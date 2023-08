Adrián Uribe sobre este momento en su familia: 'Es algo que he venido tratando de construir toda mi vida' Viajamos a bordo del crucero Disney Wish junto al actor y su esposa, quienes nos contaron en exclusiva cómo se preparan para la llegada de su nuevo hijo

Su rostro es uno de los más conocidos del espectáculo en México y Latinoamérica. Su nombre, Adrián Uribe, figura en los créditos tanto de renombradas producciones televisivas, carteleras teatrales y proyectos cinematográficos. En suma, ser un hombre de muchas facetas es su especialidad, pero más allá de la figura mediática en la que se ha convertido, Adrián vive con orgullo el hecho de haber formado una familia junto su esposa, la brasileña Thuany Martins, con quien ahora comparte la ilusión de la próxima llegada de un nuevo bebé. Tuvimos el privilegio de viajar con la famosa pareja, su pequeña hija en común, Emily, y el primogénito de 20 años del intérprete, Gael, a bordo del crucero Disney Wish, una aventura por el Caribe que nos permitió conocer el paradisíaco destino de Castaway Cay, la inspiradora locación en donde los enamorados conversaron en exclusiva para esta edición de la portada digital de HOLA.com México.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La entrevista con Adrián Uribe y Thuany Martins

Adrián, ¿cómo te encuentras en este momento?

"La verdad muy feliz, muy pleno, muy tranquilo, muy en paz. Creo que eso es algo que he venido tratando de construir durante toda mi vida. Independientemente de mi carrera, creo que esta parte familiar que es la que más trabajo cuesta, este equilibrio personal. Yo creo que si uno está bien en la parte familiar, que es de alguna manera tu centro… vas a estar bien en todo lo demás. Eso es algo que trato, que no es fácil, pero tener ese equilibrio en estar bien en la parte familiar, en la parte personal para que todo tu entorno esté bien. Y ahora con la llegada de este ser que Dios nos manda, nuestro segundo hijo, estamos más que bendecidos”.

Loading the player...

¿Cuáles son sus prioridades al compartir tiempo con los suyos alejados de los reflectores?

“Definitivamente la prioridad es la familia. Creo que hay que tener un punto medio. La familia, el trabajo, los amigos, pero definitivamente… yo creo que estando bien en lo familiar fluyes en todo lo demás…”.

¿Cómo viven Adrián y Thuany la dulce espera de su nuevo bebé?

Thuany: “Ansiosos, aparte es niño. Al principio, la verdad los dos, por tener a Emily queríamos niño, pero cuando nos enteramos que era niño fue lo mejor que pudo haber pasado, Dios es perfecto y no se equivoca, pero ha pasado demasiado rápido, ya cinco meses y medio y ya pronto va a estar con nosotros”.

Adrián: “La verdad es que sí, estamos muy felices porque dicen que cada embarazo es diferente. Yo le dije (a Thuany): ‘Oye, mi amor, ¿te acordabas cómo era estar embarazada?’. Me dice: ‘No, de repente como que se te olvida y vuelves a vivirlo nuevamente, un segundo embarazo’. Platicarlo, digo: ‘Qué bendición’. Por algo la mujer es el ser supremo en este mundo, el poder darle vida, el poder engendrar y tener un ser durante nueve meses, eso me parece una cosa impresionante…”.

VER GALERÍA

¿Cómo los tomó la noticia de que un bebé venía en camino?

Thuany: “En realidad ya queríamos, todavía no estábamos buscando pero Diosito ahí está”.

Adrián: “Fue muy lindo porque yo estaba en Miami grabando mi programa, la segunda temporada, y cuando llegué me fui a una gira de cuatro días a Estados Unidos… y ella desde el jueves que me fui se hizo la prueba y le salió positivo pero a mí no me dijo hasta el lunes siguiente. Entonces ella se aguantó la noticia hasta que yo llegué, y justo fue después de 14 de febrero, Día de San Valentín, y yo llegué a la casa y me dijo: ‘Mi amor, no te di regalo el 14, te tengo un regalo, había una caja, la abrí y yo sí pensé realmente que era un regalo… Y sí, el mejor regalo, (decía): ‘Vas a ser papá por segunda vez’…”.

Nos encantaría saber si ya han elegido nombre para el niño

Adrián: “No hemos decidido al cien por ciento pero tenemos varios nombres que nos gustan mucho…”.

Thuany: “Tenemos opciones pero el que más nos encanta y más nos gusta es Mateo. El significado es regalo de Dios y no tenemos duda de eso y es un súper regalo, algo que tanto queríamos y Diosito sí nos cumplió esta oportunidad de este regalo, entonces por eso, Mateo”.

¿Para cuándo tienen programado que nazca el bebé?

Adrián: “Dijeron que primera (semana) de noviembre o última de octubre, así que vamos a ver”.

VER GALERÍA

¿En dónde tienen planeado que nazca el bebé?

“Originalmente íbamos a estar en Estados Unidos, iba a nacer allá. Por cuestiones de trabajo, yo tengo que estar grabando una nueva serie que empiezo y voy a estar en México durante dos meses, todo lo que es octubre, noviembre y mediados de diciembre, entonces vamos a tener que estar en México, porque era que ella se fuera a Estados Unidos y que naciera allá y yo en México y ni modo de no estar…”.

¿Qué tal se encuentra la pequeña Emily ante la próxima llegada de su nuevo hermanito?

Thuany: “De repente como que se le olvida. Tiene dos años y medio, entonces como que de repente viene y me da besito en la panza y le dice: ‘Mateo, hermanito’, pero de repente se le olvida. Sí siento que va a ser muy protectora y lo va a cuidar mucho”.

¿Cómo es la relación de Gael con su hermanita Emily?

Adrián: “Imagínate la diferencia de edad, le lleva 17 años. Obviamente es como un tío. Es su hermano mayor y la protege mucho, la cuida y ella lo quiere mucho. Es muy juguetón con ella, la bromea, juega, la espanta, la corretea. Yo lo único es que me puedo sentir muy agradecido con esa relación tan hermosa, y esperemos que así sea con Mateo, que estamos muy seguros que así será, porque además nosotros siempre les inculcamos la hermandad, el respeto…”.

Adrián, ¿cómo asumes el día a día al ser papá con hijos de diferentes edades?

Así como cada embarazo es diferente, cada hijo es diferente. Yo, de repente con mi hijo de 20 años pareciera que ya soy un experto, y estoy seguro que con la llegada de Mateo va a ser completamente empezar de nuevo, porque finalmente las personalidades son diferentes, las formas de ser, entonces cada uno, a pesar de que son tus hijos, tiene rasgos y psicologías y personalidades diferentes. Yo creo que eso es lo lindo de ser papás de varios hijos, entender a cada uno, no tratarlos por igual. Yo lo único que hago es tratar de estar muy presente, muy consiente y muy empático, entendiendo su personalidad”.

Encuentra nuestra aventura de vacaciones con la familia Uribe Martins dando clic aquí

VER GALERÍA