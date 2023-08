Consternación en Hollywood por el fallecimiento del actor de Euphoria Angus Cloud a los 25 años

En los últimos años, la serie de HBO Euphoria ha logrado acaparar la atención de una generación que se ha visto reflejada en la historia de los distintos personajes y sus conflictos existenciales que se plantean en esta producción, convirtiéndola en una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Es por eso que la noticia del fallecimiento del actor Angus Cloud, quien daba vida al personaje de Fezco, ha conmocionado a todos los fans de la historia y por supuesto a sus compañeros de elenco, pues el artista recién comenzaba a hacerse de un nombre en Hollywood y realmente era muy joven, pues tenía apenas 25 años.

El mensaje de la familia

La noticia ha sido confirmada por la familia del actor a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, en el que se han mostrado sumamente devastados ante este duro instante, pero esperanzados en que ahora Angus se encuentra en un lugar mejor y junto a su padre, quien lamentablemente falleció apenas hace una semana. “Es con la mayor tristeza que tuvimos que despedirnos de un ser humano increíble hoy. Como artista, amigo, hermano e hijo, Angus fue especial para todos nosotros de muchas maneras. La semana pasada enterró a su padre y luchó intensamente con esta pérdida. El único consuelo que tenemos es saber que Angus ahora está con su padre, quien era su mejor amigo”, expresó la familia en su mensaje que ha sido reproducido por medios como TMZ.

Aunque no detallaron las causas de la muerte de Cloud, en el comunicado se hizo hincapié en lo importante que debe ser hablar sobre los problemas de salud de forma abierta y sin tapujos, para quien necesite apoyo pueda ser respaldado por sus seres queridos. “Angus habló abiertamente sobre su batalla con la salud mental y esperamos que su muerte pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”, escribieron. “Esperamos que el mundo lo recuerde por su humor, risa y amor por todos. Pedimos privacidad en este momento ya que todavía estamos procesando esta pérdida devastadora”, finalizaron.

Por otro lado, un miembro de la producción de Euphoria se pronunció respecto a la muerte de Cloud, la cual sin duda también los ha tomado por sorpresa. “Nos entristece mucho saber sobre la muerte de Angus Cloud”, dijo un portavoz de HBO a CNN. “Era inmensamente talentoso y una parte querida de la familia HBO y Euphoria. Expresamos nuestras más profundas condolencias a sus amigos y familiares durante este momento difícil”, agregó.

De las calles de Brooklyn a la fama

Angus Cloud saltó a la fama gracias a su personaje de Fezco, un traficante de drogas que, pese a dedicarse a actividades ilícitas, buscaba siempre la unidad de su familia por elección, además de mostrar ser un chico de buen corazón con todos aquellos a los que quería, algo que fue determinante para que los televidentes sintieran cierta empatía hacia su historia, por lo que logró ganarse a muchos de los fans de la serie.

En una reciente entrevista que concedió a iD, en marzo de este año, Angus habló de cómo fue que un agente de castings lo descubrió mientras caminaba por las calles de Brooklyn. “Definitivamente pensé que podría ser algún tipo de fraude”, dijo entre risas. Cuando el éxito de Euphoria se volvió incontenible y por ende su fama se alzó hasta por los cielos, el actor se dijo sorprendido por su propio éxito. “La diferencia entre todos los demás famosos y yo es que, en su mayor parte, estaban tratando de volverse famosos”, dijo a la publicación. “Estaban trabajando duro y decían: ‘Voy a llegar a la cima’. Para mí, era una oportunidad demasiado buena para decir que no. No tenía idea de que llegaría tan lejos”.

