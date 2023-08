Las declaraciones de Justin Trudeau y Sophie que ahora resurgen

La noticia de la separación de Justin Trudeau y su esposa Sophie llegó de forma inesperada. De forma discreta y sin entrar en muchos detalles, el primer ministro de Canadá tomó su cuenta de Instagram para compartir un breve comunicado en el que anunciaba el final de su matrimonio con Sophie, tras 18 años de casados y tres hijos. A pesar de que nadie esperaba esta situación, pronto se dio más información al respecto. El equipo de prensa del mandatario extendió el mensaje, explicando que se había llegado ya a un acuerdo legal -una figura que existe para este tipo de separaciones en Canadá sin la necesidad de un divorcio- y agencias noticiosas anunciaban que Trudeau permanecería en Rideau Cottage, la residencia del jefe de Estado canadiense, con sus tres hijos, mientras que Sophie ya se ha mudado a otra propiedad en Ottawa. La oficina de prensa de Trudeau dejaba claro que la separación se daba tan en buenos términos que, la próxima semana, la familia al completo emprenderá su viaje de vacaciones de verano. Aunque hasta el momento Justin no ha hablado públicamente de esta situación, se espera que antes de realizar este viaje se pueda dirigir a los medios al respecto. A pesar de esto, no ha faltado quien ha retomado algunas situaciones, imágenes y declaraciones que el matrimonio ha dado en los últimos años, tratando de buscar alguna pista que dejara ver que algo iba mal, aunque la realidad es que gracias a la discreción de los canadienses, no había nada que hiciera ver esta ruptura.

El beso del triunfo de Justin Trudeau

El encanto Trudeau cobra una nueva víctima

Las palabras de Trudeau y Sophie

Por supuesto, las declaraciones de la pareja en los últimos años han comenzado a resurgir y es que, a pesar de que éste es un tema estrictamente personal y la pareja no debe ningún tipo de explicación, más de una persona ha buscado analizar si había algo que apuntara a esta separación en sus recientes apariciones. Apenas en mayo, la pareja viajaba a Reino Unido para asistir a la coronación de Carlos III, momento en el que se les vio unidos y cercanos como siempre.

Las primeras declaraciones que se han retomado son las que hace algunos meses Sophie daba en el extinto podcast Archetypes de Meghan Markle. En su episodio le tocó hablar sobre la culpa que las mujeres suelen sentir al abordar distintos roles en su vida. Sobre esto, dijo: “Creo que hemos aprendido a auto imponérnosla. Una niña pequeña no nace sintiéndose culpable por ser niña. Lo aprendemos. Y es completamente aceptable. Cuando comencé a convertirme en una niña más grande, en una etapa temprana de la adultez, me di cuenta de que a menudo definía ‘libertad’ como una manera de ser libre del mundo, pero realmente es ser libre en el mundo”.

Fue precisamente en medio de esa reflexión que se dio el tema del matrimonio en la vida de una mujer. “Las mujeres alrededor del planeta todavía son el núcleo de la familia, todavía cargan con la mayoría de la carga de la labor del hogar, contribuyen en el bienestar de la familia y la mayoría de las decisiones concernientes a los niños. Pero pienso que todas somos leonesas, todas lo tenemos dentro de nosotros, y todas deseamos ser libres en quienes somos”, comentó.

Los mensajes que intercambiaron

Especialmente activos en redes sociales, no era raro que los Trudeau compartieran mensajes de amor en sus perfiles. Si bien, el mandatario mantuvo esta línea, parece que Sophie fue quien comenzó a apostar por la discreción en los últimos meses, sin que nadie lo notara hasta después de la noticia. El día del padre, con una entrañable foto de Justin con su hijo menor, solamente le dedicó el inicio de la publicación para después hablar de los padres en general. “¿Alguien quiere un paseo de caballito? Este hombre podría cargar el amor que tiene por sus hijos a cualquier lugar”, escribió antes de dirigirse a los padres de su país en un mensaje que no llamó la atención porque así lo hizo también el año anterior. De hecho, Justin hizo lo propio el Día de la Madre, aunque él sí incluyó su amor en el post.

En abril pasado el primer ministro tomó sus redes para felicitar a su esposa en su cumpleaños: “Feliz cumpleaños, Sophie. De esto, a lo otro, y todo lo que hay en medio, no hay nadie a quien preferiría tener a mi lado, mi amor”, ponía junto a un par de fotografías que los mostraban en dos facetas distintas. Apenas en mayo pasado, Justin escribía en su cuenta de Instagram: “Cada milla de este camino juntos es una aventura. Te amo, Soph. ¡Feliz aniversario!”. Aunque el mensaje parece romántico, era una versión breve del publicado un año antes, cuando le dedicó: “Supe desde nuestra primera cita que eras la indicada, Sophie. Desde Khyber Pass en Duluth al Kejimkujik National Park y todo lo que hay en medio, cada minuto contigo es especial. Te amo, feliz aniversario mi amor”.

Los Trudeau regalan sus fotos más tiernas durante su viaje a la India

Lo que decían sobre su relación hace unos años

En primera persona, en su autobiografía Common Ground, publicada en el 2014, el primer ministro escribía: “Nuestro matrimonio no es perfecto y hemos tenido altas y bajas difíciles, aún así, Sophie sigue siendo mi mejor amiga, mi socia, mi amor. Somos honestos el uno con el otro, incluso cuando eso duele”. En esa misma época, un año después, la misma Sophie explicaba en una entrevista con Global News, “Estoy casi orgullosa del hecho de que nos ha costado trabajo, sí, porque queremos autenticidad. Queremos la verdad. Queremos crecer juntos como individuos a lo largo de nuestras vidas, y los dos somos soñadores y queremos estar juntos por tanto tiempo como podamos”.

