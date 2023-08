Danna Paola sobre su pasado amoroso: 'Me fueron infiel muchas veces'

Con dos décadas en el medio artístico, Danna Paola se ha convertido en una de las principales exponentes latinas de la música pop, lo cual le ha llevado a presentarse en algunos de los recintos más importantes de la industria, de hecho hace apenas unos días cosechó un logro más tras debutar, con un enorme éxito, en el festival de música electrónica Tomorrowland. De la mano de su exitosa carrera, la cantante se encuentra viviendo una gran etapa en el plano personal junto a Alex Hoyer, con quien mantiene un sólido noviazgo desde hace ya varios años. Haciendo una recapitulación de su pasado amoroso, la intérprete de Mala Fama recordó las complicadas experiencias por las que atravesó en el terreno sentimental señalando que hoy agradece la estabilidad que ha encontrado a lado de su pareja, quien no sólo le ha demostrado su apoyo incondicional también le ha ayudado a descubrirse a sí misma.

La pareja se unió en una franca entrevista para el podcast EDN & Friends, en donde hablaron como pocas veces de su historia de amor. Al hacer hincapié en cómo la confianza ha sido la base de su relación, la cantante se sinceró sobre el papel fundamental que ha cumplido Alex en su camino de autodescubrimiento: “Yo encontré a mi persona real también, o sea, me encontré en muchas situaciones en mis relaciones pasadas en las que yo era un personaje. Yo nunca me permití al 100 por ciento ser yo porque aparte la gente con la que estuve veían más allá de mí y eran súper abusivos y machistas”, comentó, “Era bien complicado poder ser honesto, entonces llega un momento en el que me doy cuenta que la persona que yo soy en casa con Alex es la Danna justo allí, sin el Paola, sin el artista”.

La confesión de Danna Paola

Tras hablar de la seguridad y el apoyo que le ha brindado Alex, Danna Paola recordó la deshonestidad que enfrentó en sus antiguas relaciones amorosas. “A mí me fueron infiel muchas veces, y era algo que yo creía que era súper normal -esto lo hablo para todas las mujeres de ahí afuera-... como que pones a tu persona y luego me echaba mucho la culpa, en el que (me decía): ‘Es que yo soy bien tóxica, pero a mí me ama, entonces si sale con más no importa’”, mencionó antes de agregar de manera contundente las consecuencias que puede traer un engaño: “No, cuando estás en una relación no te pasa ni por aquí, o sea, ser infiel al final es la decisión de tirar todo a la borda por un rato de placer y por pasártelo bien, si realmente la quieres pasarla bien no pierdes tu tiempo en una relación”,

La cantante confesó que durante años estuvo enfocada por completo a su carrera dejando en un segundo plano su vida personal, por lo que al entablar una relación seria con Alex durante la pandemia experimentó una sensación de incertidumbre temiendo lo que podría ocurrir cuando regresaran a la normalidad: “Mi prioridad siempre fue el trabajo (...) a mí me enseñaron que trabajar era lo más importante y mi vida personal era un punto y a parte, por eso al momento de llegar a una relación estable yo a lo que más le tenía miedo era de fallarle a Álex, decir: ‘Sí, la pandemia no es la realidad esta no es nuestra realidad de 8 a 11 de la noche, cuando empiece a trabajar, ¿qué va a pasar?’”.

Danna Paola, agradecida por la estabilidad que le brinda Alex Hoyer

La también actriz dejó en claro lo comprometida que está con su relación con Alex: “Ese commitment (compromiso) de estar en una relación, querer cuidarla y querer estar ahí trabajándola todos los días porque yo por eso… voy a entrar en un tema intenso, porque creo que me han tocado hombres súper machistas en mi vida y lo referente mucho también a mi papá, por ejemplo, productores y managers, y como todo esto de: ¿cómo vives una relación estable siendo una mujer independiente, una mujer trabajadora?’”, afirmó.

Asimismo, Danna Paola destacó la complicidad que mantiene con Alex, quien ha sido uno de sus principales soportes en sus momentos más oscuros. “Creo que una relación es un equipo, y creo que una relación estable y una bonita construcción alrededor de tener un partner de vida es aceptar que somos diferentes, que cada quien tiene sus procesos, que hay días en los que tú puedes tener ahí todo revuelto y la otra persona ahí va a estar, y te va a escuchar y apoyar porque eres un ser humano”, dijo antes de aclarar que le tienen sin cuidado lo que opinen las personas acerca de su noviazgo, “No me interesa lo que diga la gente allá afuera, si aprueba o no mi relación”.

Finalmente, con el corazón en la mano, Danna Paola confesó que desea pasar el resto de su vida junto a Alex: “Me siento realizada, hoy me siento en una relación súper chida, y también de voltear y decir: ‘la neta es que sí me veo compartiendo mi vida con esta persona’”.