¿Cuándo nacerá el bebé de Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera?

Aunque Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han procurado ser muy discretos respecto a lo que sucede al interior de su relación, desde el instante en el que supieron que se convertirían en papás las cosas cambiaron un poco. Especialmente para Cynthia, quien a través de sus redes sociales ha querido compartir con sus fans un poco de la alegría que embarga su corazón en estos momentos, ante la inminente llegada de su primer hijo, al que han decidido llamar León, por lo que no ha dudado en hablar abiertamente de esta emocionante etapa de su vida. Tal y como sucedió recientemente, cuando la cantante decidió responder a las preguntas de sus fans, quienes al igual que ella, ya cuentan los días para que el pequeño nazca, un evento que según ha revelado Cynthia podría suceder en cualquier instante, por lo que sus emociones están al 100.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

¿Cuándo nacerá el bebé de Cynthia?

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas que Cynthia organizó en sus historias de Instagram que la cantante reveló algunos detalles de su dulce espera, llamando la atención en especial la confesión que hizo sobre la fecha del nacimiento de su bebé. Y aunque la intérprete no tiene un día en específico, reveló que el nacimiento de Leoncito está más cerca de lo que todos se imaginaban. “Antes del 15 de agosto… Qué día dicen, a ver quién le atina”, expresó la también actriz en un video, invitando a sus seguidores a hacer sus apuestas y compartir sus pronósticos al respecto. “No tengo fecha programada estoy esperando que él decida el día”, agregó ilusionada.

Por otro lado, Cynthia reveló que por ahora se encuentra viviendo con sus papás, mientras Carlos continúa con su gira, pues debido a su avanzado embarazo, ya no puede viajar ni quedarse sola ni un minuto. “Ya tenemos lista la maleta de Leoncito también la mía, si quieren cuando vaya se los comparto. Hoy me tocó quedarme con mis papás también porque ya no me puedo quedar sola”, comentó la intérprete, haciendo una revelación sobre la ropita que eligió para el día en el que su bebé salga del hospital hacia su casa. “Además, gracias ustedes que me empezaron escribir me enteré que es buena suerte que el bebé salga vestido de amarillo entonces ya le conseguí un trajecito amarillo y de ese color va salir”, comentó.

VER GALERÍA

Convencida a retomar su carrera

Finalmente, la presentadora respondió a la pregunta de si le gustaría volver a la televisión una vez que las cosas se acomoden tras la llegada de León y si es que le gustaría regresar a la actuación, algo que contestó con total honestidad. “Regresar a la tele sí claro, súper sí o sea ahorita estoy a días de ser mamá entonces es un poco apresurado de hablar de un proyecto, pero sí me encantaría regresar a conducir, me encantaría regresar a actuar”, destalló la intérprete, dejando en claro que por ahora su prioridad es su familia.

¿Cómo ha vivido su embarazo?

A escasas semanas de que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera den la bienvenida al pequeño León, su primer hijo, la pareja no podría estar más emocionada y ansiosa por tener en sus brazos a su retoño. Desde que hicieron público el anuncio, la conductora de televisión no solo ha dado vistazos de cómo crece su baby bump, también ha ido revelando cómo es que vive esta dulce etapa de su vida a través de redes sociales o en las diversas entrevistas que ha concedido. Tal y como sucedió recientemente, cuando con total ilusión habló de cómo es que vive este proceso. “Se ha portado increíble (el bebé), mi hermana me dice: ‘Es que eres la embarazada menos quejumbrosa que conozco’. Por eso me he sentido tan bien, por eso me dan permiso de viajar a todos lados, creo que es el último viaje internacional que me voy a aventar y después regreso a estar más tranquila en casa. Pero me he sentido súper bien…”, compartió en una reciente entrevista con el programa De Primera Mano.

VER GALERÍA