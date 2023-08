Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva felicitan a los gemelos Eduardo y Roberto Santamarina por su cumpleaños

Si de algo se siente muy orgullosa Mayrín Villanueva es de la gran familia que formó junto a Eduardo Santamarina. Desde que sus vidas lograron coincidir, la actriz extendió su cariño por los hijos que su esposo procreó en el pasado junto a Itatí Cantoral, los gemelos Eduardo y Roberto, a quienes ha dedicado una sentida felicitación por la celebración de su cumpleaños número 23. Para la protagonista de telenovelas ha sido un periodo colmado de satisfacciones, pues el cariño que tiene por los jóvenes se ha vuelto más fuerte con el paso de los años, ya que los ha visto crecer desde que eran niños. En ocasiones anteriores la intérprete ha abierto su corazón sobre este aspecto de su vida personal, feliz de que prevalezca la armonía en todo momento al interior de su círculo familiar.

Las palabras de Mayrín a los hijos de Santamarina e Itatí

Tan cercana como suele ser con sus fans en redes sociales, dando algunos vistazos de su vida personal, Mayrín hizo pública su felicitación a los jóvenes. Para hacer más emotivo el detalle, la actriz ilustró sus palabras con una fotografía familiar. En la postal aparece Eduardo en compañía de Eduardo y Roberto, así como de Julia, la hija de 14 años que tienen en común. Emotiva, la intérprete escribió: “Felicidades a este par de chamacos que quiero tanto. Que la vida los siga cuidando y regalando tanto”. Del mismo modo, los gemelos correspondieron al gesto de Mayrín replicando la postal en sus respectivas historias de Instagram, enteramente agradecidos por la felicitación de la guapa esposa de su papá.

Itatí y la celebración a sus hijos

Como era de esperarse, Itatí Cantoral celebró por todo lo alto a sus gemelos. A través de las redes sociales la actriz mostró parte del festejo, el cual llevaron a cabo en la ciudad de Querétaro. La intérprete presumió las postales familiares en las que aparece dando un paseo con los cumpleañeros y su hija, María Itatí, por el centro de la ciudad. A esta escapada además se unió la novia de Roberto, Zaira Renata, a quien la protagonista de teatro, televisión y melodramas también etiquetó en sus publicaciones. “Qué emoción festejar a mis hijos en su cumpleaños en Querétaro. Gracias hijos queridos hermosos por hacerme madre este día y hacerme la mujer más feliz del universo”, escribió Itatí. Por si fuera poco, consintió a los gemelos con mariachi y pastel, según dejó ver en otro de sus posteos. Enteramente conmovida, Itatí no dejó de replicar en sus historias de Instagram las felicitaciones a los gemelos, fotos del recuerdo que hicieron evidente lo mucho que sus hijos han crecido. En otra de las fotos se expresó sobre la satisfacción de escribir nuevas memorias en familia, especialmente en fechas tan especiales como esta. “Los mejores momentos son en familia”, escribió la estrella de telenovelas, quien ha sido muy abierta al hablar de lo mucho que la hace feliz permanecer cercana a los suyos.

La buena relación entre Itatí y Mayrín

Con el paso de los años, tanto Itatí Cantoral como Mayrín Villanueva han mantenido una relación de amistad basada en el respeto. De hecho, en ocasiones anteriores ambas han hablado de lo bien que marcha todo entre las dos. “Yo respeto muchísimo la relación de Eduardo Santamarina, además de que tienen muchísimos años de casados y vuelvo a lo mismo, le tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera pasado si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos. Mayrín es un ser humano increíble y Julia es mi fascinación, María Itatí es su mejor amiga y además dicen: ‘Nosotros como somos medias hermanas’, ya nunca le he confesado que no son, no digan nada, pero jura que también es su hermana Julia”, dijo Cantoral durante una entrevista concedida a las cámaras del programa televisivo Venga la Alegría.

Del mismo modo, Mayrín se ha expresado de Itatí: “Es un encanto… es una mamá súper amorosa, y lo ves en el amor de sus hijos hacia su mamá, que es una admiración impresionante, es su todo en la vida…”, dijo la intérprete durante una chala concedida a las cámaras del programa Hoy.

