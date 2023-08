El especial significado del nombre de su bebé para Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Sin duda alguna la relación entre los cantantes Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez atraviesa por su mejor faceta. En el último par de años la pareja ha construido y disfrutado de múltiples etapas que tienen por fin la continuación y profundización de su amor. Desde su decisión de vivir juntos durante la pandemia, pasando por su compromiso nupcial y la celebración de la boda, hasta el embarazo del joven matrimonio, ambos han gozado de cada uno de los momentos con los que se encaminan a la realización de su más grande sueño en común: la formación de su propia familia. Y es que la historia apenas comienza, pues los intérpretes anunciaron esta semana con plena ilusión que después de meses de anhelada espera se han convertido en padres por primera vez. La mañana de este viernes Carlos y Cyn compartieron a través de sus redes sociales la grata noticia del nacimiento de su primogénito, quien como se adelantó desde marzo pasado, lleva por nombre León. Detrás de este particular mote se esconde un gran significado que incluye una historia de éxito por parte del ex académico, sin contemplar claro su etimología.

La historia detrás del nombre de León

Carlos y Cynthia se han caracterizado por ser sumamente discretos en cuanto a su vida de pareja, por lo que son pocas las ocasiones en las que se refieren abiertamente a los aspectos íntimos que conforman a la mayoría de los matrimonios; sin embargo, en los últimos meses han abierto su corazón para hablar principalmente de León. Con motivo de su gira musical por Estados Unidos, Carlos acudió al programa ‘Despierta América’ donde habló de sus presentaciones, aunque el tema obligado fue por supuesto su hijo. “Se llama León, es niño (…) tengo un antes y un después con ese personaje. Si Dios quiere es leo, porque estamos esperando que llegue en agosto, entonces ya, leo y León Rivera. Todos mis amigos me han dicho que no podía llamarse de otra manera”, relató.

Lo anterior fue profundizado en su más reciente entrevista con Pati Chapoy, donde Carlos narró los años de disputa en los que se vio envuelto entre televisoras y disqueras por falta de acuerdo entre ambas partes, hecho que lo afectó retrasando el lanzamiento de su primer álbum de estudio tras ganar el concurso de canto en el que participó. Esto lo llevó a probar suerte en el teatro, único trabajo que le era permitido llevar a cabo. Luego de meses de perseverancia, disciplina y muestra de su talento, llegó uno de los dos proyectos que considera marcaron un antes y un después en su vida artística: el musical ‘El Rey León’. De acuerdo con el baladista tras acudir como espectador a una obra fue visto por un trabajador de Ocesa, quien le pidió a sus superiores que lo contemplaran para un proyecto. “Empiezo a hacer camino en el teatro, y dije: ‘Okay, si esto es lo único me voy a convertir en el mejor’. Empecé a tomar clases de todo, me empecé a formar porque algo me decía que un día me iba a llegar una oportunidad, yo no sabía que era, ni cuando, ni dónde, pero dije: ‘Yo siento que un día me va a llegar y tengo que estar preparado, porque dicen que la suerte es una mezcla de oportunidad más preparación’”.

“Milagrosamente aparece El Rey León, siempre fue el sueño de mi vida, siempre fue el proyecto que desee con todas mis fuerzas. Fue de verdad de desear, y entonces pasó, pasó”, comentó.

¿Qué significa León?

De acuerdo con varios sitios especializados en la materia, el nombre de León tiene origen latín y proviene de leo-leonis. Simboliza la fiereza el animal, así como el poder y la justicia. También se puede definir como un hombre fuerte y sabio. Y vaya que es un nombre particular, pues de acuerdo con el registro de natalidad elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre el 2017 y 2021 (año más reciente del que se tiene datos) no hubo un solo registro de nacimientos con el nombre “León”, mientras que sin acento el número sube únicamente a 994 hombres.

La sensibilidad de la paternidad

Para el programa ‘La Voz de la Mañana’ Carlos dejó ver un poco de lo que representa para él la llegada de un hijo en medio de una jornada intensa de trabajo. Dijo que sin duda el hecho de convertirse en padre lo ha vuelto más sensible en todos los sentidos, incluido el canto. “Hay canciones mías que además siempre fueron escritas como pensando en todos los tipos de amor que uno puede llegar a tener, ‘Te esperaba’ por ejemplo es una canción que escribí pensando en que pudiera ser como una premonición de que algún día vas a conocer al amor de tu vida pensando en tu pareja, pero que también las personas que no escucharan pudieran pensar en sus hijos. Hoy esa canción tiene todo el sentido con el que fue escrito y me lo tomo a flor de piel”, comentó.

