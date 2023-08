'Ya hice las pases con ella', Eugenio Derbez sobre Victoria Ruffo

Para nadie es un secreto que la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo ha estado marcada por algunos desencuentros, de los cuales algunos han trascendido a los medios de comunicación. Sin embargo, el tiempo también se ha encargado de enseñarles a no tomarse todo tan en serio y tan personal, pues a pesar de que actualmente no mantienen una relación cercana y el único vinculo que los mantiene unidos es José Eduardo Derbez, el hijo que tienen en común, suelen jugarse algunas bromas pesadas y enviarse algunos mensajes a través de la prensa, dejando en claro así que sus diferencias quedaron el pasado y que ambos han dado vuelta a la página. Algo de lo que Eugenio habló en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad dijo estar en paz con la actriz, al punto de mostrarse abierto a invitarla a unirse a su reality De Viaje con los Derbez.

¿Colaboraría con Victoria Ruffo?

Fue durante una charla que el actor sostuvo con el programa De Primera Mano que se refirió a la distante relación que mantiene con Victoria, dejando en claro que tras años de desencuentros y de enviarse mensajes a través de los medios, él se encuentra tranquilo y en paz con ella, dejando en claro que sus diferencias son cosa del pasado, siempre pensando en el bienestar del hijo que tienen en común. “Ya hice las paces con ella, ya dije lo que tenía que… bueno, no hemos hablado, pero yo creo que ya cada quien cerramos el asunto sobre todo por José Eduardo”, compartió el también productor.

Sobre las declaraciones que hizo Victoria hace unas semanas, en las que se mostraba abierta a participar en el reality De Viaje con los Derbez en caso de que recibiera la invitación, Eugenio se dijo dispuesto a trabajar con su ex e incluso reveló que con su equipo de producción ya han llegado a platicar sobre el tema. “Ya veremos, ya veremos si su capítulo tiene rating, pero yo feliz de invitarla, alguna vez, en alguna reunión hablamos de que no estaría mal, quizá hacer una cena o una reunión donde invitáramos a las mamás (de mis hijos), entonces en una de esas… Se platicó por ahí, pero no lo hemos platicado a fondo con ellos, pero esta es una excelente entrada”, compartió el intérprete. “Yo creo que ya está entendiendo que la comedia tiene lo suyo, no todo es drama en la vida, no todo es Corona de Lágrimas”, señaló Eugenio haciendo referencia a una de las telenovelas de Ruffo.

¿Qué ha dicho Victoria sobre participar en De Viaje con los Derbez?

Tan abierta como suele ser, hace unas semanas fue captada por algunos medios de comunicación a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, en donde no pudo evitar los cuestionamientos respecto a su relación con Eugenio Derbez y la posibilidad de que se uniera al reality de la familia. Al respecto, la actriz sorprendió a todos con su respuesta, pues además reveló que ha sido el mismo José Eduardo quien la ha invitado a De Viaje con los Derbez. “Yo estoy dispuesta pero también hay que hablar de lana, de tiempos, porque estoy muy ocupada yo…”, dijo entre risas a los reporteros que la captaron durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. En otro instante, de acuerdo con People en Español, dijo: “(José Eduardo) quiere que entre. No creo que quieran allá (Eugenio Derbez) que entre. Pero yo si entro (a De Viaje con los Derbez)…”, dijo Ruffo.

Además, explicó cómo se le ocurre que pueda darse ese particular encuentro en De Viaje con los Derbez, un reality familiar que logró alcanzar el éxito durante la emisión de sus tres temporadas. “Para ellos no tanto (que les guste). Para mí sí, me encantaría, la verdad, sería un buen detalle. Una buena cena (podría ser parte de la negociación) ...”, explicó la protagonista de melodramas como La Madrastra, que a lo largo de los años ha sido muy transparente al hablar de diversos aspectos de su vida privada.