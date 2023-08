El conmovedor mensaje de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman a la memoria de su hijo Dante

Cuatro años han pasado desde que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman enfrentaran uno de los golpes más duros en su vida; la lamentable partida de su hijo Dante, quien perdió la batalla tras sufrir complicaciones de salud pocos meses después de haber nacido. Desde entonces, ambos honran la memoria del pequeñito con entrañables recuerdos, orgullosos de haberlo traído al mundo a pesar de las circunstancias. Con motivo del aniversario luctuoso del niño, la famosa pareja le ha dedicado sentidos mensajes, reiterando el infinito amor que tienen por él, un sentimiento que los ha marcado para siempre, según ha confesado el actor en su reciente publicación, la cual ha recibido las reacciones de apoyo de sus seguidores y de algunos de sus amigos famosos, quienes se solidarizaron con él aquel día de agosto en que dio a conocer la noticia.

Ferdinando recuerda a su hijo

Con el corazón en la mano, el actor expresó su sentir a través de las redes sociales ante la llegada de esta importante fecha, enteramente conmovido por lo mucho que aún pesa la ausencia del pequeñito en sus vidas. “Hoy, a 4 años de que abriste tus alas, especialmente bendigo tu corta pero significativa existencia en la tierra mi Dante, y tengo la certeza que vivirás para siempre en el corazón de tus papis y en el de todos los que te amamos y te vemos reflejado en tu hermano Tadeo…”, escribió el actor en las primeras líneas de su mensaje. Para hacer más emotivo este instante, el intérprete acompañó su texto con un álbum de fotos en las que aparece él junto a el niño recién nacido, postales que hoy forman parte importante del álbum de los recuerdos familiares.

Ferdinando continuó su dedicatoria destacando lo mucho que ha echado de menos al niño, a quien deseó un eterno descanso en donde quiera que se encuentre. “Dicen que uno muere cuando no queda nadie capaz de recordarnos, cuando las huellas de nuestro paso por la tierra se han borrado, y aunque tu tránsito por este mundo fue breve tu llegada y tu partida dejó una huella imborrable en quienes te amamos. Descansa hermoso Dante, ya todo está bien”, finalizó. Horas más tarde, volvió referirse a esta fecha sin dejar a un lado la esperanza de volver a encontrarse con su hijo en algún momento. “4to año con Dios y uno menos para volvernos a ver Dante. Tarde o temprano volverás a los brazos que más te aman, ¡los míos!”, expresó.

Brenda Kellerman y su profundo mensaje de amor

A pesar del tiempo transcurrido y de lo doloroso que fue para Brenda enfrentar la partida de su hijo, la modelo se siente agradecida por haber tenido la oportunidad traerlo al mundo. Sensible, también expresó lo mucho que aún pesa su ausencia en el transcurrir de sus días. “Mi amor eterno, te amo, te extraño ya 4 años de tu partida. Estos recuerdos me llenan mi alma. Gracias por seguir agarrando mi mano, nunca me la sueltes, yo te necesito siempre y nuestra familia también, mi guerrero de luz. Me cuesta mucho que no estes, pero yo creo en la voluntad de Dios”, escribió la también actriz, quien agregó a su mensaje un emotivo video con fotos de su hijo recién nació.

Refugiados en su hijo Tadeo

Para Ferdinando y Brenda estos años han sido de enormes aprendizajes, no solo haciendo frente a la ausencia de su pequeño Dante, sino también refugiados en la paternidad brindando cariño y cuidados a Tadeo, quien a diario llena su corazón de ilusión y alegrías. A lo largo de este tiempo han dado vistazos de su convivencia en familia; viajes, celebraciones de cumpleaños y fechas especiales, unidos y motivados por el aquí y el ahora, orgullosos de la unión que prevalece entre ellos. Así mismo, asimilan la partida de su bebé con total madurez, poniendo de frente otro de los mayores consuelos que trajo consigo este doloroso episodio. “Todo esto es como si hubiera sido un viaje programado de Dante para venir a traernos tanta gente a nuestro lado, porque la gente nos quiere tanto, nos han tratado muy bien. Mil gracias a toda la gente que de alguna manera sumó con nosotros…”, explicó el actor en una entrevista concedida al programa Hoy semanas después del deceso de su recién nacido.

