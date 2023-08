'Su mirada me hizo saber que ya no la iba a ver', Andrea Legarreta sobre el fallecimiento de su mamá

Luego de la lamentable partida de doña Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, la presentadora continúa asimilando los sentimientos que ha ido experimentando a lo largo de estos días de duelo y de profunda tristeza, así como el hecho de saber que no volverá a ver a Chabelita, como ella solía llamar a su mamá de forma cariñosa. Es por eso que la también actriz se ha permitido abrir su corazón para externar sus más profundos sentimientos, dejándolos fluir a través de las palabras que ha compartido en sus redes sociales y más recientemente frente a las cámaras de Hoy. Sin embargo, también se ha tomado el tiempo para compartir con la prensa cómo fue que vivió los últimos instantes de vida de doña Isabel y la forma en la que supo que la hora de su partida estaba cerca, luego de haber pasado a su lado un cumpleaños sumamente diferente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

La última vez que vio a su mamá

Fue a su salida de Televisa San Ángel, luego de su breve aparición en el programa Hoy, que la también actriz accedió a hablar con la prensa respecto a la última vez que tuvo la oportunidad de ver a su mamá con vida, algo que se dio unos días antes de su cumpleaños, cuando los padres de la presentadora decidieron viajar desde Acapulco, donde ellos vivían, hasta la Ciudad de México para sorprender a Andrea y aprovechar ese viaje para verla en el musical Vaselina Timbiriche. “Vino a verme en mi cumpleaños, a la obra de teatro, y mi papá la tuvo que convencer diciéndole: ‘Amor, yo sé que estás cansada, yo sé que ahorita no quieres viajar, pero el regalo para Andrea va a ser que vayamos a verla’, entonces llegó muy dispuesta, vio la obra, conoció a Frenchie y a mi Frenchie de Vaselina, y estaba feliz, muy feliz de haber podido ir al teatro”, compartió Andrea.

Sin embargo, las cosas cambiaron días antes de que Andrea celebrara su cumpleaños, pues su mamá comenzó a sentirse mal. “Dos días antes (de mi cumpleaños), tenía mucho malestar, tuvo una oclusión intestinal, entonces mi papá la llevó al hospital, mientras yo estaba en el programa, me salí lo alcancé, el doctor le hizo muchos estudios y todo estaba dentro de los parámetros normales, entonces se fue a su casa a descansar, al día siguiente era mi cumpleaños, íbamos a comer todos juntos, y mi mamá me dijo que no se sentía como para ir a un restaurante y le dije: ‘Bueno, comemos y te voy a ver’, después de la comida estuvimos mis hijas y yo (con ella)”, compartió.

VER GALERÍA

Fue entonces que la también actriz sintió algo en su corazón que le advirtió que esa sería la última vez que vería a su mamá, un sentimiento que también embargó a sus hijas. “Cuando yo me despedí de ella, antes de que se cerrara la puerta, lo último que vi fu su carita, y su mirada, no sé si es su mirada o su alma a través de sus ojos, me hizo saber que ya no la iba a ver”, compartió la intérprete. “Fue una sensación muy fuerte cuando cerré la puerta, después de haberla abrazado y besarla mucho, y decirle que le echara ganas, su mirada, al final esa última mirada, y mis hijas también lo sintieron. Mía salió a un pasillo, se quedó ahí parada de espaldas a nosotros, a mi papá, Nina y a mí, y no paraba de llorar”, agregó. “Después Nina se abrazó de mi papá y lloró muchísimo, lo sentimos y unos días después sucedió esto”.

¿Cómo han afrontado la partida de doña Isabel sus hijas?

En ese mismo sentido, Andrea Legarreta habló de Mía y Nina, quienes eran sumamente cercanas a Chabelita, y la forma en la que han vivido esta triste etapa de su vida. “Son increíbles. Mía no estaba en México. El domingo, nosotros íbamos al teatro, Erik me iba a llevar junto a su asistente, estábamos en el coche, me habló mi hermano y me dijo: ‘Mi mami’, y ahí entendí, sentía que me quería arrancarme ese dolor del cuerpo, y después pues yo le dije a Erik: ‘Tú tienes que irte a la obra, porque ellos viven en Acapulco’, mi hermano me localizó, nos fuimos a Acapulco, y Ninita que estaba en casa me acompañó, y ella vivió esa parte, vio a su abuela sin vida, vio como todos nosotros le pusimos música, la maquillé, le puse su perfumito… y todos nos reunimos alrededor de ella a hablar con ella, a agradecerle, a contar historias de ella, y Nina lo vivió”, resaltó. “Mía, ayer tuvo la fortaleza para irse a un show de Cumbia Machine: 'Tu abuela te diría que fueras, mi amor, imagínate, Cumbia Machine que es una fiestotota', y se fue, se puso su vestido rojo, que es el del show, y cubrió su tristeza con el maquillaje”, finalizó, dejando en claro que aún está evaluando la posibilidad de regresar al teatro.

VER GALERÍA