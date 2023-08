'Me amo y me acepto como soy', previo a cumplir 40 años, Marimar Vega se dice plena de la vida Mediante un posteo en redes sociales al actriz reflexiono sobre el grato momento de vida que atraviesa

Marimar Vega atraviesa por uno de sus mejores momentos de vida, en el que el equilibrio profesional y personal destacan por encima de todo. En los últimos meses la hemos visto celebrar el amor junto a su esposo Jerónimo Rodríguez —con quien busca convertirse en madre— dejando claro que este vínculo se ubica como uno de los pilares fundamentales de su actual faceta. En más de una ocasión la actriz ha reconocido el soporte diario brindado por su pareja, el cual se ve reflejado entre otras cosas en el ánimo por explorar nuevas experiencias. Para ejemplo su incursión en el mundo de los podcast, pues en marzo pasado estrenó ‘El Rincón de los Errores’ junto a Efrén Martínez, esto sin contar el rodaje que realiza y del cual ha optado por mantener en secreto, así como el lanzamiento de su propia marca. Como vemos se trata de una etapa llena de nuevos proyectos para la histrionisa, misma que la invita a la reflexión, tal como lo dejó ver en sus redes sociales, a solo un par de días de cumplir 40 años.

Marimar Vega reflexiona y agradece por su actual faceta

Mediante una publicación realizada en su cuenta de Instagram Marimar expresó algunas palabras sobre su sentir respecto a su vida y el entorno que la rodea. En primer lugar se dijo conmovida y plena, además también dedicó unas palabras a su esposo. “¡A unos días de cumplir los 40 años! Y debo aceptar que me siento conmovida, hoy veo mi vida personal y laboral y puedo decir que estoy en uno de los momentos más plenos, hoy me amo y me acepto como soy y por consecuencia tengo un compañero maravilloso que me ama y me acepta como soy”, redactó. Pero Vega no solo se refirió a sí misma o a su pareja, pues también habló de las amistades que la cobijan y del trabajo que la complementa con pasión y dedicación.

“Tengo un grupo de contención de familia y amigos excepcionales, tengo un espacio como ‘el rincón’ que llena mi vida de sentido, como actriz estoy haciendo un proyecto que me encanta (…) Así que abrazo esta etapa y estos 40 años con gratitud”, concluyó en su mensaje. Recordemos que la actriz está próxima a cumplir años el 14 de agosto, por lo que junto con el escrito en el que abrió su corazón a los seguidores también posteó una fotografía en la que se le observa al natural. La instantánea en blanco y negro tiene por protagonista únicamente a Marimar, que rodeada de un fondo liso y en tonalidades claras mira hacia el lateral derecho de forma pensativa. Para la postal optó por un sueter de cuello redondo blanco del que sobre sale un muy discreto collar de cadena delgada con una diminuta perla negra al centro. En cuanto a su look luce un rostro natural, con apenas poco maquillaje en labios y ojos. Finalmente para el cabello se sumó a la tendencia “despeinada” con algunos mechones sueltos a manera de baby hair, todo recogido por una coleta.

Marimar lista para ser madre

En marzo pasado Marimar Vega habló durante un encuentro con medios de comunicación sobre sus planes de procrear una familia, sincerándose sobre temas que pueden ser considerados por algunos como tabú, entre ellos la presión social y el reloj biológico de las mujeres. “Por supuesto que lo social tiene que ver, también creo que como mujer el tema de la maternidad es inevitable que no esté presente, ahí la edad juega mucho, y pues sí, cambia la piel, cambia el cuerpo”, dijo la intérprete de lo más sincera, en declaraciones retomadas por el programa ‘De Primera Mano’. En ese mismo sentido, Vega reveló que tanto ella como su esposo esperan poder hacer realidad su sueño de convertirse en papás este mismo año, dejando en claro que es algo por lo que ya no quiere esperar más. “Por un factor de edad, o sea si yo pudiera extender esto así de cuatro años más, igual lo extendería, pero no, ya ahorita, es algo que sí queremos hacer este año, también es tomar decisiones, pero ya es el año en el que tengo que hacerlo”, expresó.

Por otro lado, Marimar se dijo dispuesta a compartir todo su proceso con sus seguidores en sus redes sociales, pues le gustaría hacerle saber a otras mujeres y parejas que no están solas, y que a través de su experiencia se sientan acompañadas, esto con la finalidad de contribuir a quitar la presión social que se ejerce sobre las mujeres respecto a la maternidad y la fertilidad. “El tema de la fertilidad es un tema, sobre todo en esta época. Antes las mujeres no sufrían de infertilidad, muchas mujeres sufren por tratar de ser mamás, y por eso está padre que se hable, yo por eso lo hablo, porque creo que desde este lugar, (puedo decir) a todos nos puede pasar estas cosas, que no estás sola, que también las mujeres pierden bebés, que a veces no podemos embarazarnos, que a veces hay que hacer tratamientos”, comentó. “Creo que desde ese lugar, al momento de compartirlo se le va quitando la presión social de que sea un tema tabú, y si de repente yo, que yo no pudiera tener hijos, decirlo, poder decirlo, y decir: ‘no pude’, y abrir la conversación”, agregó.