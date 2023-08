El espectacular look con el que Aislinn Derbez deslumbró en una alfombra roja

Sin duda alguna, Aislinn Derbez se ha convertido en todo un ícono de la moda. No en vano, su presencia en las alfombras rojas más importante se ha convertido en una constante, pues siempre es garantía de glamour y espectaculares looks. Tal y como sucedió durante este fin de semana, cuando la intérprete deslumbró a su paso durante la red carpet los MTV MIAW, un evento en el que la actriz lució su versión más elegante, pero al mismo tiempo la más sexy, pues se permitió explotar estas dos facetas de su personalidad al máximo, al tratarse de una entrega sin tantos protocolos y sumamente divertida.

El sexy look de Aislinn

Para esta ocasión, Aislinn optó por un elegante vestido color rojo de la firma mexicana Valco, el cual fue confeccionado en tela que se ajustaba a la figura de la actriz y que resaltaba por ser de cuello alto y mangas largas que simulaban ser unos guantes. Sin embargo, el elegante vestido simulaba ser, a simple vista, un conjunto de dos piezas, pues debido al estilo cuto ut de la pieza, parecía que la actriz llevaba un top y una falda extra larga; sin embargo, por atrás quedaba en claro que se trataba de una sola prenda, pues todo estaba unido a la espalda del vestido, la cual cubría por completo el cuerpo de la también productora.

En cuanto a su beauty look, Aislinn optó por llevar el pelo completamente pulido hacia atrás y recogido en una trenza alta y larga que caía delicadamente por su espalda. Además, optó por distintos tonos de café y ocres para su maquillaje, el cual principalmente llevó en ojos y mejillas, dejando el nude para los labios, equilibrando así toda su imagen por completo y dejando que su vestido fuera el protagonista de la noche. Cabe destacar, que esta aparición de la actriz fue doblemente especial, pues además de que su podcast, La Magia del Caos, estaba nominado, también fue la encargada de entregar el premio Ícono, el más importante de la noche, por lo que sin duda su look fue perfecto para la ocasión.

El verano más especial

Hace unos días, Aislinn Derbez habló a corazón abierto sobre lo satisfactorio que fue hacer realidad el sueño de Kailani al llevarla de viaje a Costa Rica de la mano de Mauricio Ochmann. En su cuenta de Instagram, la también hija de Eugenio Derbez presumió un álbum fotográfico de este instante, en el que la pequeña disfrutó en contacto con la naturaleza de la mano de sus papás. En una de las fotos, Aislinn y Mauricio aparecen posando sonrientes junto a la niña, felices de escribir nuevas memorias para ella brindándole un entorno de armonía y respeto. “Estar en uno de mis lugares favoritos con algunas de mis personas favoritas, y que mi hija tenga siempre estas memorias es de lo que más me llena el corazón y siempre será una prioridad. Ojalá cada vez sea menos difícil encontrar proyectos y lugares así en el mundo donde nuestros hijos puedan ser más libres, salvajes y felices…”, escribió la intérprete en su publicación.

Aunque Aislinn ha dejado clara su posición con respecto a Mauricio, celebra que entre ambos exista un lazo de cordialidad, pues más allá de que ya no sean esposos el cariño entre ambos prevalece. “El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos… La separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá... Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso…”, comentó Aislinn poco después de su ruptura en una conversación en vivo por redes sociales con el actor Justin Baldoni.