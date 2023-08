Harper y Victoria, las mujeres detrás del éxito de David Beckham en Miami

Cuando David Beckham se retiró de las canchas en el 2013, nunca imaginó que ese sería simplemente el inicio de una nueva etapa en su vida. Desde entonces, ha destacado como empresario y vocero tanto de causas comerciales, como de temas benéficos, pero el futbol nunca dejó su corazón. Fue así como hace unos años, David se hizo de un pequeño equipo de la MLS, el Inter de Miami, el cual poco a poco fue construyendo. Ha sido esta temporada cuando el equipo ha dado el brinco más grande en su corta historia, la contratación del que muchos consideran el mejor futbolista del mundo, Lionel Messi. La emoción ha embargado a David, quien en todo momento se ha hecho acompañar de su familia. Debido a sus compromisos personales, sus dos hijos mayores -Brooklyn y Romeo- no han podido estar presentes en los primeros partidos de esta nueva etapa, pero Victoria, Harper y, cuando le ha sido posible a Cruz, no han faltado en cada minuto jugado por el Inter de Miami esta temporada. Los éxitos que han llegado estas semanas no tendrían el mismo sabor si las mujeres de la vida de David no estuvieran a pie de cancha. Siempre cercana a su papá, Harper -que se ve más crecida que nunca a sus 12 años-, no cabe de la emoción en cada gol del equipo, y Victoria, en su perfecto papel de ‘primera dama’ del club, se encarga de las fotos, de las celebraciones y de mantenerse como un gran apoyo para su marido en los momentos de tensión.

David, un hombre de familia

Desde el día de la presentación de Messi con el equipo, David tomó sus redes sociales para posar con sus dos hijos menores y su mujer, el mensaje era claro: “Una noche especial anoche con familia, amigos y La Familia del Inter de Miami. Gracias a todos por estar ahí llueve o truene, tuvimos una típica bienvenida de Miami. Los quiero a todos. Brooklyn y Romeo, los extrañé”. Este mensaje marcaría la pauta, pues en el primer partido de Messi con el equipo, a pesar de tener en las butacas a todo tipo de celebridades como Kim Kardashian, LeBron James y Serena Williams, la foto principal de su publicación en Instagram fue con sus dos hijos menores y su esposa: “La noche perfecta. Gracias a toda mi familia y amigos por apoyar como siempre lo hacen”.

Por supuesto, ser un importante directivo del mundo del futbol no limita en absoluto la relación que David siempre ha tenido con Harper, para muestra la foto que publicó en plena sesión de maquillaje con su hija: “Aparentemente, papi necesitaba un poco de polvo y contouring (no estoy seguro de qué significa eso, pero me veía mejor que nunca antes). Mi pequeña maquillista”, escribió con su característico sentido del humor.

A pesar de las muchas celebridades que se han dado cita para apoyar a David en esta nueva aventura y poder ver a Messi en la cancha, Harper suele ser la protagonista de los álbumes de fotos de su papá, celebrando con él cada uno de los pasos de esta nueva aventura.

El tiempo no pasa en vano

A pesar de que a diferencia de muchas familias de celebridades, los Beckham han puesto especial empeño en que Harper crezca a su tiempo, sin acelerar el proceso y disfrutando cada una de las etapas, la realidad es que los años no pasan en vano. A sus doce años, la niña se deja ver cada vez más madura y siguiendo los estilosos pasos de su madre. Si siempre se le veía en ropa muy de acuerdo a su edad, este verano se ha dado un paso más en su guardarropa. La hija menor de los Beckham sorprendió al aparecer en Miami en un vestido slip de tirantes azul cielo con estampados florales en negro de Reformation. Se trata del modelo Pennington, que tiene un precio de $5,150 pesos mexicanos, que combinó con unos tenis chunky en blanco, muy al estilo del grupo de su madre en los 90s, las Spice Girls.

