Camila Fernández y Francisco Barba celebran su tercer aniversario de bodas

Sin duda alguna, Camila Fernández atraviesa por un momento de vida sumamente especial, pues además del éxito que ha tenido en su incipiente carrera de cantante, a nivel personal vive un momento inmejorable al lado de su esposo Francisco Barba, con quien ha formado una hermosa familia al lado de su pequeña hija Cayetana, pues sin duda el amor que se tienen solo ha ido creciendo más y más conforme el paso de los días, consolidándolos como pareja y como compañeros de vida. Algo que se ha visto reflejado en los mensajes que ambos se han dedicado recientemente en redes sociales, en donde completamente enamorados han hecho eco de una fecha por demás significativa para ellos: su tercer aniversario de bodas.

Camila y Francisco se ponen románticos

A través de sus historias de Instagram, Camila ha retomado el emotivo gesto que tuvo Francisco para con ella el día de su aniversario, una ocasión en la que Barba compartió un pequeño vistazo a la romántica e íntima celebración que tuvieron a propósito de esta fecha, dejando en claro en unas líneas el gran amor que tiene por la madre de su hija. “Tres añitos de puro amor. Te amo, chaparra, toda la vida”, expresó Francisco de lo más enamorado. Como era de esperarse, Camila no tardó en pronunciarse al respecto, por lo que emocionada respondió: “¡Te amo más, amor mío! ¡Gracias, gracias, gracias!”, compartió la cantante en una historia.

Y si el mensaje de Francisco fue de lo más especial, la sorpresa que tenía preparada Camila para su esposo fue muy significativa, pues aprovechando esta celebración, la hija de Alejandro Fernández decidió lanzar un adelanto de su nueva canción, que lleva como título Una Vida, la cual escribió inspirada en el amor que siente por Francisco, algo de lo que habló en un breve mensaje que compartió en su feed de Instagram, el cual acompañó de un video en el que se puede escuchar los primeros acordes de la canción. “Escribí esta canción para decirte todo lo que siento por ti, ¡felices 3 años de casados! ¡Vamos por muchos, muchos, muchos más!”, escribió la intérprete, quien recibió la respuesta de su esposo casi de inmediato: “Te amo mucho, chaparra, ¡eres mi todo! Gracias por tanto”.

El amor de Camila por Francisco

Hace unas semanas, durante una charla que sostuvo con el programa Ventaneando, Camila no dudó en hablar de su familia y la dinámica que ha logrado construir de la mano de su amado Francisco, una oportunidad en la que aprovechó para dejar en claro lo importante que es para ella tener a su clan siempre a su lado. “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado, mi esposo también es lo mejor que me ha pasado, y sí siempre han estado ahí acompañándome cuando se puede, pero yo no vivo sin mi chiquilla y sin mi esposo, no puedo, se me mueven ahí las cosas y no funciono bien”, compartió la intérprete conmovida.

Y aunque evitó entrar en muchos detalles sobre su relación con el padre de su pequeña, procurando siempre la discreción que tanto la ha caracterizado, sí se encargó de poner en alto lo mucho que significa para ella poder compartir su vida con él y lo indispensable que es en su día a día. “Aparte mi esposo es mi memoria, mis manos, mis ojos, mi todo, porque sin él no puedo, no puedo pasar un día sin él”, comentó de lo más enamorada, reiterando también el importante lugar que su pequeña Cayetana tiene en su vida. “Mi hija también es lo máximo, me cambió la vida a mejor”, expresó emocionada.

