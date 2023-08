Con Silvia Pinal como madrina, el programa Hoy celebra 25 años al aire

Parece que el tiempo pasó muy rápido desde que se transmitiera la primera emisión del programa televisivo Hoy. 25 años atrás, Televisa puso en marcha este proyecto que se ha colocado entre la predilección del público televidente, y no podría haber mejores testigos de ello que Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza, quienes son los conductores de más años al frente de la producción, la cual ha atravesado por una serie de cambios y reestructuras a lo largo de sus más de dos décadas, en la que se han transmitido 6935 programas. La mañana de este 3 de agosto, el equipo de colaboradores al completo celebró por todo lo alto un aniversario más del matutino al aire, una ocasión especial a la que se sumaron importantes invitados que han contribuido a la historia de este espacio que ha sido, de igual manera, importante plataforma para los talentos.

El recuento de una historia en pantalla

Visiblemente conmovida, Andrea Legarreta abrió la emisión del 25 aniversario del programa Hoy. la presentadora, quien volvió a sus actividades tras sufrir el lamentable deceso de su mamá, agradeció al público televidente por su rotundo apoyo durante este periodo. “Hemos pasado cosas hermosas todos juntos, junto con ustedes… Todo lo vivido, 25 años se dicen fácil…”, dijo Legarreta en compañía de Raúl Araiza, quien habló del segmento que se presentó en la emisión de aniversario, el cual incluyó un recuento de los momentos más memorables en el matutino. “Estábamos viendo todas las escenas, es toda una vida, más tú que iniciaste esto hace 25 años… tu embarazo, y luego a darle otra vez…”, comentó El Negro a Andrea, haciendo mención de la ocasión en que la presentadora reveló en vivo que se convertiría en mamá.

El programa de este 3 de agosto fue tan especial, que la producción de Hoy, ahora comandada por Andrea Rodríguez, invitó a los productores anteriores que han estado a cargo del proyecto; Carmen Armendáriz, Reynaldo López, Carla Estrada tan solo por mencionar a algunos, recibieron los elogios de los conductores de la emisión, agradecidos por sacar a flote el matutino de Televisa, que ha resistido una ola de cambios al interior de la televisora. Las sorpresas no terminaron ahí, pues varios de los excolaboradores como Juan José Origel y Martha Carrillo hicieron acto de presencia para recordar aquellos tiempos en que forjaron parte de su carrera frente a la pantalla de esta emisión. Por supuesto, también se recordó a los fallecidos Talina Fernández y Fernando del Solar, quienes formaron parte de este equipo anteriormente y ganaron el aprecio y cariño del público.

Silvia Pinal, la madrina de lujo

Uno de los instantes más emotivos del programa fue cuando la producción de Hoy presentó a sus padrinos de este 25 aniversario; los actores de la puesta en escena Vaselina, -en la cual participan Andrea Legarreta y Erik Rubín-, así como una de las máximas divas de México; la señora Silvia Pinal, quien protagonizó la develación de la placa en la que se reconoció el trabajo de quienes han colaborado para hacer realidad este sueño. “Qué gusto, mi amor, bienvenida. Es un honor tenerte aquí, mi amor. De verdad que para nosotros es un regalo tenerte, te admiramos desde siempre por lo hermosa, lo trabajadora, lo guerrera, lo maravillosa que has sido y has dejado en la historia del cine, del teatro, de la televisión de nuestro país, por habernos dado trabajo a muchos cuando no teníamos trabajo, te amamos. Somos muy bendecidos de tenerte”, expresó conmovida Legarreta, palabras a las que doña Silvia respondió con emoción. “Aquí estamos con todas las cosas que veo, volteo a ver y estamos llenos de gente…”, dijo agradecida, refiriéndose a todos los invitados que la colmaron de aplausos y ovaciones por ser parte de la historia de la producción.

El recuerdo de Magda Rodríguez

Una de las personas que marcó los recientes años del programa fue la fallecida productora Magda Rodríguez, a quien se recordó y honró en un instante de la transmisión. “Desde el cielo ella está celebrando con nosotros…”, dijo Andrea conmovida y derramando algunas lágrimas, sin poder evitar dedicarle a la realizadora, así como a su mamá, la recién fallecida, doña Chabelita, este momento tan especial. “Esto es para ti, y también para alguien que veía todos los días el programa Hoy, que es mi Chabelita…”, dijo la presentadora.