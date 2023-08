Andrea Legarreta reaparece en Hoy tras la partida de su mamá: 'Nunca es momento para dejarlos ir'

Siempre profesional y consciente del cariño que el público tiene por ella, Andrea Legarreta reapareció en el programa Hoy, luego de haber enfrentado la lamentable partida de su madre, la señora Isabel Martínez, para agradecer las muestras de solidaridad de parte de sus fans y de sus compañeros de trabajo. Un instante por demás emotivo en el que la presentadora se mostró sumamente conmovida ante la ola de amor que ha recibido y en el que entre lágrimas compartió su sentir en medio de este momento de duelo, dejándose cobijar por el amor y solidaridad de sus compañeros de elenco, quienes la tomaron de la mano para reconfortarla en medio de este instante tan sensible.

Andrea es cobijada por sus compañeros

Vestida completamente de blanco, Andrea apareció en el foro del programa Hoy, rodeada de todos sus compañeros, para agradecer las muestras de cariño recibidas tras la partida de Chabelita, como cariñosamente solía llamarla. “Gracias a todos, a los que conozco y a los que no, gracias por sus muestras de amor, por su apoyo, por sus lindos mensajes, gracias a todos por su solidaridad”, expresó Legarreta entre lágrimas. “Somos muy bendecidos de haber tenido es mamá tan amorosa, tan querida tan dedicada, tan chistosa, tan gozosa”, agregó.

Por otro lado, la también actriz habló de cómo la partida de doña Isabel ha sido un duro golpe para su vida, pues su relación era muy cercana y llena de amor. “Y uno a veces piensa que no es su momento, a veces uno dice con los años, pues ya están grandes, y no, nunca es momento para dejarlos ir, mientras más años pasas con ellos, más historias tienes”, expresó con los sentimientos a flor de piel. “Me siento tan afortunada de haber tenido esa madre y ese padre. Y ella escogió un día muy especial para irse: cuando mis papás cumplieron 57 años de casados”.

Siempre tan sincera, Andrea también habló sobre la salud de su mamá, la cual se había visto afectada por un padecimiento que le fue diagnosticado hace algunos años. “Llevaba ya un rato batallando con cositas de salud, que uno piensa que son achaques, durante muchos años tuvo fibromialgia y estos medicamentos empezaron a darle náuseas y era tan comilona y antojadiza y no poder disfrutar de todo eso la mermó mucho”, compartió la intérprete. “Es un dolor que no puedes explicar… tener que abrazar su cuerpo y besarla y decirle que hizo un gran trabajo con nosotros, con mi papi, con la gente que la conoció, una gran abuela…”, agregó.

Andrea contó a su público que todas las mañanas, durante el trayecto de su casa a Televisa le llamaba a su mamá y platicaban durante todo ese tiempo, por lo que Chabelita le decía siempre que ella era su copiloto. “Hay momentos, ahorita estoy conmovida por el amor de ustedes, y hay momentos en los que parece que no pasó nada. Y de pronto ella era mi copiloto, así me decía, y preguntaba: 'En dónde vamos' y yo le decía: ‘Vamos por la casa con barandal verde’ y se reía… Y ahora mi copiloto no me va a responder ya, pero yo sí le voy a hablar todos los días”, compartió.

La razón por la que decidió regresar a Hoy

En otro momento de su charla, Andrea reveló que fue su padre, el señor Juan Legarreta, quien la alentó a ir al foro y reencontrarse con sus compañeros, pues le dijo, ellos se encargarían de consolarla. "Estoy aquí por ella porque ella me diría ‘levántate y ve’. Gracias mamita hermosa, gracias por tanto y gracias a mi papito, que él, aunque no lo crean, se levantó como todos los días para ir al gimnasio a sus amigos y me dijo: ‘Ve con tus amigos, te van a llenar de amor’”, compartió. “Voy a seguir con mi vida luchando como tú, como siempre que me aconsejabas que no me rindiera, que me levantara, que podría con todo. Por ti, por mis, hijas, por mi familia, por mis hermanos, vamos a salir adelante”, finalizó.

