Romina Poza de Eduardo Santamarina: ‘Es un papá increíble’

Motivada por su naciente faceta como actriz de telenovelas, Romina Poza se abre paso en el entretenimiento guiada por el consejo y apoyo de los suyos. Sus padres, Mayrín Villanueva y Jorge Poza, son su más grande inspiración, pero la presencia de Eduardo Santamarina, esposo de su mamá, también cobra relevancia en su historia personal. Sincera, la joven actriz del melodrama Vencer la Culpa, habló como pocas veces del inmenso cariño que tiene por el reconocido actor veracruzano, quien contrajo matrimonio con Mayrín en febrero de 2009. Desde entonces, han formado una gran familia de la que se siente orgullosa, pues entre ellos prevalece la unión, el respeto y la confianza, según expresa la intérprete, feliz de la estabilidad que rige su vida en estos instantes.

En un reciente encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, Romina se sinceró sobre lo mucho que la emociona interpretar el papel de Yaneli en la telenovela de la que forma parte, pues a la par del reconocimiento del público televidente, su familia ha estado presente a lo largo de este tiempo para celebrar su éxito. Pero más allá de eso, sus seres queridos también han sido su principal soporte, siempre pendientes de brindarle una mano cuando más lo necesita. “Yo el apoyo de mi familia es lo más leal y lo más real que tengo y me encanta que lo hagan conmigo, y que mi familia esté a mi lado siempre, aplaudiéndome lo que logro y recogiéndome cuando me caigo…”, dijo visiblemente emocionada durante una entrevista concedida al micrófono del periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

¿Qué dijo Romina de Eduardo Santamarina?

Los cambios en el entorno familiar de Romina y de su hermano Sebastián ocurrieron cuando sus padres, Mayrín y Jorge Poza, tomaron la decisión de separarse. Tiempo después su mamá rehízo su vida sentimental con Eduardo Santamarina, quien ha sido muy apegado a ellos, siempre dispuesto a brindarles cariño y atenciones. Con el corazón en la mano, la joven actriz habló del afecto que tiene por el intérprete, quien a su vez ha dicho en otras ocasiones estar orgulloso de la armonía que han construido al interior de su círculo. “Yo adoro con todo mi corazón a Lalo, ha hecho un hogar con nosotros, con mi hermano, con el paquete que mi mamá llegó…”, explicó Romina en un punto de la charla, feliz de que todo haya resultado favorable en ese aspecto. “Nos ha acogido y nos ha dado muchísimo amor, es un papá increíble y yo le agradezco muchísimo todo el cariño y el apoyo que nos ha dado. Es una gran persona”, dijo la intérprete, quien con el paso de los días ha logrado ganar el aprecio del público, que sigue de cerca la historia en la que ella participa. De esta manera, hace evidente lo bien que camina todo para ella y los suyos en el ámbito personal, un aspecto que tratan de mantener al margen de la atención mediática.

Eduardo Santamarina y cómo asumió la paternidad al casarse con Mayrín

Anteriormente, Eduardo Santamarina abrió su corazón sobre la manera en que asumió el hecho de unir su vida a la de Mayrín, quien para ese entonces ya tenía a dos hijos pequeños; Romina y Sebastián. De igual manera, él era papá de Roberto y Miguel, los gemelos que procreó en su pasada relación con Itatí Cantoral. “Ya cuando se divorciaron (Mayrín y Jorge) dijimos: ‘Vamos a buscar un lugar neutral, no te voy a traer a esta casa’, porque también ahí en esa casa es en la que yo había vivido con Itatí, entonces conseguimos otra casa y empezamos ahí sí de cero nuestra relación, ella con sus hijos, yo con mis hijos, y esa era una parte obviamente que a los dos nos ocupaba, -no nos preocupaba-, nos ocupaba, pero gracias a Dios eran muy chicos… entonces entraron e hicieron clic muy padre…”, contó en entrevista con Yordi Rosado.

En ese espacio, el actor también habló sobre la posición que ocupa frente a Romina y Sebastián, por quienes tiene un inmenso cariño. “Con Romina y con Sebastián, para educarlos, tienen su mamá y su papá, yo no soy su papá, entonces eso me costó los primeros años y ya después lo entendí, hablando obviamente con Mayrín y ya hoy te puedo decir que al margen, igual: ‘Me necesitas, entro’, o ellos también me necesitan, ahí estoy, pero yo no los educo, para eso están su papá y su mamá y nos ha funcionado muy bien…”, dijo.

