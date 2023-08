Acompañamos a Adrián Uribe y su familia en sus vacaciones de verano De la mano del actor y los suyos, zarpamos de la costa de Florida a las Bahamas a bordo del crucero Disney Wish

Zarpamos de la costa de Florida para emprender una travesía de ensueño por el Caribe a bordo del fascinante crucero Disney Wish, cuyo itinerario incluyó la esperada visita a la isla Castaway Cay. Los protagonistas de nuestra historia son Adrián Uribe y su familia al completo; su esposa, Thuany Martins, -quien vive plena su segundo embarazo de seis meses-, así como la pequeña Emily, de dos años, la primera hija en común del matrimonio. Gael, el primogénito de 20 años del afamado actor, también es parte de la inolvidable aventura por alta mar, feliz de compartir con su hermanita un fuerte lazo de unión y complicidad. A lo largo de tres días de un fin de semana colmado de emociones y sorpresas, HOLA.com México vivió de la mano del intérprete y los suyos cada momento de estas vacaciones, un instante de convivencia, descanso y de desconexión, que Uribe aprovechó para brindarnos una mirada más profunda a su universo personal, orgulloso de su gran familia y de lo mucho que hoy ha consolidado tras varios años de constantes giros en su vida. No te pierdas los detalles de esta historia en nuestra reciente portada digital de agosto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

El inicio de nuestra travesía

Las diáfanas aguas del Caribe nos reciben. Adrián, sus hijos y su esposa Thuany, se dirigen a la cubierta del Disney Wish para recibir una cálida bienvenida. Los anfitriones del espectacular navío se encuentran con la familia; son Capitán Mickey Mouse y Capitana Minnie Mouse, quienes posaron para la lente junto a los distinguidos invitados, felices de escribir nuevas memorias de sus viajes por el mundo. Con ilusión, la pequeña Emily reconoce a dos de sus personajes favoritos. Así, inicia el espectacular recorrido que nos lleva de Cabo Cañaveral a las Bahamas, el anhelado destino en el que, días después de zarpar, el intérprete y los suyos protagonizaron una memorable sesión fotográfica, motivados también por el próximo nacimiento de su bebé.

VER GALERÍA

Caminar el imponente crucero de proa a popa, fue una de las misiones que Adrián, su esposa e hijos emprendieron tan pronto nos instalamos. El actor, cuya presencia no pasó desapercibida para algunos de sus fans a bordo, regaló también fotografías a quienes lo reconocieron a lo largo del recorrido. Sonriente y amable, tiene muy claro que su éxito se debe al rotundo apoyo del público, razón por la que siempre se toma un tiempo para agradecer a quienes siguen de cerca su trayectoria. Con atuendos casuales, muy ad hoc para la ocasión, la familia se entregó a las horas de diversión a bordo del barco, un instante mágico para la pequeña Emily, quien fascinada pudo conocer y convivir con sus princesas favoritas: Cenicienta, Tiana, Bella… tan solo por mencionar a algunas, así como también encontrarse con uno de los personajes que más le gusta: Elsa, la mundialmente conocida protagonista de Frozen.

La gran velada de la pequeña Emily

Puntuales a la cita, compartimos con Adrián y los suyos una velada en el restaurante Arendelle: A Frozen Dining Adventure. Un instante en el que fuimos testigos de la emoción tan grande de la pequeña Emily al conocer finalmente a Elsa. La gala de inspiración nórdica elevó los ánimos de la niña durante la celebración del compromiso real de la Reina Anna y Kristoff, un momento tan especial en el que se le vio cantando, aplaudiendo y regalando espontáneas sonrisas al mismo tiempo en que sonaban las clásicas canciones de esta exitosa película animada. Sin perder detalle de las reacciones de Emily, los orgullosos papás capturaron con sus cámaras algunos instantes de este episodio para el recuerdo, como cuando sonó Let It Go, la canción emblema de esta película que Emily cantó al unísono durante esta presentación teatral 360, la cual incluyó la participación de músicos y otros personajes queridos como Olaf, inmersos en una colorida atmósfera de luces con la que se recreó una imponente aurora boreal.

Día de sol, arena y playa en Castaway Cay

Luego de varias horas de navegar por el Caribe nuestro crucero tocó tierra en Nasáu, la capital de las Bahamas, la cual nos recibió con un esplendoroso clima soleado. Ese día, Adrián, Thuany y Emily vivieron una mañana única al rodearse de las princesas Disney. Bella, Cenicienta, Tiana y Mulán fueron parte de este encuentro celebrado en el Grand Hall del Disney Wish, mismo que quedó plasmado para el recuerdo en una tierna sesión fotográfica en la que Emily fue la estrella. Y qué decir de Thuany, quien presumió bellísima su baby bump de 23 semanas, visiblemente radiante y muy emocionada por el gran capítulo que vive. Los espectáculos musicales a bordo del barco, así como una cena en el restaurante 1923, -inspirado en el glamour del viejo Hollywood-, dotó de encanto este episodio de la travesía.

VER GALERÍA

Tal como se anticipó en nuestro itinerario, la mañana siguiente tocamos tierra. Castaway Cay era el destino que nos esperaba, la esplendorosa isla de Disney en la que Adrián, Thuany, la pequeña Emily y Gael, -el hijo mayor del actor-, vivieron un momento extraordinario. Inspirados por los bellos escenarios de este paraíso caribeño, disfrutaron de las cálidas aguas del mar. Pero no solo eso, porque también rodaron en bicicleta por algunos senderos, demostrando ser un equipo que sabe muy bien cómo hacer de cada experiencia algo memorable. Fue en este destino que Adrián y Thuany conversaron con nosotros, una entrevista que forma parte de nuestro reportaje, en el que nos hablaron de su felicidad al formar una familia, sus anhelos ante la llegada del nuevo bebé y de sus proyectos como pareja. Enamorados, encumbraron así el ferviente compromiso que los une, seguros de que su tiempo juntos ha sido uno de las experiencias más gratificantes de sus vidas.

La emotiva despedida de nuestra aventura

Esta fue una historia con final feliz. Viajar con Adrián y su familia nos permitió conocer el lado humano de una de las celebridades más reconocidas del espectáculo mexicano. En su charla con HOLA.com México, además nos habló emocionado de sus próximos proyectos; como la filmación de la versión mexicana de la película Casado con Hijos, esto para el mes de septiembre, así como el próximo estreno de la tercera temporada de su late night show con invitados de lujo, cuya madrina será en esta ocasión la cantante Anitta. Por supuesto, cerramos con broche de oro este viaje de tres días con una cena en el restaurante Worlds of Marvel, momento en el que Adrián pudo compartir fascinado junto a Spiderman, además de disfrutar junto a los suyos de una experiencia gastronómica inspirada en el universo cinematográfico de Marvel. Fue así como tras una larga jornada de navegación, el actor emprendió su marcha a la Ciudad de México, motivado por los retos que asumirá próximamente y el nuevo episodio que está a punto de comenzar a escribir con su esposa, quien por cierto dará la bienvenida a su nuevo hijo en el mes de noviembre, según reveló.

Encuentra la primera parte de nuestra entrevista con Adrián Uribe dando clic aquí

VER GALERÍA