Lucerito Mijares cuenta cómo convenció a sus padres de su debut en teatro musical: 'Tenía un miedo'

Dando muestra de su profesionalismo, Lucerito Mijares ha continuado con las presentaciones de la puesta en escena El Mago pese al accidente que le provocó una fractura en el tobillo y que le ha obligado a subir al escenario apoyándose de unas muletas y un triciclo. A pesar de lo desafiante que ha sido este proyecto dado la lesión que presenta, la actriz ha asumido este momento en su carrera con una actitud sumamente positiva, sobre todo después de recibir los alentadores pronósticos de sus médicos. Sin duda, sus famosos padres, Lucero y Manuel Mijares, han sido un gran apoyo para la joven no sólo en su recuperación sino también para que diera el salto a las tablas; sin embargo, darles la noticia sobre su decisión de debutar en el teatro musical no fue nada fácil para Lucerito, quien confesó que experimentó cierta incertidumbre por la reacción que podrían tener sus papás, en especial el intérprete de Soldado del amor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Lucerito Mijares se pronuncia sobre la ruptura de su mamá con Michel Kuri

Lucero y Mijares, los padres más orgullosos de su hija Lucerito tras su debut en El Mago

El día que Lucero Mijares se sinceró con sus papás sobre su gran pasión

Con el ánimo al tope, la actriz se presentó en el foro del programa De Primera Mano en donde expresó la ilusión con la que ha abrazado esta etapa, Lucerito recordó cómo convenció a sus papás para que le dieran permiso de incursionar en el teatro. “Primero le dije a mi mamá”, comentó señalando el importante papel que tuvo Juan Torres -productor de la obra- en el proceso para que sus padres aprobaran su participación en el proyecto, “Yo en niña buena, (le dije): ‘Está esta obra’, obviamente estaba ahí Juan para explicarle qué era El Mago y de qué se trataba, y contestó: ‘Ay, me encanta’, y la verdad es que estaba súper contenta”.

Una vez que Lucero dio su consentimiento, tanto ella como su hija y el productor acudieron a casa de Mijares para contarle del proyecto: “Justamente me acuerdo que yo le dije a mi mamá que si convencíamos a mi papá las dos (...) Después de eso fuimos a la casa de mi papá con el señor Torres”, dijo aclarando que también escribió una carta a su papá en la que le confesaba su pasión por las artes escénicas, “Decía (el texto): ‘Quiero hacer teatro, es lo que más me gusta en la vida’, y por ahí decía que el teatro no nos separa porque es mismo arte, pero que podía ser algo diferente a ellos, bueno mi mamá hizo (teatro) hace mucho tiempo, pero mi papá nunca, entonces le decía ahí que así me podía separar un poco de Lucero y Mijares”.

VER GALERÍA

Lucerito contó que su papá no aceptó de inmediato, lo que aumentó su temor, pero finalmente tras conversar más con el productor, finalmente Mijares dio su permiso: “Mi papá me dice: ‘Vamos a pensarlo’, y yo tenía un miedo, entonces le dice Juan: ‘No Manuel, pero es que fíjate…’. La única respuesta que estábamos esperando era la de mi papá y pues obviamente era el ‘sí’. Entonces me voltea a ver -levantando una ceja- bastante serio, voltea a ver a Juan y me dice: ‘Está bien, pero con mucho cuidado’ (...) Nos paramos a festejar, hubo brindis y desde ahí empezó todo esto. Siempre tuve esta ayuda de mis papás”.

Lucero Mijares se sincera: 'He estado muy cuidada por mis papás'

Cómo se encuentra Lucero Mijares tras su accidente

Emocionada por lo bien que marcha su recuperación, la joven adelantó que el próximo lunes le retirarán el yeso del pie, lo que significa que muy pronto podrá desplazarse con total normalidad durante las funciones. Asimismo, Lucerito se mostró muy agradecida de que el público pueda conocer su talento artístico más allá del de sus papás: “La verdad eso me encanta, muchas gracias, pues creo que justamente la gente en este proyecto puede conocer un poco más de mi talento que quizá algunos no conocían”, añadió, “En pocas palabras, un poco alejada de mis papás porque obviamente ellos no están actuando ahí, pero la verdad es que estoy súper contenta y estoy muy agradecida con todos los del elenco porque me han cuidado muchísimo”.

VER GALERÍA