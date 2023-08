'Los hijos hay que estar para los papás', Lucerito Mijares apoya a su mamá, Lucero, tras su ruptura

Para Lucerito Mijares siempre ha sido muy importante contar con el apoyo de sus dos papás, pues han sido ellos quienes le han dado las bases para enfrentarse a la vida y valerse por sí mismos, siempre apoyando sus ideales y sus grandes sueños. Sin embargo, la jovencita también es muy consciente de que en ocasiones, sus famosos papás también necesitan de su apoyo y total comprensión, especialmente cuando pasan por momentos en los que sus emociones se ponen a prueba. Tal y como ha sucedido luego de que Lucero diera a conocer su ruptura con Michel Kuri, luego de 10 años de relación, pues Lucerito no ha dudado en mostrarle su total respaldo a su famosa mamá, dejando en claro que los hijos también pueden ser aliados de sus papás en los momentos más difíciles.

Lucerito muestra su apoyo a su mamá

Así lo compartió la intérprete durante un reciente encuentro con la prensa, en el que no pudo evitar los cuestionamientos relacionados con el reciente rompimiento de su mamá, un tema del que quiso desde su perspectiva y desde donde a ella le corresponde con su hija, intentando no entrar en detalles respecto a la vida personal de su madre, poniendo en alto el total apoyo que le ha demostrado en todo momento. “Yo no sé mucho, sé lo que escribieron, pero la verdad es que estoy apoyándola al cien por ciento y estoy intentando estar ahí para ella como ella ha estado para mí”, compartió la intérprete, en declaraciones retomadas por . “Los papás siempre están para los hijos y los familiares, pero pues también los hijos hay que estar para los papás", añadió.

En ese mismo sentido, Lucerito fue muy sincera al hablar de Michel Kuri, luego de que fuera cuestionada por su relación con el exnovio de su mamá, dejando en claro el gran cariño que tiene por él, así como lo bueno que vivió a lo largo del tiempo que fue novio de Lucero. “Los dos son increíbles seres humanos y estoy muy agradecida de poder estar con ellos y compartir la vida con ellos”, compartió.

¿Qué ha dicho Lucerito sobre la ruptura de su mamá?

Luego de que Lucero diera a conocer su ruptura con Michel Kuri, ha sido su hija menor, Lucerito Mijares, quien no ha podido evadir las preguntas respecto a este tema, algo de lo que la joven intérprete habló durante un encuentro con la prensa, en donde fijó una postura al respecto. “La verdad es que creo que ya se dijo todo en las redes sociales, yo no sé mucho, pero pues la verdad es que creo que se llevan muy muy bien y eso está increíble porque nunca ha habido una pelea…”, explicó la joven frente a las cámaras y los micrófonos, declaraciones retomadas por el programa televisivo De Primera Mano. Ante la incertidumbre de quienes deseaban saber más, la ahora protagonista de la obra El Mago fue muy discreta, evitando ahondar en detalles y respetando el entorno privado de su famosa mamá.

En ese mismo sentido, Lucerito fue enfática a la hora de desearle lo mejor a Lucero y Michel, dejando clara su postura de mantenerse al margen de este tema, que ha causado revuelo entre los seguidores de la pareja y en especial entre los fans de Lucero. “No me quiero meter mucho en eso, pero los amo y la verdad espero que los dos estén muy felices…”, explicó la joven de 18 años, que en este momento se abre paso en el espectáculo mexicano, situación por la cual los reporteros no pierden la oportunidad de entrevistarla, ya sea en relación con su reciente debut en teatro o para conocer más de algún aspecto de su vida personal.

