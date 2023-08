Maribel Guardia sobre el duro momento que vive: 'He maquillado mucho mi dolor'

Han sido meses de profundo dolor para Maribel Guardia tras la repentina partida de su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció el pasado mes de abril a los 27 años. Es ante este complicado momento que la actriz ha decidido darse un respiro de sus compromisos laborales para enfocarse en su proceso de sanación, un camino que ha comenzado a recorrer bajo el cobijo de sus seres queridos. Si bien, aclaró que no pretende poner en alto total su carrera, pues continuará actuando en la puesta en escena Lagunilla de Mi Barrio, la intérprete costarricense señaló que su prioridad es dedicarle mayor tiempo no sólo a los suyos sino también a sí misma, ya que considera que necesita trabajar en sus emociones con el apoyo de una profesional para poder afrontar su duelo y asimilar la ausencia de su primogénito.

A su salida de Televisa, Maribel compartió con la prensa que además de alejarse de la pantalla chica tomó la decisión de renunciar a otros proyectos ante la difícil situación por la que atraviesa. “He estado trabajando muchísimo, hice 180 programas, entonces trabajaba 15 días seguidos, descansaba solo tres, y el teatro, entonces estoy agotada física y mentalmente. Voy a continuar con el teatro y, por este año, voy a tratar de no hacer televisión, cancelé varios proyectos con Netflix, y otros que tenía, pero creo que lo necesito”, dijo ante las cámaras del reportero Edén Dorantes.

La actriz mencionó que recurrirá al apoyo de una terapia que le brinde las herramientas necesarias para procesar la partida de Julián: “Necesito ver a una tanatóloga, que no he visto y trabajar muchas cosas aquí, en mi corazón (...) Quiero dedicarle más tiempo a mi nieto, a mi familia, a mi esposo y dedicarme tiempo a mí, me hace muchísima falta, voy a priorizar mi salud. Ya he maquillado mucho mi dolor y tengo que trabajar”.

El altruismo de Julián Figueroa

Aunque la ausencia de su hijo ha dejado un vacío en su corazón, Maribel hizo hincapié en el amor que compartían y los grandes recuerdos que conserva de él: “Eso lo voy a tener toda mi vida. El luto es cuando vistes de negro, pero el duelo es para siempre", dijo antes de referirse al apoyo desinteresado que brindó el cantanta a aquellas personas que requerían de alguna cirugía o tratamiento médico: "Yo hago honor a la vida de mi hijo, toda esa luz que dejó ese niño maravilloso, todas las obras de caridad que hizo Julián, que tanta gente me escribe que camina por Julián porque vendía canciones en 500-300 pesos para abonar para las operaciones de personas. Cuando oigo esas historias que me mandan, me encanta saber las cosas lindas, siempre le llevaba a los señores que cuidan la casa les llevaba una pizza, un refresco, siempre tenía ese tipo de detalles mi niño, mi Julián, las guardo en mi corazón”.

Maribel Guardia, agradecida por el amor de su hijo

Conmovida, Maribel añadió que el recuerdo de su hijo la acompañará toda la vida: “Él está en mi corazón y va a estar hasta el día que me muera. El día que me muera va a ser un fiestón porque me va a estar esperando un montón de gente que amo”. Asimismo, la también conductora se sinceró sobre un encuentro espiritual que tuvo con Julián: “He tenido experiencias preciosas con mi hijo, en las noches que siempre le rezo me lleno de luz y de paz. Me da mucha tranquilidad, puedo llorar a gusto (...) Cuando murió Julián, no podía ni caminar, me temblaban las piernas y un día que estaba rezando el rosario llegó a mí, lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar, hasta me dijo cuándo me voy a morir”.

