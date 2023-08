Los Derbez se unen para celebrar a Aitana en su cumpleaños 9

Si por algo se caracterizan los Derbez, es por ser una familia de lo más unida sin importar las circunstancias. Algo que puede ser palpable en los momentos más difíciles que han atravesado como clan, pero también en los momentos más felices y de celebración. Tal y como sucedió recientemente debido al cumpleaños de la menor de los hermanos Derbez, la pequeña Aitana, quien además de haber tenido la fiesta más divertida y colorida, recibió las felicitaciones más emotivas de parte de sus papás, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, así como de su hermana mayor, Aislinn Derbez, quienes han dejado en claro el gran amor que tienen por la pequeña y lo orgullosos que están de ellas.

Las palabras de Alessandra para su hija

Como era de esperarse, la primera en pronunciarse fue la cantante de Sentidos Opuestos, quien de lo más emocionada escribió unas emotivas palabras para su hija, las cuales acompañó de algunas postales de la increíble fiesta de cumpleaños que organizó para consentirla. “¡Feliz Cumpleaños Aitana! Hoy celebramos, bendecimos y agradecemos tu vida deseando que siempre esté iluminada y llena de bendiciones. Te amamos con toda el alma y con toda la fuerza de nuestros corazones. ¡Felices 9 años princesita hermosa!”, expresó la intérprete conmovida en una publicación que hizo en su feed de Instagram.

La también actriz continuó con sus palabras destacando las virtudes de su pequeña, mostrándose profundamente orgullosa de la niña en la que se ha convertido Aitana a lo largo de estos nueve años. “¡Feliz cumpleaños a la niña más increíble, alegre, aventurera, amable, divertida, noble y hermosa del mundo! Eres la alegría de mi vida y el sueño más hermoso hecho realidad. Te admiro por tu espíritu, inteligencia y fuerza. Estoy tan orgullosa de ti y tan profundamente agradecida y honrada de ser tu madre. Te amo más allá de las palabras. ¡Feliz cumpleaños Aitana!”, finalizó.

El emotivo mensaje de Eugenio

A la felicitación de Alessandra le siguió la de Eugenio, quien habló de la linda etapa que ha podido vivir al lado de su pequeña hija, con quien pudo conocer la paternidad desde una nueva perspectiva. “Hace nueve años la vida me dio una nueva oportunidad de ser papá. Aitana llegó para ser mi gran maestra. Me ha enseñado a ser y hacer las cosas diferente. Más presente, más consciente. Aprendí que no puedo detener ni regresar el tiempo, pero también aprendí que sí puedo disfrutarlo y crear instantes que se conviertan en recuerdos que duren toda la vida. ¡Feliz cumpleaños a mi niña chiquita!”, expresó el intérprete conmovido, a través de su perfil de Instagram.

El lugar de Aitana en la familia Derbez

Con total apertura, Alessandra conversó al ser invitada al canal en YouTube de Angie, Meli y Oli, sobre otro de los instantes cruciales para la familia, que ocurrió cuando todos decidieron emprender una aventura por Marruecos para grabar el reality De Viaje con los Derbez, lo que le permitió a Aitana entender cómo está configurada su familia. “En ese viaje fue cuando Aitana como que conectó, estando todos juntos entendió: ‘Todos somos hijos de mi papá’. Le cayó el 20… En ese viaje ella entendió cómo estaba la onda familiar y eso fue muy bonito y en ese viaje, además, Aitana conectó como no había conectado antes con sus dos hermanos, con Aiss ya tenía una conexión más profunda…”, contó Rosaldo. “Cada uno es completamente diferente, los tres mayores son completamente diferentes y cada uno trae como su ingrediente especial. La verdad es que yo nunca he sentido que somos una familia diferente o una familia mezclada. Para mí así es y es tan natural que es…”, agregó en otro instante.

