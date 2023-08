El increíble reencuentro de RBD al estilo Barbie, a tan solo unos días de su regreso a los escenarios

Quedan escasas tres semanas para el arranque del Soy Rebelde Tour y la emoción de los fans e integrantes de RBD están por los cielos, pues luego de más de una década de ausencia sobre los escenarios, la agrupación se encuentra de vuelta para deleitar a sus fans con todos sus éxitos. Mientras tanto, Anahí, Dulce María, Maite Perroni y Christopher Uckermann han protagonizado un emocionante reencuentro, el cual se ha dado durante la celebración de cumpleaños 40 de Christian Chávez, una ocasión en la que el intérprete se ha dejado rodear de sus seres queridos, entre ellos sus compañeros de banda, quienes al puro estilo de Barbie, festejaron al cumpleañero por todo lo alto.

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Un reencuentro al estilo Barbie

A través de su perfil de Instagram, Christian compartió algunos vistazos a la increíble fiesta que organizó con motivo de su cumpleaños en Los Ángeles, California, la cual estuvo inspirada en el mundo color de rosa de la icónica muñeca Barbie, por lo que su look y el de sus compañeros no pudieron ser más perfectos para la ocasión, pues la mayoría de ellos se decantaron por el color rosa, siguiendo al pie de la letra el estilo de las tendencias actuales, las cuales giran en torno al color rosa y por supuesto, a Barbie. Por ejemplo, el cumpleañero lució un conjunto de short y bomber jacket en color rosa, el cual complementó con tenis blancos, llevando el pelo rubio platinado, al puro estilo de Ken. Maite optó por un look muy casual, de shorts negros, camisa oversize color blanca y un saco color rosado, coordinando todo su atendo con tenis blancos. Por su lado, Christopher lució guapísimo en un pantalón de tiro largo, el cual combinó con una camiseta blanca. Y aunque Dulce María optó por un estiloso traje de látex en color azul, dándole el toque rosado a su look a través de sus zapatillas.

El look de fantasía de Anahí

Y aunque todos los RBD lucieron espectaculares con sus respectivos looks, sin duda Anahí fue la más comprometida a la hora de recrear la fantasía de Barbie, pues optó por un look al estilo vaquero en diferentes tonos de rosa, desde el más metálico hasta el más tenue, cuidando cada detalle de su atuendo, pues desde las botas, las chaparreras, la chaqueta y el sombrero vaquero -que también es un sello de la misma Anahí-, estuvo inspirado en la icónica muñeca de Mattel, por lo que ver a la cantante de RBD transformada en Barbie sin duda fue un sueño hecho realidad para todos sus fans.

Inicia la cuenta regresiva

A través de sus redes sociales, los RBD han dejado en claro que se encuentran más que emocionados ante el inminente arranque de su gira Soy Rebelde, la cual se tiene previsto inicie el próximo 25 de agosto en El Paso, Texas, por lo que la cuenta regresiva ha iniciado para sus fans y para ellos. Algo de lo que han dado muestra en una publicación que ha hecho Anahí en sus redes sociales, donde se ha dejado ver feliz de estar reunida con sus compañeros, alistándose para iniciar una nueva etapa en su carrera, luego del parón que hizo para dedicarse de lleno a su familia. “¡20 días!”, expresó la intérprete emocionada al reencontrarse con cada uno de sus compañeros, luego de la crisis de salud que sufrió hace unas semanas, cuando el tímpano de uno de sus oídos se reventó, situación que la mantuvo alejada de los ensayos de la gira por unos días, pero que por fortuna ha logrado superar poco a poco.

Una nueva generación de Rebeldes

Hace unos meses, Anahí compartió un breve clip en el que aparece su hijo Manuel, a quien de cariño le dicen Manu, luciendo el uniforme del Elite Way, razón por la que muchos de sus fanáticos se emocionaron al ver al pequeño con este atuendo, pues parece que la nueva generación de “rebeldes” también están siendo parte de la fiebre de RBD. En estos años, Anahí se convirtió en mamá de Manu y Emiliano, de 6 y 3 años, respectivamente, mientras que, en 2020, Dulce María debutó en este papel con la llegada de su hija María Paula. Antes del regreso de la banda a los escenarios, Maite también se convirtió en mamá de la pequeña Lía, por lo que poco a poco la nueva alineación de herederos de RBD se ha ido complementando.