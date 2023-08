Mía Rubín y la emotiva dedicatoria a su abuela tras su partida

Con profunda tristeza, Mía Rubín Legarreta dedicó una sentida despedida a su abuela, la señora Isabel Martínez. El fallecimiento de quien en vida era conocida de cariño como Chabelita, fue confirmado por Andrea Legarreta, enteramente sensible tras el deceso de su mamá, con la que mantuvo una estrecha relación de complicidad y confianza a lo largo de los años, algo que la matriarca extendió de igual manera a sus queridas nietas. Con el corazón en la mano, Mía le rindió un homenaje a una de las mujeres más importantes en su vida, celebrando por el tiempo en que juntas compartieron instantes memorables. Fue así como la joven rompió el silencio tras este doloroso suceso para su familia, tal cual lo hizo su hermana Nina al darse a conocer la noticia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La reacción de Mía Rubín tras el fallecimiento de su abuela

Fiel a compartir con sus seguidores instantes personales a través de sus redes sociales, Mía se dejó ver sensible al pronunciarse tras la partida de la señora Isabel. La joven extendió una dedicatoria la cual ilustró con una fotografía del baúl de los recuerdos familiares, una postal en la que la señora Isabel aparece vestida de novia junto a su esposo, el señor Juan Legarreta. “El cielo está de fiesta por recibir tan hermoso ángel”, se puede leer en las primeras líneas del texto. A continuación, la joven cantante abrió su corazón para hablar de lo significativo que fue para ella la convivencia con su abuela, quien fue uno de sus principales apoyos. “Agradezco todos los momentos que compartimos juntas, y me llevo todo lo bello que me diste…”, dijo.

Desde ahora, Mía echará de menos a su abuela, aunque la intérprete reconoce que su amor por ella trascenderá más allá de las circunstancias. “Voy a extrañarte como no tienes idea, te amaré por siempre”, dijo. En una más de sus historias en Instagram, Mía mostró orgullosa otra foto de su infancia, una imagen familiar en la que ella y su hermana Nina aparecen luciendo atuendos de princesas y posando sonriente junto a sus abuelos”. Así, la joven despide a la matriarca, con quien todo este tiempo logró escribir una historia con bellos recuerdos que hoy forman parte de este homenaje con el que ha puesto en alto su memoria.

VER GALERÍA

Las palabras de Andrea Legarreta

Luego de dar a conocer el deceso de su mamá, Andrea Legarreta hizo una pausa de su trabajo al frente de la conducción del programa Hoy. Sin embargo, la presentadora se ha mantenido activa en redes sociales, espacio en el que ha publicado conmovedores mensajes en honor a su madre. Horas después de confirmar el deceso, Legarreta habló de los últimos instantes de vida de doña Isabel, quien falleció el día en que celebraría su aniversario de bodas número 57. “El regalo que nunca vio: Mi mami se fue justo el día que ella y mi papi cumplieron 57 años de casados. Todas las mañanas mi papi se levanta 5:00 am para ir al gimnasio, y ayer dejó sobre el mueble de la entrada un regalito y una tarjeta de aniversario para que al levantarse ella lo viera. Mis hermanos y yo, dejamos mensajes de amor felicitándolos en el chat de nosotros cinco y ella no respondió. Le llamamos y ella no respondió. Eso nos inquietó, mi mami era muy madrugadora…”, escribió en las primeras líneas.

Tras confirmar la repentina partida de su mamá, Andrea contó cómo fue que ella y su familia hicieron frente a esta circunstancia, pues en medio del dolor tomaron la decisión de despedirla como se merecía. Ella, en lo personal, lo hizo de una manera muy emotiva, según contó. “La abrazamos, besamos y nos despedimos con el amor y agradecimiento más profundos que pueden existir. Estamos tratando de asimilar este dolor, sabemos que tomará tiempo, pero juntos en amor saldremos un día a la vez…”, escribió la conductora del programa Hoy, quien ha recibido el apoyo moral de sus compañeros del medio del espectáculo y, por supuesto, de Erik Rubín, quien contó que la señora Isabel era una mujer excepcional y a la que recordará por siempre con mucho cariño. De hecho, el intérprete presumió una foto en la que se le ve compartiendo un abrazo con ella.

VER GALERÍA