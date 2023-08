La mamá de Sofía Rivera Torres sobre las críticas hacia la actriz: 'Claro que te duele'

Sin duda alguna, La Casa de los Famosos ha resultado ser todo un fenómeno gracias a sus participantes, pues la producción se encargó de elegir muy bien a los habitantes de dicha casa y de regalar un abanico de personalidades que han aderezado todo lo que sucede al interior del reality, desde los momentos más divertidos hasta los de conflicto. Uno de esos personajes fue Sofía Rivera Torres, quien a pesar de haberse convertido en la segunda eliminada, logró dejar su huella en el show, a tal punto, que logró ganarse el corazón de miles, pero también de algunos detractores que en redes no han dejado de lanzar críticas y algunos comentarios malintencionados hacia la actriz. Y aunque Sofía ha dejado en claro en más de una ocasión que este tipo de comentarios están de más, pues vienen de personas que no la conocen realmente, la presentadora cuenta con el apoyo de su familia y en especial con el de su mamá, quien más allá de lo que se pueda decir en torno a la vida de su hija, tiene muy claro quién es ella y la razón de su éxito.

Sobre las críticas tras su paso por La Casa de los Famosos

A través de sus historias de Instagram, Sofía, acompañada de su mamá, respondieron algunos cuestionamientos que sus seguidores le hicieron a través de la función de preguntas de dicha app. Fue entonces que uno de sus fans cuestionó directamente a la madre de la actriz sobre cómo afrontó los comentarios y críticas que recibió su hija tras su salida de La Casa de los Famosos, algo que la señora decidió responder con total sinceridad. “Claro que te duele y te puede como mamá, pero la verdad que cuando conoces a tu hija y sabes que desgraciadamente la gente lo ve de otra manera, no es cierto. Yo sé cómo es mi hija y yo sé que nada que ver con lo que decían de ella”, expresó convencida. “Yo la amo y para mí es una mujer perfecta”, finalizó.

Como era de esperarse, Sofía se mostró enternecida ante la respuesta de su mamá, por lo que respondió: “Gracias, mami… ¿de quién heredé esa perfección?”, pregunta a la que su madre respondió con total seguridad: “Lo heredaste de mí”.

Por otro lado, la mamá de Sofía también fue cuestionada respecto a su relación con Eduardo Videgaray, esposo de su hija, una pregunta que contestó de lo más abierta, dejando en claro el gran cariño que tiene por el comunicador. “Estoy muy feliz de tener a Eduardo como mi yerno, es una persona muy humana, muy cálida, siempre se entusiasma, siempre encuentras apoyo en él. Lo quiero mucho a mi yernito”, expresó.

Sofía Rivera Torres y su momento más difícil en La Casa de los Famosos

A pesar del reto que significó permanecer dentro de la casa sin comunicación y alejada de su esposo, Eduardo Videgaray, y su familia, para la conductora el día más difícil se dio una vez que fue expulsada, ya que tuvo que permanecer aislada por varias horas: “Tuvimos una semana previa encerrados en el hotel que, sin duda, fue una locura, porque desde ahí empiezas a aislarte, no saber nada de la gente, pero creo que lo más difícil, mucho más que antes de entrar a la casa es saliendo de la casa. El día que tú sales eliminada te toca ir a la gala, te echas toda la gala de eliminación, y yo salí buscando, ¿dónde está mi familia? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi niña? Mi celular me valía”, contó, “Veo a Eduardo, lo abrazo y en eso me jala la producción y me dicen: ‘Ya te vas’, y yo: ‘¿A dónde?’ Y me dicen: ‘Te vas de regreso al hotel, un día más, sin celular, sin computadora, sin contacto con nadie, sin reloj', todo un día después de estar con muchísima gente y estás ahí entre las cuatro paredes dándole vuelta a todo lo que pasó, eso sí es una tortura”, desconocía los motivos.

Pese a este duro momento y los desafíos que enfrentó, Sofía confesó que fue una gran experiencia: “El día después de que salí, el lunes en realidad no se me preguntó gran cosa de los integrantes, de la casa, de la experiencia, yo también dije qué raro, me imaginé que hubiera sido por algún motivo de esa índole, para seguir neutra y no saber qué está pasando afuera todavía. Pero con todo y todo fue una experiencia padrísima. No me arrepiento”.

