentra en un lugar mejor y junto a su padre, quien lamentablemente falleció apenas hace una semana. “Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”, expresó la familia en su mensaje que ha sido reproducido por medios como TMZ.

Aunque no detallaron las causas de la muerte de Cloud, en el comunicado se hizo hincapié en lo importante que debe ser hablar sobre los problemas de salud de forma abierta y sin tapujos, para quien necesite apoyo pueda ser respaldado por sus seres queridos. “Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, escribieron. “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”, finalizaron.