Adrián Uribe reconoce a su esposa Thuany: 'Me siento muy privilegiado de estar con una mujer que sé que siempre va a estar conmigo' El actor y su esposa hablaron en exclusiva para la portada digital de HOLA.com México, revelando de qué manera han logrado el éxito en su vida de casados

Con la viva ilusión del nuevo bebé que viene en camino, Adrián Uribe y Thuany Martins celebran el inmenso amor que los mantiene unidos, un cariño que han sabido procurar y cuidar guiados por la madurez, el respeto y el entendimiento. Desde que se diera el flechazo entre ambos en los foros de grabación de Televisa, y hasta el día de hoy, los ahora esposos disfrutan al máximo su tiempo juntos, orgullosos de ver crecer a su pequeña hija en común, Emily, de dos años, así como al primogénito del actor, Gael, de 20. En su papel de protagonistas de la reciente portada digital de HOLA.com México, viajamos con el matrimonio a bordo del crucero Disney Wish en una fascinante travesía por el Caribe, escenario desde donde la pareja nos compartió detalles de su vida de casados, sus perspectivas durante esta nueva etapa y la manera en que logran mantener la estabilidad y armonía en su relación, felices de lo bien que marcha todo y motivados por hacer realidad cada uno de sus sueños.

La entrevista con Adrián y Thuany

¿Qué tan grande desean que sea su familia? ¿Se visualizan teniendo más hijos?

Thuany: “Ya con la llegada de Mateo ya cerramos la fábrica”.

Adrián: “Sí, de hecho sí queremos cerrar aquí porque también la energía te consume muchísimo. Entre el trabajo, estar dedicando tanto tiempo (a los hijos), ella como mamá, yo como papá, que además no paro de trabajar también, tratando de tener ese equilibrio, sí te cansas. Yo creo que estamos muy completos ya teniendo la parejita, Mateo y Emily, con Gael, no necesitamos más, ya estamos completos”.

¿Qué es lo que más valoras de tu esposa Thuany tras varios años de relación?

Adrián: “Muchas cosas, creo que me siento muy afortunado porque además de que es una mujer bella por fuera es una gran mamá. Estoy muy orgulloso de ella, de verdad… trata siempre de superarse, de mejorar. Y yo creo que todos estamos en ese proceso de aprender, yo creo que los hijos vienen para hacernos mejores seres humanos. Ella ha sido una gran mamá y una mujer que, como todos, tenemos errores pero que ella está en esta búsqueda de una mejor versión de su persona para ser mejor mamá y un mejor ejemplo, y le valoro su temperamento, y le valoro su coraje, su amor, una mujer siempre echada para adelante, no por nada salió de su país hace once años…”.

Del noviazgo al matrimonio, ¿cómo ha sido su vida de casados?

Adrián: “Cambia la dinámica, de hecho cuando estás de novios a ya cuando estás de papás. Los hijos cambian la dinámica. De repente, todo el tiempo que era nada más nuestro pues ahora es nuestra hija y ahora viene nuestro hijo. Entonces tener ese equilibrio, lo hemos platicado mucho, no descuidarnos como pareja. Sí ser papás pero también ser pareja, ser esposos, novios. Yo creo que lo más difícil es eso, buscar ese equilibrio”.

¿Cómo trabajan y hacen frente a los desafíos que son parte de la vida en matrimonio?

Adrián: “Comunicación, amor, respeto… Cada uno tenemos nuestra psicóloga para individualmente cada uno seguir con su proceso para estar bien, personalmente y después estar bien como pareja…”.

Thuany: “Es una plantita y hay que regarla todos los días… pero literal, es una flor que si no la cuidas todos los días se va muriendo poco a poquito y cuando te das cuenta ya la perdiste, es de todos los días, no nada más de momentos”.

Enfrentaste situaciones complicadas de salud tiempo atrás, háblanos de lo importante que fue contar con el apoyo de Thuany

Adrián: “La verdad es que afortunadamente me siento muy privilegiado de tener una mujer que sé que siempre va a estar conmigo no nada más en las buenas, sino también en las malas, y viceversa. Entonces creo que en ese sentido para eso son las parejas…”.

Hace un tiempo pospusieron su boda religiosa, ¿cómo va todo en ese sentido?

Adrián: “Sigue en (espera)… Ya teníamos para el 28 de octubre, era la fecha en Acapulco y resulta que Mateo dijo: ‘No’. Es algo que queremos hacer en algún momento, tampoco hay prisa y lo más importante es que somos una familia, somos un matrimonio, ya vamos a cumplir en mayo tres años de que nos casamos por el civil y estamos más que unidos. Esa ceremonia, ese festejo, lo haremos en su momento”.

Thuany: “Primero me dio Covid, la tuvimos que mover, no había manera porque era justo en la semana, luego la tuvimos que volver a posponer porque México otra vez puso visa a Brasil, y ahora está muy complicado que se las den y (toda mi familia) no podía venir. Entonces por eso una vez más, y ahora otra vez por el embarazo".

