El emotivo regreso de Andrea Legarreta a los escenarios tras la partida de su mamá: 'Va por ti mi Chabelita'

Han sido días sumamente complicados para Andrea Legarreta tras la reciente partida de su madre, la señora Isabel Martínez. En medio del difícil proceso de duelo por el que atraviesa, la conductora ha decidido continuar con sus actividades profesionales en el programa Hoy y en la puesta en escena Vaselina sabiendo que eso habría querido su adorada Chabelita -como suele llamar de cariño a su mamá-. Fue así que la noche del jueves la también actriz subió al escenario para retomar su lugar en el reconocido musical, en donde ha contado con el incondicional cariño de todo el elenco, que al finalizar la función se unieron al público en un fuerte aplauso en una clara señal de apoyo para la presentadora, quien agradeció el solidario gesto con un profundo discurso: “Gracias mis amores, gracias por ayudarme a sacar adelante este momento”, comenzó diciendo visiblemente conmovida.

Al concluir la obra, la producción se reunió alrededor de Andrea, quien abrió su corazón sobre lo duro que ha sido despedirse de su mamá: “Como lo he comentado y seguro los que han perdido a su mami, saben que es un dolor que a veces no deja respirar, y esto no es un sacrificio, es un acto de amor para ella, para esa mamá que desde que era una bebé me apoyó, me impulsó y creyó en mí”.

Tras recordar todas aquellas veces en las que su mamá le tendió su mano en los momentos más oscuros, la conductora le rindió un sentido tributo. “Cuando me he caído me ha levantado y sé que lo va a seguir haciendo y es un homenaje para ella porque nuestras mamás nos quieren ver bien, nuestras mamás nos quieren ver luchando por nuestros sueños, nos quieren ver acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia”, añadió para finalmente darles las gracias a los asistentes por cobijarla con su cariño, “Y lo que ustedes hicieron hoy, público hermoso, por mí, no saben qué apapacho para mi alma, ¡gracias! Y esto va por ti mi Chabelita”.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea compartió una emotiva reflexión sobre este episodio de su vida recordando el significativo papel que tuvo su mamá para que ella cumpliera cada una de sus metas: “Aquí voy… Con mis pedazos que los juntaré para darle vida a mi ‘Frenchy’. Ese personaje tan bello y mágico… Tan feliz y entusiasta… Hoy voy a dejar que mi personaje me regale la alegría, la sonrisa y el entusiasmo que tanto me hace falta… Hoy porque sé que a mi Chabelita, que le fascinó la obra y se sintió muy feliz y orgullosa de mí, le gustaría verme aquí de nuevo y porque mi papi hermoso me impulsó a hacerlo, como siempre lo hace, estoy aquí… Esta función y mi vida entera van por ti mi amor precioso, Chabelita. ¡Te amo mi reina!”.

La conductora aprovechó las últimas líneas de su publicación para agradecer a sus seguidores, colegas y seres queridos las muestras de amor que ha recibido a lo largo de los últimos días. “Gracias de nuevo por su apoyo… No tienen idea del bien que nos hacen a mi papi, mis hermanos y mi familia entera... ¡Bendiciones siempre!”, escribió en su post junto a la última fotografía que se tomó junto a su mamá.

Cobijada por el cariño de sus hijas, Erik Rubín, sus colegas y el público, la conductora continúa procesando este doloroso momento en el que ha navegado por un mar de sentimientos encontrados, así lo ha dejado saber en su más reciente encuentro con los medios de comunicación: “Mi papá me dijo: ‘Yo sé que a tu Chabelita le habría gustado verte ahí, y lo hago también por todos ustedes, el público también ha sido mi familia'. Mi Chabelita seguramente está feliz de saber que estoy avanzando y que estoy continuando con mi vida, hoy lo hice también por ella, en realidad fue muy complicado tomar la decisión, pero aquí estoy”, mencionó en una breve entrevista para el reportero Eden Dorantes a las puertas de Televisa.

