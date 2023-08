José Emilio Fernández admite que intentó vender información de Ana Bárbara

Arrepentido de sus acciones, José Emilio Fernández Levy habló sobre la reciente polémica que lo persigue, tras las versiones que en días pasados comenzaron a circular, en las que se le responsabilizaba de haber intentado vender información de Ana Bárbara a una revista. Ante la atención mediática que generó tal suceso, el joven de 18 años confirmó los rumores, asegurando que sí buscó proceder de tal manera tras mantener una discusión con la intérprete. Luego de las consecuencias que eso originó, Emilio dijo estar decepcionado de sí mismo, pues reconoce que la también llamada Reina Grupera lo ha apoyado a lo largo de su vida de manera incondicional, por lo que su comportamiento ha marcado un distanciamiento entre ambos.

¿Qué fue lo que ocurrió?

En entrevista con el programa televisivo La Mesa Caliente, de Telemundo, José Emilio respondió primero a las declaraciones de su papá, José María Fernández, El Pirru, para luego dar su propia versión de lo que se dice. “Todos están preguntando qué está pasando, los entiendo, son cosas que dice mi papá. Es un audio que no existe, es un audio que yo no grabé. Lo vuelvo a decir, no sé qué audio sea. Lo que realmente pasó fue que en algún momento yo me peleé con Ana Bárbara, tuve unas indiferencias con ella, unos pleitos, algunos problemas. Yo estaba solo pensando en el enojo, en rencor, no estaba pensando bien y hablé con una revista para hacer una nota de ella, no necesariamente mala, no necesariamente buena, simplemente para dar una nota de ella…”, explicó el también nieto de la recién fallecida Talina Fernández.

Durante la charla, Emilio fue puntual con lo expuesto, negando la existencia de un audio con la voz de la cantante. “Yo creo que eso fue lo que se malinterpretó y empezó a ser una situación que me hizo quedar a mí mal, como de chantaje, pero yo jamás grabé a Ana Bárbara y mucho menos llegué con ella y le dije: ‘Oye, tengo este audio que te compromete, dame esto y aquí quedamos’. No, jamás…”, dijo durante la plática, una de las primeras en las que habla con total apertura sobre el tema.

José Emilio reconoce estar arrepentido

Luego de lo ocurrido, José Emilio dice tener motivos para no sentirse bien consigo mismo, pues reconoce la importancia que Ana Bárbara tiene en su vida, una mujer para él intachable a la que simplemente le falló. “Yo con Ana Bárbara estoy agradecido porque con ella pude llenar el papel de una figura materna. Ella estuvo ahí siempre para mí, le estoy muy agradecido con ella. Fue un acto de impulsividad, fue un acto de enojo, fue un acto de un niño de 15, 16, 17 años que no sabía en qué estaba pensando, pero he reflexionado, he tenido mis puntos de introspección personal que me han hecho crecer y me doy cuenta de que lo que hice estuvo mal y pues soy otro. Ahorita tengo 18 años y creo que pienso con la mente más clara…”, aseveró.

Debido a esta situación, José Emilio y Ana Bárbara mantienen un distanciamiento, sin que hasta el momento él haya intentado buscar a la cantante para hablar al respecto. Según afirma, es tanta la pena moral que lo invade, que ha tenido que postergar ese momento. “Me siento decepcionado conmigo mismo por haberla dañado cuando ella nunca fue su intención hacerlo. Estoy apenado con ella, tengo de alguna cierta forma vergüenza de hablar con ella y de verla a los ojos…”, afirmó en la conversación. A pregunta expresa sobre si algún día se atreverá a hablar con ella y dará ese paso importante, respondió: “Claro que voy a dar ese paso, yo sé que Ana Bárbara es una persona muy importante en mi vida y que siempre va a estar para mí sin ningún interés…”, dijo visiblemente consternado por la ola mediática que tomó fuerza desde que surgieron los primeros rumores. Lo cierto es que este es un instante de muchos cambios para el joven, quien en días pasados enfrentó el duro fallecimiento de su abuela Talina, quien fue uno de sus principales apoyos desde que murió Mariana Levy, su madre.

